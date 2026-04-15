'ఆర్సీబీ అడుతూ పాడుతూ'- లఖ్నవూపై ఈజీ విన్
లఖ్నవూపై ఆర్సీబీ ఘన విజయం - రాణించిన రసిక్ ధర్, భువనేశ్వర్, విరాట్
Published : April 15, 2026 at 11:01 PM IST
LSG vs RCB IPL 2026 : చిన్నస్వామి వేదికగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. లఖ్నవూ నిర్దేశించిన 147 పరుగుల టార్గెట్ను బెంగళూరు 15.1 ఓవర్లలో ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (49 పరుగులు), కెప్టెన్ పాటీదార్ (27 పరుగులు) రాణించారు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్ 3, ఆవేశ్ ఖాన్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
టాప్లోకి ఆర్సీబీ
ప్రస్తుత సీజన్లో ఇది ఆర్సీబీకి ఐదు మ్యాచ్ల్లో నాలుగో విజయం. దీంతో 8 పాయింట్లతో ఆర్సీబీ పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. రాజస్ఖాన్ కూడా 8 పాయింట్లతో ఉన్నప్పటికీ, మెరుగైన రన్రేట్ కారణంగా ఆర్సీబీ టాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. మరోవైపు, ఐదు మ్యాచ్లు ఆడిన లఖ్నవూ మూడో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. నాలుగు పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతోెంది.
2️⃣ points bagged. 🫡— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 15, 2026
🔝 of the table secured. 📈
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ 20 ఓవర్లలో 146 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మిచెల్ మార్ష్ (40 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. మరో ఓపెనర్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (12 పరుగులు) మళ్లీ ఫెయిల్ అయ్యాడు. అతడిని రసిక్ ఔట్ చేశాడు. అయితే వన్ డౌన్లో వచ్చిన కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ (0) మూడు బంతులు ఆడి రిటైర్డ్ హర్ట్గా క్రీజును వీడాడు. 4.4 ఓవర్ వద్ద పంత్ అసౌకర్యంగా కనిపించాడు. దీంతో ఫిజియో వచ్చి చెక్ చేశాడు.
అతని మోచేతికి బంతి తగలడంతో పంత్ నొప్పితో క్రీజును వీడాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన నికొలస్ పూరన్ (1) మరోసారి నిరాశ పర్చాడు. అబ్దుల్ సమద్ (0) డకౌట్ అయ్యాడు. చివర్లో ఆయుశ్ బదోనీ (38 పరుగులు), ముకుల్ చౌదరి (39 పరుగులు) రాణించడంతో లఖ్నవూ ఆ మాత్రం స్కోర్ చేయగలిగింది. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిక్ సలామ్ ధర్ 4, భువనేశ్వర్ కుమార్ 3, కృనాల్ పాండ్య 2, జోష్ హేజల్వుడ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
కృనాల్ @100
ఈ మ్యాచ్లో 2 వికెట్లు పడగొట్టిన కృనాల్ పాండ్య అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు ఐపీఎల్లో 100 వికెట్ల మైలురాయి పూర్తి చేసుకున్నాడు. అబ్దుల్ సమద్ వికెట్తో అతడు ఈ మార్క్ అందుకున్నాడు. కృనాల్ ఇప్పటిదాకా 137 మ్యాచ్ల్లో 100 వికెట్ల పడగొట్టాడు.