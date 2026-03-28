ఆర్సీబీ శుభారంభం- రాణించిన విరాట్, పడిక్కల్

ఆర్సీబీ శుభారంభం- సన్​రైజర్స్​పై భారీ విజయం- ఇషాన్ కిషన్ ఇన్నింగ్స్ వృథా!

SRH VS RCB
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 11:06 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 11:22 PM IST

SRH VS RCB IPL 2026 : డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 2026 ఐపీఎల్​లో శుభారంభం చేసింది. చిన్నస్వామి వేదికగా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 202 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ 15.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (69* పరుగులు), దేవదత్ పడిక్కల్ (61 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అలరించారు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో డేవిడ్ పేనీ 2, ఉనాద్కత్, హర్ష్ దూబే చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

నిరాశ పర్చిన సాల్ట్- రెచ్చిపోయిన పడిక్కల్
భారీ ఛేదనలో సన్​రైజర్స్​కు రెండో ఓవర్లోనే బ్రేక్ దక్కింది. ఓపెనర్ సాల్ట్​ (8)ను జయదేవ్ ఉనాద్కత్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో ఆర్సీబీ 9 రన్స్​కే 1 వికెట్ కోల్పోయింది. అయితే వన్​డౌన్​లో వచ్చిన దేవదత్ పడిక్కల్ రెచ్చిపోయాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ మ్యాచ్​ను ఆర్సీబీ వైపునకు తిప్పేశాడు. దీంతో ఆర్సీబీ 6 ఓవర్లలోనే 76 పరుగులు చేసింది. ఇదే క్రమంలో అతడు 21 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు.

ఇక 8.4 ఓవర్ వద్ద హర్ష్ దూబె బౌలింగ్​లో పడిక్కల్ ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో రెండో వికెట్​కు 45 బంతుల్లో 101 రన్స్ పార్ట్​నర్​షిప్​కు తెరపడింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన కెప్టెన్ పాటిదార్​తో విరాట్ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. పాటిదార్ కూడా వేగంగా పరుగులు చేశాడు. అయితే హర్ష్​ మరోసారి సన్​రైజర్స్ బ్రేక్ ఇచ్చాడు. 12.2 వద్ద పాటిదార్​ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో మూడో వికెట్​కు 22 బంతుల్లో 53 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి ఫుల్ స్టాప్ పడింది. అనంతరం వచ్చిన జితేశ్ శర్మ (0) తర్వాతి బంతికే డకౌట్​గా వెనుదిరిగాడు.

విరాట్ ఫినిషింగ్ టచ్
జితేశ్ వెనుదిరగడంతో టిమ్ డేవిడ్​తో విరాట్ జతకట్టాడు. అతడితో కలిసి జట్టును విజయం వైపునకు నడిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే విరాట్ 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. దీంతో 15 ఓవర్లలో ఆర్సీబీ 185-4తో నిలిచింది. ఇక విజయానికి 30 బంతుల్లో 17 పరుగులు కావాల్సి దశలో విరాట్ వరుసగా 6,4,4,4 బాది మ్యాచ్ ముగించాడు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్​రైజర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ (80 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. అనికేత్ వర్మ (43 పరుగులు, 18 బంతుల్లో) రాణించాడు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ, రొమారియో షెపర్డ్ చెరో 3, భువనేశ్వర్ కుమార్, అభినందన్, సుయాశ్ శర్మ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

SRH VS RCB LIVE SCORE
SRH VS RCB IPL 2026
IPL 2026

