విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ సెంచరీ- ఆర్సీబీ గ్రాండ్ విక్టరీ
కోల్కతాను చిత్తుగా ఓడించిన ఆర్సీబీ- శతకంతో అదరగొట్టిన విరాట్
Published : May 14, 2026 at 12:40 AM IST
RCB vs KKR IPL 2026 : ఆర్సీబీ ఈ సీజన్లో ఎనిమిదో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా కోల్కతాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 193 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ 4 వికెట్లు కోల్పోయి 19.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (105) సెంచరీతో రాణించాడు. కోల్కతా బౌలర్లలో కార్తిక్ త్యాగి, నరైన్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు అజింక్యా రహానే (19 పరుగులు, 13 బంతుల్లో), ఫిన్ అలెన్ (18 బంతుల్లో, 8 బంతుల్లో) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చారు. కానీ వేగంగా ఆడే క్రమంలో అలెన్ను హేజిల్వుడ్ ఔట్ చేయగా, రహానే భువనేశ్వర్కు చిక్కాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే కేకేఆర్ 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (71 పరుగులు, 46 బంతుల్లో) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కామెరూన్ గ్రీన్ (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించగా, చివర్లో రింకు సింగ్ (49 పరుగులు, 29 బంతుల్లో) రఫ్పాడించాడు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, రసిక్ ధార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.