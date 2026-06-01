చరిత్రలో ముగ్గురే ముగ్గురు- ధోనీ, రోహిత్ సరసన పాటీదార్ - IPL ఎలైట్ లిస్ట్లోకి RCB కెప్టెన్ !
రజత్ పాటీదార్ కెప్టెన్సీలో ఐపీఎల్ 2025, 2026వ సీజన్లో విజేతగా నిలిచిన ఆర్సీబీ - వరుస టైటిళ్లలో రోహిత్, ధోనీ సరసన చేరిన పాటీదార్
Published : June 1, 2026 at 10:40 AM IST
Rajat Patidar IPL Records As Captain : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) విజయంతో ఆ జట్టు కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్ ఖాతాలో ఓ అరుదైన రికార్డు పడింది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా తమ జట్టును నిలిపిన కెప్టెన్ల జాబితాలో ధోనీ, రోహిత్ సరసన పాటీదార్ చేరిపోయాడు. దీంతో ఐపీఎల్ ఎలైట్ లిస్ట్లో ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్కి కూడా చోటు దక్కింది.
ధోనీ, రోహిత్ ఏయే సంవత్సరాల్లో అంటే?
మిస్టర్ కూల్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ నాయకత్వంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) ఐపీఎల్ 2010, 2011 సీజన్లలో వరుసగా విజేతగా అవతరించింది. ఈ క్రమంలో వరుస సంవత్సరాల్లో ఐపీఎల్ టైటిళ్లను నెగ్గింది. అలాగే రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో ముంబయి ఇండియన్స్ 2019, 2020 సీజన్లలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా అవతరించింది. ఇప్పుడు 2025, 2026 సీజన్లలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుని వరుస టైటిళ్ల వైపు నడిపించి పాటీదార్ ఈ అరుదైన జాబితాలో చేరిపోయాడు.
Years of hope transforming into back-to-back titles ❤️🏆— IndianPremierLeague (@IPL) June 1, 2026
Take a bow, #RCB! 🎉#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/BvBmVXoR47
ముంబయి, ఆర్సీబీని ఓడించిన సీఎస్కే
ఐపీఎల్ 2010 సీజన్లో ధోనీ సారథ్యంలోని సీఎస్కే ఫైనల్కు వెళ్లింది. ఆ మ్యాచ్లో ముంబయి ఇండియన్స్తో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో ధోనీ సేన 22 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఆ మరుసటి ఏడాది కూడా ఎల్లో ఆర్మీ ఫైనల్కు చేరుకుంది. తుది పోరులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై 58 రన్స్ తేడాతో జయకేతనం ఎగురవేసింది. ఈ క్రమంలో వరుసగా సీఎస్కే రెండు టైటిళ్లను ఎంఎస్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో దక్కించుకుంది.
సీఎస్కే, దిల్లీని మట్టికరిపించిన ముంబయి
ఐపీఎల్ 2019 సీజన్లో ఫైనల్కు ముంబయి ఇండియన్స్ చేరుకుంది. ఆ మ్యాచ్లో సీఎస్కేను మట్టికరిపించి ఒక్క పరుగు తేడాతో రోహిత్ కెప్టెన్సీలోని ముంబయి విజయం సాధించింది. ఐపీఎల్ 2020 సీజన్లో కూడా ముంబయి ఫైనల్కు వెళ్లింది. ఆ మ్యాచ్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ను ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. దీంతో రోహిత్ కూడా వరుసగా ముంబయికి రెండు కప్పులను అందించిన జాబితాలో చేరిపోయాడు. మళ్లీ ఐదేళ్ల తర్వాత రజత్ పాటీదార్ తమ జట్టుకు వరుసగా రెండు సీజన్లలో కప్పు అందించి, ధోనీ, రోహిత్ సరసన చేరిపోయాడు.
One frame, a thousand emotions 📸✨#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/DkmWLkzjjy— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
అయితే హార్దిక్ పాండ్య కూడా ఈ ఐపీఎల్ ఎలైట్ లిస్ట్లో చేరే అవకాశాన్ని త్రుటిలో కోల్పోయాడు. ఐపీఎల్ 2022, 2023లో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్కు వెళ్లింది. అప్పుడు ఆ జట్టుకు కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య. ఐపీఎల్ 2022 సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై గుజరాత్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది టెటిల్ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత సీజన్ ఫైనల్లో సీఎస్కేపై ఓడిపోయింది. దీంతో వరుసగా తమ జట్టుకు రెండు టైటిళ్లను అందించిన కెప్టెన్ జాబితాలో హార్దిక్ చోటు దక్కించులేకపోయాడు.
ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎలా సాగిందంటే?
అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిపిన ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ బ్యాటర్లను ఆర్సీబీ పేసర్లు భువనేశ్వర్, హేజిల్వుడ్ ఇబ్బంది పెట్టారు. మూడో ఓవర్లో గిల్ (10)ను ఔట్ చేయడం ద్వారా టైటాన్స్ పతనాన్ని హేజిల్వుడ్ ప్రారంభించాడు. తర్వాతి ఓవర్లో సుదర్శన్ (12)ను భువనేశ్వర్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు. అక్కడి నుంచి టైటాన్స్కు అన్నీ కష్టాలే ఎదురయ్యాయి. వికెట్లు క్రమం తప్పకుండా పడిపోయాయి. దీంతో స్కోరు బోర్డు నెమ్మదించింది. నిశాంత్ సింధు (20), బట్లర్ (19) జట్టును ఆదుకునేందుకు ప్రయత్నించారు కానీ, స్కోరు బోర్డు వేగాన్ని పెంచలేకపోయారు. వాషింగ్టన్ సుందర్ రాణించడంతో గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 155 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
అనంతరం గుజరాత్ నిర్ధేశించిన 156 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు ఆర్సీబీ దిగింది. తక్కువ లక్ష్యమే అయినా కాపాడుకునేందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్ తీవ్రంగా పోరాడింది. అయితే ఆ జట్టుకు కింగ్ కోహ్లీ అడ్డుగా ఉన్నాడు. మ్యాచ్ చివరి వరకు క్రీజులో ఉండి ఆర్సీబీకి విజయాన్ని అందించాడు. కేవలం 5 వికెట్లు కోల్పోయి 18 ఓవర్లలో లక్ష్యాన్ని చేధించింది ఆర్సీబీ. ఈ క్రమంలో రెండో ఐపీఎల్ టైటిల్ను కొల్లగొట్టింది. విరాట్ కోహ్లీ కేవలం 42 బంతుల్లో 75 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా ఉన్నాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఆర్సీబీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కింగ్ కోహ్లీకి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.
అసలే ఓటమి బాధ- ఇంతలో బస్సులో మంటలు- గుజరాత్ టీమ్కు వరుస షాక్లు!
RCB కప్పు గెలిచినా డామినేషన్ వైభవ్దే- 15ఏళ్లకే ఏకంగా ఐదు అవార్డులు