అభిమానులతో సచిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్- అర్జున్ స్పెషల్ విషెస్!
53వ పడిలోకి అగుడుపెట్టిన మాస్టర్ బ్లాస్టర్- ఘనంగా పుట్టిన రోజు సంబరాలు
Published : April 24, 2026 at 2:09 PM IST
Sachin Tendulkar Birthday Celebrations : భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 24) 53వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబయిలోని ఆయన నివాసం వద్దకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు చేరుకున్నారు. సచిన్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం అభిమానుల సమక్షంలో సచిన్ సచిన్ కేక్ కట్ చేశాడు. ఈ వేడుకలో ఆయన సతీమణి అంజలి కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సచిన్ వీరాభిమాని సుదీర్ కూడా హాజరయ్యారు. మరోవైపు, సోషల్ మీడియాలో సచిన్కు బర్త్ విషెస్ వెల్లువెత్తాయి. ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, ప్రస్తుత, మాజీ క్రికెటర్లు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
అర్జున్ స్పెషల్ విషెస్!
సచిన్ కుమారుడు అర్జున్ తెందుల్కర్ తన తండ్రికి శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు. అయితే ప్రస్తుతం అర్జున్ ఐపీఎల్ ఆడుతున్నాడు. అతడు లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుతో ఉన్నాడు. దీంతో తండ్రిని స్వయంగా కలువలేకపోయాడు. అందుకే ఆన్లైన్లోనే తండ్రికి శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు. ఈ వీడియోను లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తమ ఎక్స్ అకౌంట్లో షేర్ చేసింది.
VIDEO | Mumbai: Sachin Tendulkar celebrates his 53rd birthday with his fans by cutting a cake outside his residence.— Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2026
Sachin sir, Arjun aur hamare taraf se aapke liye cake 🍰— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 24, 2026
