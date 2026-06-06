ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేతగా 19ఏళ్ల ఆండ్రీవా- రెండో ప్లేయర్గా రేర్ రికార్డ్!
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేత మిరా ఆండ్రీవా- కెరీర్లో మొట్ట మొదటి గ్లాండ్స్లామ్ టైటిల్ దక్కించుకున్న రష్యాన్ స్టార్
Published : June 6, 2026 at 9:37 PM IST
French Open 2026 : 19ఏళ్ల రష్యన్ టెన్నిస్ స్టార్ మిరా ఆండ్రీవా 2026 ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. శనివారం పారిస్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో ఆమె చ్వాలిన్స్కా (పోలెండ్) పై ఘన విజయం సాధించింది. ఆండ్రీవా తన ప్రత్యర్థి చ్వానిన్స్కాపై 6- 3, 6- 2 తేడాతో వరుస సెట్లలో నెగ్గి విజేతగా నిలిచింది. 2014లో మరియా షరపోవా తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ దక్కించుకున్న రష్యాన్ టెన్నిస్ స్టార్గా ఆండ్రీవా రికార్డ్ సృష్టించింది.
ఈజీ విన్
తాజాగా జరిగిన ఫైనల్లో ఆండ్రీవా ఆద్యంతం ఆధిత్యం ప్రదర్శించింది. గంటా 22 నిమిషాలు సాగిన ఆటలో తొలి నుంచీ ఆమె దూకుడుగా ఆడింది. దీంతో చ్వాలిన్స్కా పాయింట్లు సాధించడంలో ఇబ్బంది పడింది. తొలి సెట్ కోల్పోయిన చ్వాలిన్ రెండో సెట్లోనూ మొదట్లో పేలవంగా ఆడి పాయింట్లు ఇచ్చుకుంది. ఒక దశలో 5-0తో రెండో సెట్లో ఆండ్రీవా పూర్తి లీడ్లో ఉంది. కానీ కాసేపు చ్వాలిన్స్కా పోరాడింది. రెండు పాయింట్లు సాధించింది. దీంతో ఆసక్తి రేగినా పుంజుకున్న ఆండ్రీవా 6-2తో రెండో సెట్ను నెగ్గింది. ఇలా ప్రత్యర్థి చ్వాలిన్స్కాకు ఎలాంటి ఎవకాశం ఇవ్వకుండా వరుస సెట్లలో ఆండ్రీవా విజయం సాధించింది. దీంతో రెండు సెట్లలోనే మ్యాచ్ ముగిసింది.
రెండో క్రీడాకారిణిగా రికార్డ్!
ప్రస్తుతం ఆండ్రీవా వయసు 19ఏళ్లు. ఈ క్రమంలో మోనికా సెలెస్ తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ నెగ్గిన అతిపిన్న వయస్కురాలిగా రికార్డు కొట్టింది. 18ఏళ్ల వయసులో మోనికా సెలెస్ 1992 ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ను ముద్దాడింది. ఇక ఆండ్రీవాకు కెరీర్లో ఇదే మొట్ట మొదటి తొలి గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ కావడం విశేషం. ఇక ఈ టోర్నమెంట్లో విజేతగా నిలిచిన ఆండ్రీవా రూ.21 కోట్ల ప్రైజ్మనీ అందుకుంది.
పురుషుల పోటీలు ఇలా!
మరోవైపు, ఇవాళే పురుషు డబుల్స్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ టైటిల్ ఫైట్లో హెచ్. హెలియోవారా, H. పాటెన్ - M. గ్రానోల్లెర్స్, H. జెబల్లోస్ జోడీలు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో గ్రానోల్లెర్స్- జెబల్లోస్ జోడీ విజయం సాధించింది. 6-4, 6-2 తేడాతో ఈ జోడీ నెగ్గి, టైటిల్ పట్టేసింది. ఇక పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్ ఆదివారం (జూన్ 07) సాయంత్రం జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఫ్లావియో కోబోలి- అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ తలపడనున్నారు.
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