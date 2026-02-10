ETV Bharat / sports

సచిన్ కుమారుడు అర్జున్​ పెళ్లి- ముర్ము, మోదీకి ఆహ్వానం

సానియా చందోక్‌ను వివాహం చేసుకోనున్న అర్జున్- మార్చి 5న ముంబయిలో వివాహం

Sachin Son Marriage
Sachin Son Marriage (SACHIN X ACCOUNT)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 10, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sachin Son Marriage : టీమ్​ఇండియా క్రికెట్ దిగ్గజం, మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ తెందుల్కర్ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ఆయన కుమారుడు, యువ క్రికెటర్ అర్జున్ తెందుల్కర్ త్వరలో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. చిన్ననాటి స్నేహితురాలు సానియా చందోక్‌తో అర్జున్ పెళ్లి జరగనుండటం కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందాన్ని నింపుతోంది. మార్చి 5న ముంబయిలో ఆ వివాహ వేడుక ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

మోదీని ఆహ్వానించిన సచిన్
ఇప్పటికే పెళ్లి పనులు జోరందుకోగా, సచిన్ కుటుంబం ప్రత్యేక అతిథులకు స్వయంగా ఆహ్వానాలు అందజేస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా సచిన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. మంగళవారం న్యూదిల్లీలో ప్రధాని నివాసానికి వెళ్లిన సచిన్, అర్జున్- సానియా వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను మోదీకి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా చందోక్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా సచిన్ కుటుంబంతో పాటు ఉన్నారు.

ఇరు కుటుంబాలతో కలిసి ఫొటోలు దిగిన మోదీ
సచిన్ కుటుంబాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆత్మీయంగా పలకరించారు. కాబోయే వధూవరులను ఆశీర్వదిస్తూ, వారి భవిష్యత్తు సుఖసంతోషాలతో నిండాలని కోరుకున్నారు. అనంతరం ఇరు కుటుంబాలతో కలిసి ఫొటోలు దిగారు. అర్జున్, సానియా ప్రత్యేకంగా ప్రధానితో కలిసి ఫొటోలు దిగడం విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను సచిన్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, అభిమానులు పెద్దఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అదే సమయంలో మోదీతోపాటు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను సచిన్ ఆహ్వానించారు.

పెట్ కేర్ సంస్థను నడుపుతున్న సానియా
వధువు సానియా చందోక్ విషయానికొస్తే, ఆమెది ముంబయికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబం. ప్రముఖ బిజినెస్‌మ్యాన్ రవి ఘాయ్ మనవరాలిగా సానియా గుర్తింపు పొందింది. అయితే కుటుంబ నేపథ్యం మాత్రమే కాకుండా, ఆమె స్వయంగా కూడా వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తోంది. ప్రస్తుతం ముంబయిలో మిస్టర్ పాస్ పెట్ స్పా అనే పెట్ కేర్ సంస్థను నిర్వహిస్తూ, యువ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా మంచి పేరు సంపాదించింది.

రెండు కుటుంబాల్లో ఆనందం
సానియా, సచిన్ కుటుంబంతో చాలా ఏళ్ల నుంచే సన్నిహితంగా ఉంటోంది. ముఖ్యంగా సచిన్ కుమార్తె సారా తెందుల్కర్‌తో ఆమెకు మంచి స్నేహబంధం ఉంది. కుటుంబాల మధ్య ఈ అనుబంధం క్రమంగా బలపడుతూ, ఇప్పుడు పెళ్లి బంధంగా మారడం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. స్నేహం నుంచి బంధుత్వంగా మారిన ఈ సంబంధం ఇరు కుటుంబాలకు మరింత ఆనందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.

తండ్రి బాటలోనే అర్జున్
అర్జున్ కూడా తన తండ్రి బాటలోనే క్రికెట్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకున్నాడు. దేశీయ క్రికెట్‌తో పాటు ఐపీఎల్‌లో కూడా ఆడుతూ తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. క్రీడలతో పాటు ఇప్పుడు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కీలక అడుగు వేయబోతున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత కూడా అర్జున్ తన క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని మరింత దృఢంగా కొనసాగిస్తాడని కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు
మొత్తానికి తెందుల్కర్ కుటుంబంలో జరుగుతున్న ఈ వివాహ వేడుకపై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. క్రీడా, రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ఈ పెళ్లికి హాజరవుతారని సమాచారం. ముంబయిలో జరిగే ఈ వేడుక స్టార్ స్టడ్‌గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ ఇంట పెళ్లి శుభకార్యం మొదలుకాగా, అర్జున్– సానియా జంటకు అందరూ ముందుగానే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ కొత్త జీవితం వారికి ఆనందం, విజయాలు తీసుకురావాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

14ఏళ్లకే వైభవ్ సంచలనాలు- సచిన్ రికార్డు బ్రేక్ చేస్తాడా? మార్చి తర్వాత టీమ్ఇండియా​లోకి?

పద్మశ్రీ అందుకున్న తొలి క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?- రోహిత్, హర్మన్​ల కంటే ముందు వీళ్లే!

TAGGED:

SACHIN SON WEDDING
ARJUN TENDULKAR WEDDING
SACHIN MEET MODI
SACHIN SON MARRIAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.