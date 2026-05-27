చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్- 14ఏళ్ల గేల్ రికార్డ్ బ్రేక్!

సన్​రైజర్స్​పై వైభవ్ మెరుపు అర్ధ శతకం- చండీగఢ్​లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించిన రాజస్థాన్ చిన్నోడు- దెబ్బకు 14ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్

Vaibhav Sooryavanshi (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 8:08 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi Sixes : రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిచ్చర పిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సంచలనం నమోదు చేశాడు. చండీగఢ్ వేదికగా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో జరుగుతున్న ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో 14ఏళ్ల రికార్డ్​ను బద్దలుకొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో తొలి నుంచే సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డ వైభవ్ 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. ఇందులో 8 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్​లో సింగిల్ సీజన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్​గా వైభవ్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు.

ఇప్పటిదాకా ఈ సీజన్​లో వైభవ్ 61* సిక్స్​లు బాదాడు. దీంతో మాజీ క్రికెటర్ క్రిస్ గేల్ రికార్డ్ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. అతడు 2012 ఎడిషన్​లో 59 సిక్స్​లు కొట్టాడు. ప్రస్తుత సీజన్​లో వైభవ్ ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేసి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించాడు.

IPLలో సింగిల్ సీజన్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్లు

  • 61* - వైభవ్ సూర్యవంశీ (2026)
  • 59 - క్రిస్ గేల్ (2012)
  • 52 - ఆండ్రీ రస్సెల్ (2019)
  • 51 - క్రిస్ గేల్ (2013)
  • 45 - జోస్ బట్లర్ (2022)

IPL నాకౌట్‌లు/ప్లేఆఫ్స్‌లో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీలు (బంతుల పరంగా)

  • 16 బంతుల్లో - సురేశ్ రైనా vs పంజాబ్ కింగ్స్- వాంఖడే, 2014
  • 16 బంతుల్లో- వైభవ్ సూర్యవంశీ vs సన్​రైజర్స్- చండీగఢ్, 2026*
  • 17 బంతుల్లో - ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్- సెంచూరియన్, 2009
  • 20 బంతుల్లో - ధోనీ vs ముంబయి ఇండియన్స్- బెంగళూరు, 2012
  • 21 బంతుల్లో - డ్వేన్ స్మిత్ vs సీఎస్కే - దిల్లీ, 2013
  • 21 బంతుల్లో - వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ vs సీఎస్కే - వాంఖడే, 2014
  • 21 బంతుల్లో - రజత్ పాటిదార్ vs గుజరాత్ టైటాన్స్, ధర్మశాల, 2026

