విరాట్ కోహ్లీ కంటే సచిన్ తెందూల్కరే బెస్ట్! - AB డివిలియర్స్ లెక్క తప్పిందా?
సచిన్ కంటే కోహ్లీనే బెస్ట్ బ్యాటర్ అని కామెంట్ చేసిన ఏబీ డివిలియర్స్ - విరాట్ కంటే సచిన్ తెందూల్కరే ఎంతో ముందున్నాడంటున్న ఫ్యాన్స్
Published : August 20, 2026 at 5:08 PM IST
Sachin vs Kohli Test Cricket : 'క్రికెట్ ప్రపంచంలో సచిన్ తెందూల్కర్ - విరాట్ కోహ్లీలో ఎవరు బెస్ట్?' అనే కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సౌతాఫ్రికా మాజీ ఆటగాడు ఏబీ డివిలియర్స్ చేసిన ఒక కామెంట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. విదేశీ గడ్డపై ఆడే టెస్ట్ మ్యాచుల్లో సచిన్ కంటే కోహ్లీనే అత్యుత్తమ బ్యాటర్ అని డివిలియర్స్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. అయితే ఈ కామెంట్పై సచిన్ ఫ్యాన్స్ క్రికెట్ విశ్లేషకులు సీరియస్ అవుతున్నారు. డివిలియర్స్ తన రీసెర్చ్ను సరిగ్గా చేయలేదని గణాంకాల ప్రకారం కోహ్లీ కంటే సచిన్ ఎంతో ముందున్నాడని ఆధారాలతో సహా నిరూపిస్తున్నారు. అసలు ఈ ఇద్దరిలో విదేశీ గడ్డపై ఎవరి రికార్డులు అద్భుతంగా ఉన్నాయో ఓ లుక్కేద్దామా?
రికార్డుల్లో ఎంతో ముందున్న సచిన్
సచిన్ తెందూల్కర్ విదేశాల్లో మొత్తం 106 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడి 54.7 సగటుతో ఏకంగా 8705 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 29 సెంచరీలు ఉన్నాయి. విదేశీ గడ్డపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత బ్యాటర్గా సచిన్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీ విదేశాల్లో 68 టెస్టులు ఆడి 4894 పరుగులు చేశాడు. అయితే సచిన్ కంటే కోహ్లీ 38 మ్యాచ్లు తక్కువ ఆడాడు. పరుగుల పరంగా చూసుకుంటే దాదాపు 4000 పరుగుల వెనుకబడి ఉన్నాడు. కోహ్లీ 2014 నుంచి 2019 వరకు విదేశాల్లో అద్భుతమైన ఫామ్ను కొనసాగించాడు. కానీ సచిన్ మాత్రం తన 24 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్లో స్థిరంగా రాణించాడు. ముఖ్యంగా సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో సచిన్ కనబరిచిన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.
🚨Virat Kohli was better than Sachin Tendulkar in Tests - AB De Villiers makes massive claim🤯— Akshat (@Cricketmythos) August 20, 2026
AB De Villiers said :🗣️
"I think of someone like Sachin Tendulkar way back, who started that trend for India. Yet, he wasn't as strong as someone like Virat Kohli, who was even… pic.twitter.com/oNmx4Rl3WE
కోహ్లీ రికార్డులను కాదనలేము
అయితే విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన విజయాలను కూడా ఎవరూ తక్కువ చేయలేరని మరికొందరు ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 2014 ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఒక సిరీస్లోనే 4 సెంచరీలు చేయడం కెప్టెన్గా ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్ గెలవడం లాంటివి కోహ్లీ సాధించిన అరుదైన రికార్డులు. 2016లో 1215 పరుగులు 2018లో 1322 పరుగులు సాధించి టెస్టుల్లో తన మార్క్ చూపించాడు. 2018 ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో 697 పరుగులు సాధించి విమర్శకుల నోరు మూయించాడు. ఒక దశలో నాలుగు డబుల్ సెంచరీలు సాధించడంతో పాటు 2018లో ఐసీసీ బెస్ట్ టెస్ట్ క్రికెటర్ అవార్డును సైతం సొంతం చేసుకున్నాడు. కానీ సచిన్ తెందూల్కర్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ముందు ఇవన్నీ చిన్నవిగానే కనిపిస్తాయని మరో వర్గం చెబుతోంది.
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