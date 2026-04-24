విరాట్, పడిక్కల్ విధ్వంసం- గుజరాత్పై ఆర్సీబీ విజయం
ఆర్సీబీ ఘన విజయం- చిత్తుగా ఓడిన గుజరాత్- సుదర్శన్ సెంచరీ వృథా!
Published : April 24, 2026 at 11:22 PM IST
RCB vs GT : రాయల్స్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛాంపియన్ ఆటతీరుతో దూసుకుపోతోంది. చిన్నస్వామిలో మరో విజయం నమోదు చేసింది. గుజరాత్ నిర్దేశించిన 206 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 18.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ (81 పరుగులు), దేవదత్ పడిక్కల్ (55 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో కృనాల్ పాండ్య (23 పరుగులు) మ్యాచ్ ముగించాడు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ 2, సిరాజ్, హోల్డర్, సుతార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి 205 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్ (100) సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. శుభ్మన్ (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. చివర్లో హోల్డర్ (23 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించాడు. అయితే గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్ సాగిన తీరుతో మరో 20-25 పరుగులు చేయాల్సింది. అయితే డెత్ ఓవర్లలో ఆర్సీబీ కట్టడి చేసింది. భువనేశ్వర్, జోష్ హేజిల్వుడ్, సుయాశ్ శర్మ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
చిన్నస్వామి @ 50
ఈ మ్యాచ్లో విజయంతో ఆర్సీబీ అరుదైన ఘనత సాధించింది. తమ సొంతగడ్డ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్లో 50వ విజయం నమోదు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లో సింగిల్ వేదికపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన నాలుగో జట్టుగా నిలిచింది. ఈ లిస్ట్లో ముంబయి తొలి స్థానంలో ఉంది. ఆ జట్టు తమ హోంగ్రౌండ్ వాంఖడేలో 58 మ్యాచ్లు నెగ్గింది.
- IPLలో ఒక వేదికపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్లు
- 58 విజయాలు - ముంబయి ఇండియన్స్ (వాంఖడే)
- 55 విజయాలు - కోల్కతా నైట్రైడర్స్ (కోల్కతా)
- 53 విజయాలు - చెన్నైసూపర్ కింగ్స్ (చెన్నై)
- 50 విజయాలు - రాయల్ ఛాలెెంజర్స్ బెంగళూరు (బెంగళూరు)*
- 40 విజయాలు - సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (హైదరాబాద్)