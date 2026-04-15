'ఆర్సీబీ అడుతూ పాడుతూ'- లఖ్​నవూపై ఈజీ విన్

లఖ్​నవూపై ఆర్సీబీ ఘన విజయం - రాణించిన రసిక్ ధర్, భువనేశ్వర్, విరాట్

LSG vs RCB (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 11:01 PM IST

LSG vs RCB IPL 2026 : చిన్నస్వామి వేదికగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. లఖ్​నవూ నిర్దేశించిన 147 పరుగుల టార్గెట్​ను బెంగళూరు 15.1 ఓవర్లలో ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (49 పరుగులు), కెప్టెన్ పాటీదార్ (27 పరుగులు) రాణించారు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్ 3, ఆవేశ్ ఖాన్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

టాప్​లోకి ఆర్సీబీ
ప్రస్తుత సీజన్​లో ఇది ఆర్సీబీకి ఐదు మ్యాచ్​ల్లో నాలుగో విజయం. దీంతో 8 పాయింట్లతో ఆర్సీబీ పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. రాజస్ఖాన్ కూడా 8 పాయింట్లతో ఉన్నప్పటికీ, మెరుగైన రన్​రేట్ కారణంగా ఆర్సీబీ టాప్​లోకి దూసుకెళ్లింది. మరోవైపు, ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడిన లఖ్​నవూ మూడో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. నాలుగు పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతోెంది.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ 20 ఓవర్లలో 146 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మిచెల్ మార్ష్ (40 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. మరో ఓపెనర్ ఎయిడెన్ మార్​క్రమ్ (12 పరుగులు) మళ్లీ ఫెయిల్ అయ్యాడు. అతడిని రసిక్ ఔట్ చేశాడు. అయితే వన్​ డౌన్​లో వచ్చిన కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ (0) మూడు బంతులు ఆడి రిటైర్డ్ హర్ట్​గా క్రీజును వీడాడు. 4.4 ఓవర్ వద్ద పంత్ అసౌకర్యంగా కనిపించాడు. దీంతో ఫిజియో వచ్చి చెక్ చేశాడు.

అతని మోచేతికి బంతి తగలడంతో పంత్ నొప్పితో క్రీజును వీడాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన నికొలస్ పూరన్ (1) మరోసారి నిరాశ పర్చాడు. అబ్దుల్ సమద్ (0) డకౌట్ అయ్యాడు. చివర్లో ఆయుశ్ బదోనీ (38 పరుగులు), ముకుల్ చౌదరి (39 పరుగులు) రాణించడంతో లఖ్​నవూ ఆ మాత్రం స్కోర్ చేయగలిగింది. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిక్ సలామ్ ధర్ 4, భువనేశ్వర్ కుమార్ 3, కృనాల్ పాండ్య 2, జోష్ హేజల్​వుడ్​ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

కృనాల్ @100
ఈ మ్యాచ్​లో 2 వికెట్లు పడగొట్టిన కృనాల్ పాండ్య అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు ఐపీఎల్​లో 100 వికెట్ల మైలురాయి పూర్తి చేసుకున్నాడు. అబ్దుల్ సమద్ వికెట్​తో అతడు ఈ మార్క్ అందుకున్నాడు. కృనాల్ ఇప్పటిదాకా 137 మ్యాచ్​ల్లో 100 వికెట్ల పడగొట్టాడు.

