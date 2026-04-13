హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ విజయం- పోరాడి ఓడిన ముంబయి
ముంబయి ఇండియన్స్కు మూడో ఓటమి- సొంతగడ్డపై భంగపాటు- ఆర్సీబీ 18 రన్స్ తేడాతో విజయం
Published : April 13, 2026 at 12:10 AM IST
RCB vs MI : వాంఖడే వేదికగా ముంబయి ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 18 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఆర్సీబీ నిర్దేశించిన 241 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ముంబయి 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 222 పరుగులే చేసింది. రూథర్ఫోర్డ్ (71) మెరుపులు సరిపోలేదు. హార్దిక్ పాండ్య (40), రికెల్టన్ (37) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో సుయాశ్ శర్మ 2, రసిక్ ధర్, డఫీ, కృనాల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ భారీ స్కోరు చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 240 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు ఫిల్ సాల్ట్ (78 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (50 పరుగులు)లతో పాటు కెప్టెన్ రజత్ పటిదార్ (53 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలు చేశారు. ముంబయి బౌలర్లలో హార్దిక్ పాండ్య, శాంట్నర్, శార్దూల్ ఠాకుర్, బౌల్ట్ తలొ వికెట్ తీశారు.
ప్రస్తుత సీజన్లో ఆర్సీబీకి ఇది నాలుగు మ్యాచ్ల్లో మూడో విజయం. మరోవైపు అన్నే మ్యాచ్లు ఆడిన ముంబయి ఇది మూడో ఓటమి.