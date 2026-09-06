89.04 మీటర్ల త్రో- డైమండ్ లీగ్ విన్నర్ శ్రీలంక రుమేశ్- గాయం వల్ల నీరజ్ మిస్
89.04 మీటర్లతో డైమండ్ లీగ్ ఫైనల్ గెలిచిన రుమేశ్- టైటిల్ సాధించిన తొలి శ్రీలంక అథ్లెట్ - మూడో ప్రయత్నంలో బెస్ట్ త్రో నమోదు
Published : September 6, 2026 at 12:07 PM IST
Rumesh Tharanga Diamond League Final : డైమండ్ లీగ్ ఫైనల్ పురుషుల జావెలిన్లో శ్రీలంకకు చెందిన రుమేశ్ తరంగ పతిరాగే చరిత్ర సృష్టించాడు. 23 ఏళ్ల రుమేశ్ 89.04 మీటర్ల బెస్ట్ త్రోతో మొదటి స్థానంలో నిలిచి టైటిల్ గెలిచాడు. దీంతో డైమండ్ లీగ్లో విజేతగా నిలిచిన తొలి శ్రీలంక అథ్లెట్గా రికార్డు నమోదు చేశాడు. భారత స్టార్ నీరజ్ చోప్రా గాయం కారణంగా ఈ ఫైనల్లో పాల్గొనలేదు. పోలాండ్కు చెందిన డావిడ్ వెగ్నర్, ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో మాజీ ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ కేశోర్న్ వాల్కాట్, గ్రెనడాకు చెందిన రెండుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ ఆండర్సన్ పీటర్స్ లాంటి వాళ్లు బరిలో ఉన్నా చివరకు రుమేశ్దే పైచేయి అయింది. టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత శ్రీలంకలాంటి చిన్న దేశం నుంచి వచ్చి ఇలాంటి పెద్ద పోటీ గెలవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని రుమేశ్ చెప్పాడు.
మూడో ప్రయత్నంలో 89.04 మీటర్లు
రుమేశ్ తన తొలి ప్రయత్నంలో 80.42 మీటర్లు విసిరాడు. రెండో ప్రయత్నంలో 79.73 మీటర్లకే పరిమితమయ్యాడు. ప్రారంభంలో వాల్కాట్ 83.99 మీటర్లతో ముందంజలోకి వెళ్లాడు. మూడో రౌండ్లో డావిడ్ వెగ్నర్ 87.47 మీటర్లు విసిరి తన వ్యక్తిగత బెస్ట్ నమోదు చేస్తూ లీడ్ తీసుకున్నాడు. అదే రౌండ్లో రుమేశ్ 89.04 మీటర్ల త్రోతో అందరినీ దాటేశాడు. ఆ తర్వాత నాలుగో ప్రయత్నంలో 85.96 మీటర్లు, ఐదో ప్రయత్నంలో 85.76 మీటర్లు నమోదు చేశాడు. చివరి ప్రయత్నం మాత్రం ఫౌల్ అయింది. మూడో ప్రయత్నంలో వచ్చిన 89.04 మీటర్లే అతనికి టైటిల్ అందించింది.
RUMESH PATHIRAGE WINS DL FINALS! 💎— The Khel India (@TheKhelIndia) September 5, 2026
- With a massive throw of 89.04m, Rumesh Tharanga Pathirage became first Sri Lankan 🇱🇰 to win Diamond League Final Title!
MUCH DESERVING WINNER!!! 🙌 pic.twitter.com/2NbLVJatZg
రెండో స్థానంలో వెగ్నర్
డావిడ్ వెగ్నర్ 87.47 మీటర్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అది అతని వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ త్రో. కేశోర్న్ వాల్కాట్ 83.99 మీటర్లతో మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఆండర్సన్ పీటర్స్ 83.70 మీటర్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. కెన్యాకు చెందిన మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ జూలియస్ యెగో 76.79 మీటర్లతో ఐదో స్థానానికి పరిమితమయ్యాడు. బెల్జియంకు చెందిన టిమోతి హెర్మన్ 71.79 మీటర్లు నమోదు చేయగా, అమెరికాకు చెందిన కర్టిస్ థాంప్సన్ 69.52 మీటర్లతో చివరి స్థానంలో నిలిచాడు. ఫైనల్లో మొత్తం ఏడుగురు జావెలిన్ త్రోయర్లు పోటీపడ్డారు.
చలి వల్ల ఇంకా పెద్ద త్రో రాలేదన్న రుమేశ్
89.04 మీటర్లతో టైటిల్ గెలిచినా తనకు ఇంకా పెద్ద త్రో చేయగల అవకాశం ఉందని రుమేశ్ చెప్పాడు. ఫైనల్ జరిగిన సమయంలో వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉండటంతో తనకు అనుకున్న స్థాయిలో త్రో రాలేదని వివరించాడు. వాతావరణ పరిస్థితులు కష్టంగా ఉన్నాయని, అందుకే మరింత దూరం విసరలేకపోయానని మ్యాచ్ తర్వాత తెలిపాడు. అయినా మూడో ప్రయత్నంలో చేసిన త్రోనే చివరి వరకు ఎవ్వరూ దాటలేకపోయారు. ఈ విజయంతో అతను ఈ సీజన్ను మరో పెద్ద టైటిల్తో ముగించాడు.
ఈ సీజన్లో 92.62 మీటర్ల రికార్డు
రుమేశ్కు 2026 సీజన్ మొదటి నుంచి మంచి ఫలితాలే వచ్చాయి. జూన్లో జరిగిన రోమ్ డైమండ్ లీగ్లో 92.62 మీటర్లు విసిరి శ్రీలంక జాతీయ రికార్డును నెలకొల్పాడు. దోహాలో 88.68 మీటర్లు నమోదు చేశాడు. లాసానేలో 88.14 మీటర్లతో విజేతగా నిలిచాడు. ఆ తర్వాత జ్యూరిక్లో మరోసారి 90 మీటర్ల మార్క్ దాటి 92.07 మీటర్లు విసిరాడు. ఒక్క సీజన్లోనే రెండుసార్లు 92 మీటర్లకు పైగా వెళ్లాడు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కూడా స్వర్ణ పతకం గెలిచిన రుమేశ్ ఇప్పుడు డైమండ్ లీగ్ ఫైనల్ టైటిల్ను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
నీరజ్ లేకుండానే
ఈ ఫైనల్లో భారత స్టార్ నీరజ్ చోప్రా కనిపించలేదు. గత వారం గాయం కారణంగా డైమండ్ లీగ్ ఫైనల్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఇక వాల్కాట్, పీటర్స్, యెగో లాంటి అనుభవం ఉన్న అథ్లెట్లు పోటీపడ్డారు. కానీ 23 ఏళ్ల రుమేశ్ తన మూడో ప్రయత్నంలోనే టైటిల్కు సరిపడే త్రో నమోదు చేశాడు. 2026 సీజన్లో రోమ్, లాసానే, జ్యూరిక్లో పెద్ద త్రోలు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫైనల్లో కూడా మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు.
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