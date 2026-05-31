విజృంభించిన ఆర్సీబీ బౌలర్లు- ఫైనల్​లో గుజరాత్ స్కోర్ ఎంతంటే?

ఆర్సీబీతో ఫైనల్ మ్యాచ్- ముగిసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇన్నింగ్స్- హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన సుందర్

Bengaluru vs Gujarat
Published : May 31, 2026 at 9:19 PM IST

RCB vs GT IPL Final : 2026 ఐపీఎల్​ ఫైనల్​లో అహ్మదాబాద్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- గుజరాత్ టైటాన్స్ తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగిన గుజరాత్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానకి 155 పరుగులు చేసింది. వాషింగ్టన్ సుందర్ (50 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. మిగతా బ్యాటర్లెవరూ రాణించలేదు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిఖ్ ధార్ 3, భువనేశ్వర్ కుమార్, హేజిల్​వుడ్ చెరో 2, కృనాల్ పాండ్య 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

