ఆర్సీబీ ఘన విజయం - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి
Published : April 27, 2026 at 10:36 PM IST
RCB vs DC IPL 2026 : దిల్లీ అరుణ్ జైట్లి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దిల్లీ నిర్దేశించిన 76 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ 6.3 ఓవర్లలో 1 వికెట్ కోల్పోయి ఈజీగా ఛేదించింది. దేవదత్ పడిక్కల్ (34 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (23 పరుగులు) రాణించారు. దిల్లీ బౌలర్లలో కైల్ జెమీసన్ 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.
దిల్లీ ఢమాల్!
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన దిల్లీని ఆర్సీబీ బౌలర్లు జోష్ హేజెల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్ బెంబేలెత్తించారు. 0-1, 2-2, 2-3, 7-4, 7-5, 8- 6 ఇదీ దిల్లీ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమై తీరు. హేజెల్వుడ్, భువి రెచ్చిపోవడంతో దిల్లీ 10 పరుగుల లోపే 6 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో 2017లో నమోదైన ఆర్సీబీ తమ చెత్త రికార్డ్ను (అతి తక్కువ స్కోర్ 49-10) చెరిపేసుకుంటుందేమో అని అనిపించింది. మిల్లర్ (19), అభిషేక్ పోరెల్ (30), జెమిసన్ (12) రెండంకెల స్కోర్ అందుకోవడంతో దిల్లీ ఆ మాత్రం పరుగులు చేసింది. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో హేజెల్వుడ్ 4, భువనేశ్వర్ 3, రసిక్ ధర్, సుయాశ్, కృనాల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.