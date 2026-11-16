ముంబయి వీధుల్లో బ్రిటన్ ప్రిన్స్ కపుల్- సచిన్తో గల్లీ క్రికెట్
Sachin Tendulkar Prince William : బ్రిటన్ యువరాజు విలియమ్- యువరాణి కేట్ ముంబయి నగర వీధుల్లో సందడి చేశారు. సచిన్తో కలిసి గల్లీ క్రికెట్ ఆడారు.
Published : November 16, 2026 at 4:04 PM IST
బ్రిటన్ యువరాజు విలియమ్- యువరాణి కేట్ 10ఏళ్ల తర్వాత భారత పర్యటనకు వచ్చారు. మూడు రోజుల ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రిన్స్ విలియమ ఇవాళ ముంబయికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో విలియన్స్ దంపతులు క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్తో కలిసి వీధుల్లో సందడి చేశారు. ఈ ముగ్గురు స్థానికులతో కలిసి టీ తాగారు. అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి గల్లీలో హుషారుగా క్రికెట్ ఆడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కాగా, నవంబర్ 17న ఆరో వార్షిక ఎర్త్షాట్ ప్రైజ్ కార్యక్రమంలో యువరాజు దంపతులు పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి తెందుల్కర్ హాజరుకానున్నారు. ఆ తర్వాత దిల్లీ చేరుకుని బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అవుతారు.
#WATCH | Maharashtra: Britain's Prince William plays gully cricket with young Cricketers in Mumbai. Princess Kate and Cricket legend Sachin Tendulkar are also here. The Prince and Princess of Wales are in Mumbai for a three-day visit centred around the 2026 Earthshot Prize. https://t.co/t1pbETB3ic— ANI (@ANI) November 16, 2026