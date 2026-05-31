చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- 19ఏళ్ల IPLలో నయా హిస్టరీ!
ఐపీఎల్ 2026లో అదరగొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఈ చిన్నోడు బద్దలుకొట్టిన రికార్డులు ఎన్నెన్నో!
Published : May 31, 2026 at 10:47 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi IPL : ఐపీఎల్ హిస్టరీలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిన్నోడు 15ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ నయా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఐపీఎల్లో ఆద్యంతం అద్భుతంగా ఆడిన వైభవ్ అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా టాప్లో నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత చిన్న వయసులోనే ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న బ్యాటర్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.
2026 ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్లు
- వైభవ్ సూర్యవంశీ (రాజస్థాన్ రాయల్స్)- 776 పరుగులు
- శుభ్మన్ గిల్ (గుజరాత్ టైటాన్స్)- 732 పరుగులు
- సాయి సుదర్శన్ (గుజరాత్ టైటాన్స్)- 722 పరుగులు
- హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్) - 624 పరుగులు
- ఇషాన్ కిషన్ (సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్) - 602 పరుగులు
15ఏళ్లకే ఎన్నెన్నో
గతేడాది ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి వైభవ్ సంచలనమే. గతసీజన్ ఫామ్ను కొనసాగిస్తూ ఈసారి కూడా సత్తా చాటాడు. ఈ సీజన్లో 16 మ్యాచ్ల్లో 48 సగటున 776 పరుగులు బాదాడు. స్టైక్ రేట్ 237.31గా ఉండడం మరో విశేషం. ఇందులో 63 ఫోర్లు, 72 సిక్స్లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఈ సీజన్లో ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అలా ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన ఈ చిన్నోడు తాజాగా ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు.
🚨 HISTORY WRITTEN BY A 15 YEAR OLD. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 31, 2026
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest Orange Cap winner of the IPL. 🧢
ఈ సీజన్లో వైభవ్ అందుకున్న రికార్డులు!
- ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు నమోదు చేసిన అన్క్యాప్డ్ బ్యాటర్గానూ ఘనత సాధించాడు. ఈ సీజన్లో వైభవ్ 776 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో అతడు యశస్వీ జైస్వాల్ (625 పరుగులు, 2023 ఎడిషన్లో)ను అధిగమించాడు
- అలాగే ఈ సీజన్లో వైభవ్ 72 సిక్స్లు బాదాడు. ఐపీఎల్ సింగిల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్స్లు (59) బాదిన రికార్డును ఇప్పటికే బ్రేక్ చేసిన ఈ యువ సంచలనం ఈ భారీ రికార్డు నెలకొల్పాడు
- ప్రస్తుత ఎడిషన్లో అతడు 237 స్టైక్ రేట్తో పరుగులు బాదాడు. ఈ క్రమంలో ఒక సీజన్లో అత్యధిక స్టైక్ రేట్తో పరుగులు రాబట్టిన బ్యాటర్గానూ ఘనత సాధించాడు
- ఐపీఎల్లో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే 1000 పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గానూ రికార్డు కొట్టాడు. అతడు 440 బంతుల్లోనే ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అండ్రూ రస్సెల్ (545 బంతులు) రికార్డ్ను బద్దలుకొట్టాడు. ఇక ఓవరాల్గా ఇప్పటిదాకా వైభవ్ 23 మ్యాచ్ల్లో 1028 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 6 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి
