విరాట్, పడిక్కల్ విధ్వంసం- గుజరాత్​పై ఆర్సీబీ విజయం

ఆర్సీబీ ఘన విజయం- చిత్తుగా ఓడిన గుజరాత్- సుదర్శన్ సెంచరీ వృథా!

Published : April 24, 2026 at 11:22 PM IST

RCB vs GT : రాయల్స్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛాంపియన్ ఆటతీరుతో దూసుకుపోతోంది. చిన్నస్వామిలో మరో విజయం నమోదు చేసింది. గుజరాత్ నిర్దేశించిన 206 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 18.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ (81 పరుగులు), దేవదత్ పడిక్కల్ (55 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో కృనాల్ పాండ్య (23 పరుగులు) మ్యాచ్​ ముగించాడు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ 2, సిరాజ్, హోల్డర్, సుతార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగిన గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి 205 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్ (100) సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. శుభ్​మన్ (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. చివర్లో హోల్డర్ (23 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించాడు. అయితే గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్ సాగిన తీరుతో మరో 20-25 పరుగులు చేయాల్సింది. అయితే డెత్ ఓవర్లలో ఆర్సీబీ కట్టడి చేసింది. భువనేశ్వర్, జోష్ హేజిల్​వుడ్, సుయాశ్ శర్మ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

చిన్నస్వామి @ 50
ఈ మ్యాచ్​లో విజయంతో ఆర్సీబీ అరుదైన ఘనత సాధించింది. తమ సొంతగడ్డ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్​లో 50వ విజయం నమోదు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్​లో సింగిల్ వేదికపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన నాలుగో జట్టుగా నిలిచింది. ఈ లిస్ట్​లో ముంబయి తొలి స్థానంలో ఉంది. ఆ జట్టు తమ హోంగ్రౌండ్ వాంఖడేలో 58 మ్యాచ్​లు నెగ్గింది.

  • IPLలో ఒక వేదికపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్లు
  • 58 విజయాలు - ముంబయి ఇండియన్స్​ (వాంఖడే)
  • 55 విజయాలు - కోల్‌కతా నైట్​రైడర్స్​ (కోల్‌కతా)
  • 53 విజయాలు - చెన్నైసూపర్ కింగ్స్ (చెన్నై)
  • 50 విజయాలు - రాయల్ ఛాలెెంజర్స్ బెంగళూరు (బెంగళూరు)*
  • 40 విజయాలు - సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ (హైదరాబాద్)

