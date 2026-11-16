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ముంబయి వీధుల్లో బ్రిటన్ ప్రిన్స్ కపుల్- సచిన్​తో గల్లీ క్రికెట్​

Sachin Tendulkar Prince William : బ్రిటన్ యువరాజు విలియమ్- యువరాణి కేట్ ముంబయి నగర వీధుల్లో సందడి చేశారు. సచిన్​తో కలిసి గల్లీ క్రికెట్ ఆడారు.

Sachin Gully Cricket
సచిన్ తెందుల్కర్​తో విలియమ్స్ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2026 at 4:04 PM IST

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బ్రిటన్ యువరాజు విలియమ్- యువరాణి కేట్ 10ఏళ్ల తర్వాత భారత పర్యటనకు వచ్చారు. మూడు రోజుల ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రిన్స్​ విలియమ ఇవాళ ముంబయికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో విలియన్స్ దంపతులు క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్​తో కలిసి వీధుల్లో సందడి చేశారు. ఈ ముగ్గురు స్థానికులతో కలిసి టీ తాగారు. అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి గల్లీలో హుషారుగా క్రికెట్ ఆడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

కాగా, నవంబర్ 17న ఆరో వార్షిక ఎర్త్‌షాట్‌ ప్రైజ్ కార్యక్రమంలో యువరాజు దంపతులు పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి తెందుల్కర్ హాజరుకానున్నారు. ఆ తర్వాత దిల్లీ చేరుకుని బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అవుతారు.

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SACHIN PRINCE WILLIAM CRICKET
SACHIN TENDULKAR GULLY CRICKET

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