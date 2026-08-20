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విరాట్ కోహ్లీ కంటే సచిన్ తెందూల్కరే బెస్ట్! - AB డివిలియర్స్ లెక్క తప్పిందా?

సచిన్ కంటే కోహ్లీనే బెస్ట్ బ్యాటర్ అని కామెంట్ చేసిన ఏబీ డివిలియర్స్ - విరాట్ కంటే సచిన్ తెందూల్కరే ఎంతో ముందున్నాడంటున్న ఫ్యాన్స్

Sachin Tendulkar - Virat Kohli
సచిన్ తెందూల్కర్ - విరాట్ కోహ్లీ (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 5:08 PM IST

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Sachin vs Kohli Test Cricket : 'క్రికెట్ ప్రపంచంలో సచిన్ తెందూల్కర్ - విరాట్ కోహ్లీలో ఎవరు బెస్ట్?' అనే కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సౌతాఫ్రికా మాజీ ఆటగాడు ఏబీ డివిలియర్స్ చేసిన ఒక కామెంట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. విదేశీ గడ్డపై ఆడే టెస్ట్ మ్యాచుల్లో సచిన్ కంటే కోహ్లీనే అత్యుత్తమ బ్యాటర్ అని డివిలియర్స్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. అయితే ఈ కామెంట్‌పై సచిన్ ఫ్యాన్స్ క్రికెట్ విశ్లేషకులు సీరియస్ అవుతున్నారు. డివిలియర్స్ తన రీసెర్చ్‌ను సరిగ్గా చేయలేదని గణాంకాల ప్రకారం కోహ్లీ కంటే సచిన్ ఎంతో ముందున్నాడని ఆధారాలతో సహా నిరూపిస్తున్నారు. అసలు ఈ ఇద్దరిలో విదేశీ గడ్డపై ఎవరి రికార్డులు అద్భుతంగా ఉన్నాయో ఓ లుక్కేద్దామా?

రికార్డుల్లో ఎంతో ముందున్న సచిన్
సచిన్ తెందూల్కర్ విదేశాల్లో మొత్తం 106 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు ఆడి 54.7 సగటుతో ఏకంగా 8705 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 29 సెంచరీలు ఉన్నాయి. విదేశీ గడ్డపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత బ్యాటర్‌గా సచిన్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీ విదేశాల్లో 68 టెస్టులు ఆడి 4894 పరుగులు చేశాడు. అయితే సచిన్ కంటే కోహ్లీ 38 మ్యాచ్‌లు తక్కువ ఆడాడు. పరుగుల పరంగా చూసుకుంటే దాదాపు 4000 పరుగుల వెనుకబడి ఉన్నాడు. కోహ్లీ 2014 నుంచి 2019 వరకు విదేశాల్లో అద్భుతమైన ఫామ్‌ను కొనసాగించాడు. కానీ సచిన్ మాత్రం తన 24 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో స్థిరంగా రాణించాడు. ముఖ్యంగా సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో సచిన్ కనబరిచిన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.

సచిన్ మ్యాజిక్ కోహ్లీ తడబాటుఈ ఇద్దరు దిగ్గజాల కెరీర్ చివరలో గమనిస్తే, అసలు విషయం అర్థమవుతుంది. సచిన్ తెందూల్కర్ తన 36వ ఏట సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టినట్లుగా చెలరేగిపోయాడు. కెరీర్ చివరి 4 ఏళ్లలో 29 టెస్టులు ఆడిన సచిన్ 8 సెంచరీలు 14 హాఫ్ సెంచరీలతో 2951 పరుగులు సాధించాడు. 2010లో ఏకంగా 1500 పరుగులకుపైగా సాధించి 7 సెంచరీలు చేశాడు. కానీ విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్ చివరి 5 ఏళ్లలో దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. 2020 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో కోహ్లీ 36 టెస్టులు ఆడి కేవలం 1912 పరుగులే చేయగలిగాడు. సచిన్ అద్భుతాలు చేసిన వయసులో కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. దీన్నిబట్టి టెస్టుల్లో సచిన్ ఎంత గ్రేట్ అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చని ఈ గణాంకాలు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది.

కోహ్లీ రికార్డులను కాదనలేము
అయితే విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన విజయాలను కూడా ఎవరూ తక్కువ చేయలేరని మరికొందరు ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 2014 ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఒక సిరీస్‌లోనే 4 సెంచరీలు చేయడం కెప్టెన్‌గా ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్ గెలవడం లాంటివి కోహ్లీ సాధించిన అరుదైన రికార్డులు. 2016లో 1215 పరుగులు 2018లో 1322 పరుగులు సాధించి టెస్టుల్లో తన మార్క్ చూపించాడు. 2018 ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో 697 పరుగులు సాధించి విమర్శకుల నోరు మూయించాడు. ఒక దశలో నాలుగు డబుల్ సెంచరీలు సాధించడంతో పాటు 2018లో ఐసీసీ బెస్ట్ టెస్ట్ క్రికెటర్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నాడు. కానీ సచిన్ తెందూల్కర్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ముందు ఇవన్నీ చిన్నవిగానే కనిపిస్తాయని మరో వర్గం చెబుతోంది.

వైట్ బాల్‌కే కోహ్లీ పరిమితంవిరాట్ కోహ్లీతో ఉన్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌షిప్ వల్లే ఏబీ డివిలియర్స్ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేశాడని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. వైట్ బాల్ క్రికెట్ వన్డేలు, టీ20 ఫార్మాట్లలో విరాట్ కోహ్లీని మించిన బ్యాటర్ ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఆ 2 ఫార్మాట్లలో కోహ్లీనే అసలైన గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అని అందరూ ఒప్పుకుంటారు. కానీ టెస్ట్ క్రికెట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం సచిన్ తెందూల్కర్​ను దాటి కోహ్లీని ముందు వరుసలో నిలబెట్టడం సాధ్యం కాదని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోని అద్భుతమైన బెంచ్‌మార్క్ రికార్డులను సచిన్ సెట్ చేశాడు. కాబట్టి విదేశీ టెస్టుల్లో కోహ్లీ కంటే సచిన్ తెందూల్కరే బెస్ట్ అనే విషయాన్ని ఎవరూ కాదనలేరని చెబుతున్నారు.

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