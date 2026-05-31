ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- 19ఏళ్ల IPLలో నయా హిస్టరీ!

ఐపీఎల్ 2026లో అదరగొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఈ చిన్నోడు బద్దలుకొట్టిన రికార్డులు ఎన్నెన్నో!

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi IPL : ఐపీఎల్ హిస్టరీలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిన్నోడు 15ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ నయా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఐపీఎల్​లో ఆద్యంతం అద్భుతంగా ఆడిన వైభవ్​ అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గా టాప్​లో నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత చిన్న వయసులోనే ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న బ్యాటర్​గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

2026 ఐపీఎల్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్లు

  • వైభవ్ సూర్యవంశీ (రాజస్థాన్ రాయల్స్)- 776 పరుగులు
  • శుభ్​మన్ గిల్ (గుజరాత్ టైటాన్స్)- 732 పరుగులు
  • సాయి సుదర్శన్ (గుజరాత్ టైటాన్స్)- 722 పరుగులు
  • హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్) - 624 పరుగులు
  • ఇషాన్ కిషన్ (సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్) - 602 పరుగులు

15ఏళ్లకే ఎన్నెన్నో
గతేడాది ఐపీఎల్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి వైభవ్ సంచలనమే. గతసీజన్​ ఫామ్​ను కొనసాగిస్తూ ఈసారి కూడా సత్తా చాటాడు. ఈ సీజన్​లో 16 మ్యాచ్​ల్లో 48 సగటున 776 పరుగులు బాదాడు. స్టైక్ రేట్ 237.31గా ఉండడం మరో విశేషం. ఇందులో 63 ఫోర్లు, 72 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఈ సీజన్​లో ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అలా ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన ఈ చిన్నోడు తాజాగా ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

ఈ సీజన్​లో వైభవ్ అందుకున్న రికార్డులు!

  • ఐపీఎల్​లో అత్యధిక పరుగులు నమోదు చేసిన అన్​క్యాప్డ్​ బ్యాటర్​గానూ ఘనత సాధించాడు. ఈ సీజన్​లో వైభవ్ 776 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో అతడు యశస్వీ జైస్వాల్ (625 పరుగులు, 2023 ఎడిషన్​లో)ను అధిగమించాడు
  • అలాగే ఈ సీజన్​లో వైభవ్ 72 సిక్స్​లు బాదాడు. ఐపీఎల్​ సింగిల్ సీజన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు (59) బాదిన రికార్డును ఇప్పటికే బ్రేక్ చేసిన ఈ యువ సంచలనం ఈ భారీ రికార్డు నెలకొల్పాడు
  • ప్రస్తుత ఎడిషన్​లో అతడు 237 స్టైక్ రేట్​తో పరుగులు బాదాడు. ఈ క్రమంలో ఒక సీజన్​లో అత్యధిక స్టైక్​ రేట్​తో పరుగులు రాబట్టిన బ్యాటర్​గానూ ఘనత సాధించాడు
  • ఐపీఎల్​లో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే 1000 పరుగులు చేసిన బ్యాటర్​గానూ రికార్డు కొట్టాడు. అతడు 440 బంతుల్లోనే ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అండ్రూ రస్సెల్ (545 బంతులు) రికార్డ్​ను బద్దలుకొట్టాడు. ఇక ఓవరాల్​గా ఇప్పటిదాకా వైభవ్ 23 మ్యాచ్​ల్లో 1028 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 6 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి

'విరాట్ కాదు- ఫైనల్​లో రూ.5 లక్షలు గెలుచుకునేది అతడే'- RCB మాజీ స్టార్ జోస్యం!

అమ్మో! ఆ సెంటిమెంట్ కంటిన్యూ అయితే ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్​కు హార్ట్​ బ్రేకే!

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI IPL RUNS
VAIBHAV SOORYAVANSHI IPL 2026 RUNS
YOUNGEST ORANGE CAP WINNER IN IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.