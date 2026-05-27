చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్- 14ఏళ్ల గేల్ రికార్డ్ బ్రేక్!
సన్రైజర్స్పై వైభవ్ మెరుపు అర్ధ శతకం- చండీగఢ్లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించిన రాజస్థాన్ చిన్నోడు- దెబ్బకు 14ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
Published : May 27, 2026 at 8:08 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Sixes : రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిచ్చర పిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సంచలనం నమోదు చేశాడు. చండీగఢ్ వేదికగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరుగుతున్న ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో 14ఏళ్ల రికార్డ్ను బద్దలుకొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో తొలి నుంచే సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డ వైభవ్ 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. ఇందులో 8 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్లో సింగిల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన బ్యాటర్గా వైభవ్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు.
ఇప్పటిదాకా ఈ సీజన్లో వైభవ్ 61* సిక్స్లు బాదాడు. దీంతో మాజీ క్రికెటర్ క్రిస్ గేల్ రికార్డ్ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. అతడు 2012 ఎడిషన్లో 59 సిక్స్లు కొట్టాడు. ప్రస్తుత సీజన్లో వైభవ్ ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేసి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించాడు.
IPLలో సింగిల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్లు
- 61* - వైభవ్ సూర్యవంశీ (2026)
- 59 - క్రిస్ గేల్ (2012)
- 52 - ఆండ్రీ రస్సెల్ (2019)
- 51 - క్రిస్ గేల్ (2013)
- 45 - జోస్ బట్లర్ (2022)
IPL నాకౌట్లు/ప్లేఆఫ్స్లో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీలు (బంతుల పరంగా)
- 16 బంతుల్లో - సురేశ్ రైనా vs పంజాబ్ కింగ్స్- వాంఖడే, 2014
- 16 బంతుల్లో- వైభవ్ సూర్యవంశీ vs సన్రైజర్స్- చండీగఢ్, 2026*
- 17 బంతుల్లో - ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్- సెంచూరియన్, 2009
- 20 బంతుల్లో - ధోనీ vs ముంబయి ఇండియన్స్- బెంగళూరు, 2012
- 21 బంతుల్లో - డ్వేన్ స్మిత్ vs సీఎస్కే - దిల్లీ, 2013
- 21 బంతుల్లో - వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ vs సీఎస్కే - వాంఖడే, 2014
- 21 బంతుల్లో - రజత్ పాటిదార్ vs గుజరాత్ టైటాన్స్, ధర్మశాల, 2026
