రోహిత్‌ కంటే ముందే ICC బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన తొలి యాక్టివ్ ప్లేయర్ ఎవరో తెలుసా?

Published : November 26, 2025 at 10:25 AM IST
2026 T20 World Cup : టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నాడు. వరల్డ్కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ అయిన రోహిత్ను, 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమిస్తున్నట్లు ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా ప్రకటించారు. దీంతో హిట్మ్యాన్ కెరీర్లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో యాక్టీవ్ (ఆడుతూ) గా ఉంటూ, ఐసీసీ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎంపికైన రెండో క్రికెటర్గా రికార్డ్ కొట్టాడు.
రానున్న పొట్టి ఫార్మాట్ టోర్నీకి ప్రచారకర్తగా నియమితుడవ్వడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం అని రోహిత్ అన్నాడు. అలాగే 'క్రికెట్లో కొనసాగుతున్న ఎవరినీ ఇప్పటివరకు ప్రపంచకప్ ప్రచారకర్తగా నియమించలేదని ఎవరో నాకు చెప్పారు' అని 2026 వరల్డ్కప్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో రోహిత్ వ్యాఖ్యానించాడు. కానీ రోహిత్ కంటే ముందే ఈ గౌరవం ఇంకో ప్లేయర్కు దక్కింది. అదీనూ మన టీమ్ఇండియా క్రికెటరే కావడం విశేషం. మరి అతడు ఎవరంటే?
ICC Chairman @JayShah announces Indian superstar @ImRo45 as the @ICC Men’s @T20WorldCup 2026 Ambassador@BCCI @OfficialSLC pic.twitter.com/aFsKSHO5ii— ICC (@ICC) November 26, 2025
తొలి క్రికెటర్ ఎవరంటే?
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో యాక్టీవ్గా ఉంటూ ఐసీసీ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించిన తొలి ప్లేయర్ మరెవరో కాదు, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్. ఆయన 2011 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నీకి ప్రచారకర్తగా నియమితుడయ్యాడు. అప్పటికీ సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కొనసాగడమే కాదు, ఆ టోర్నీలోనూ ఆడాడు. అప్పుడు టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్గా నిలవడంలోనూ సచిన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో 482 పరుగులు చేసి, వరల్డ్కప్లో రెండో అత్యుత్తమ రన్ స్కోరర్గా నిలిచాడు.
ఇద్దరూ మనోళ్లే
అప్పుడు వన్డే వరల్డ్కప్కు అయినా, ఇప్పుడు టీ20 ప్రపంచకప్కు అయినా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో యాక్టీవ్ ప్లేయర్లు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న ఇద్దరూ కూడా టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లే కావడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా ఈ ఇద్దరికి తప్పా మరే ఇతర క్రికెటర్లకు ఈ గౌరవం దక్కలేదు.
It’s my honour to announce that @ImRo45 is the tournament ambassador for the upcoming @T20WorldCup in India & Sri Lanka.— Jay Shah (@JayShah) November 25, 2025
There can be no better representative for the event than the winning captain of the 2024 T20 World Cup, and a player who has been in all nine editions so far. pic.twitter.com/muWh3mUflj
19 ఏళ్ల ప్రయాణం!
టీ20 వరల్డ్కప్ తొలి సీజన్ 2007 నుంచి 2024 దాకా 9 ఎడిషన్లలో రోహిత్ శర్మ అన్నింటిలోనూ టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే 2024 వరల్డ్కప్ నెగ్గిన అనంతరం టీ20 క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. దీంతో టీ20 వరల్డ్కప్తో రోహిత్ అనుబంధం ముగిసినట్లైంది. కానీ తాజాగా వచ్చే ఎడిషన్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమితుడవ్వడంతో పొట్టికప్ టోర్నీతో హిట్మ్యాన్ జర్నీ ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లే!
2026 టీ20 వరల్డ్కప్
కాగా, 2026 ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8వ తేదీ వరకు ఈ టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఇందుకోసం భారత్లో ఐదు, శ్రీలంకలో మూడు వేదికలను ఎంపిక చేశారు. భారత్లో అహ్మదాబాద్, ముంబయి, కోల్కతా, చెన్నై, దిల్లీ ఈ టీ20 మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. శ్రీలంకలో కొలంబోలోని రెండు స్టేడియాలతో పాటు కాండీలో మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 8న ఫైనల్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లో జరగనుంది.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
భారత్ మ్యాచ్ల షెడ్యూల్
- ఫిబ్రవరి 7న ముంబయి వేదికగా భారత్- అమెరికా మ్యాచ్
- ఫిబ్రవరి 12న దిల్లీ వేదికగా భారత్- నమీబియా మ్యాచ్
- ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్
- ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్ వేదికగా భారత్-నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్
