రోహిత్‌ కంటే ముందే ICC బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన తొలి యాక్టివ్ ప్లేయర్ ఎవరో తెలుసా?

టీ20 ప్రపంచకప్‌ షెడ్యూల్ రిలీజ్- బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రోహిత్ శర్మ

2026 T20 World Cup
2026 T20 World Cup (Source : Jay Shah 'x' Post (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
2026 T20 World Cup : టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నాడు. వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ అయిన రోహిత్​ను, 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా నియమిస్తున్నట్లు ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా ప్రకటించారు. దీంతో హిట్​మ్యాన్ కెరీర్​లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో యాక్టీవ్​ (ఆడుతూ) గా ఉంటూ, ఐసీసీ టోర్నీకి బ్రాండ్​ అంబాసిడర్​గా ఎంపికైన రెండో క్రికెటర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు.

రానున్న పొట్టి ఫార్మాట్ టోర్నీకి ప్రచారకర్తగా నియమితుడవ్వడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం అని రోహిత్ అన్నాడు. అలాగే 'క్రికెట్లో కొనసాగుతున్న ఎవరినీ ఇప్పటివరకు ప్రపంచకప్‌ ప్రచారకర్తగా నియమించలేదని ఎవరో నాకు చెప్పారు' అని 2026 వరల్డ్​కప్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో రోహిత్ వ్యాఖ్యానించాడు. కానీ రోహిత్ కంటే ముందే ఈ గౌరవం ఇంకో ప్లేయర్​కు దక్కింది. అదీనూ మన టీమ్ఇండియా క్రికెటరే కావడం విశేషం. మరి అతడు ఎవరంటే?

తొలి క్రికెటర్ ఎవరంటే?
అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో యాక్టీవ్​గా ఉంటూ ఐసీసీ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా వ్యవహరించిన తొలి ప్లేయర్ మరెవరో కాదు, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్​. ఆయన 2011 వన్డే వరల్డ్​కప్ టోర్నీకి ప్రచారకర్తగా నియమితుడయ్యాడు. అప్పటికీ సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో కొనసాగడమే కాదు, ఆ టోర్నీలోనూ ఆడాడు. అప్పుడు టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్​గా నిలవడంలోనూ సచిన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 9 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 482 పరుగులు చేసి, వరల్డ్​కప్​లో రెండో అత్యుత్తమ రన్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు.

ఇద్దరూ మనోళ్లే
అప్పుడు వన్డే వరల్డ్​కప్​కు అయినా, ఇప్పుడు టీ20 ప్రపంచకప్​కు అయినా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో యాక్టీవ్ ప్లేయర్లు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా ఉన్న ఇద్దరూ కూడా టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లే కావడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా ఈ ఇద్దరికి తప్పా మరే ఇతర క్రికెటర్లకు ఈ గౌరవం దక్కలేదు.

19 ఏళ్ల ప్రయాణం!
టీ20 వరల్డ్​కప్ తొలి సీజన్ 2007​ నుంచి 2024 దాకా 9 ఎడిషన్లలో రోహిత్ శర్మ అన్నింటిలోనూ టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే 2024 వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన అనంతరం టీ20 క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. దీంతో టీ20 వరల్డ్​కప్​తో రోహిత్ అనుబంధం ముగిసినట్లైంది. కానీ తాజాగా వచ్చే ఎడిషన్​కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా నియమితుడవ్వడంతో పొట్టికప్ టోర్నీతో హిట్​మ్యాన్ జర్నీ ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లే!

2026 టీ20 వరల్డ్​కప్
కాగా, 2026 ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8వ తేదీ వరకు ఈ టోర్నమెంట్‌ జరగనుంది. ఇందుకోసం భారత్‌లో ఐదు, శ్రీలంకలో మూడు వేదికలను ఎంపిక చేశారు. భారత్‌లో అహ్మదాబాద్‌, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై, దిల్లీ ఈ టీ20 మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. శ్రీలంకలో కొలంబోలోని రెండు స్టేడియాలతో పాటు కాండీలో మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 8న ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ అహ్మదాబాద్‌లో జరగనుంది.

భారత్ మ్యాచ్​ల షెడ్యూల్

  • ఫిబ్రవరి 7న ముంబయి వేదికగా భారత్‌- అమెరికా మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 12న దిల్లీ వేదికగా భారత్- నమీబియా మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్ వేదికగా భారత్‌-నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్

T20 వరల్డ్​కప్​ షెడ్యూల్ రిలీజ్​- బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రోహిత్- భారత్​Xపాక్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

T20 వరల్డ్​కప్​నకు భారత్ ఆతిథ్యం- ఫైనల్​ మ్యాచ్ ఎక్కడంటే?

