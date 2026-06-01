ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా RCB- ఫైనల్లో అదరగొట్టిన విరాట్ కోహ్లీ
ఫైనల్లో గుజరాత్ను చిత్తు చేసిన ఆర్సీబీ- హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన విరాట్- ఛాంపియన్గా బెంగళూరు
Published : June 1, 2026 at 12:10 AM IST
RCB vs GT Final : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అదరగొట్టింది. వరుసగా రెండోసారి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఛాంపియన్గా అవతరించింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. గుజరాత్ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల టార్గెట్ను ఆర్సీబీ 18 ఓవర్లలో 5వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (75), వెంకటేశ్ అయ్యర్ (32) రాణించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ 2, సిరాజ్, రబాడ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అదరగొట్టిన విరాట్
స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో ఆర్సీబీకి మంచి ఆరంభం దక్కింది. ఓపెనర్లు విరాట్ కోహ్లీ, వెంకటేశ్ అయ్యర్ (32 పరుగులు) అదిరే ఆరంభం ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ 4.3 ఓవర్లలోనే 62 పరుగులు జోడించారు. ఈ భాగస్వామ్యమే ఆర్సీబీ విజయానికి బాటలు వేసింది. ఆ తర్వాత స్వల్ప వ్యవధిలో వికెట్లు పడ్డాయి. అయ్యర్ను సిరాజ్ ఔట్ చేయగా, 5.1 ఓవర్ వద్ద పడిక్కల్ను రబాడ వెనక్కిపంపాడు. ఇక తొమ్మిదో ఓవర్లో రషీద్ ఖాన్ రెండు వికెట్లు తీసి గుజరాత్కు ఆశలు రేపాడు. రెండో బంతికి పాటీదార్, ఐదో బాల్కు కృనాల్ను పెవిలియన్ చేర్చాడు. కానీ మరో ఎండ్లో విరాట్ పాతుకుపోయాడు. హాఫ్ సెంచరీతోపాటు మ్యాచ్ను కూడా పూర్తి చేశాడు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. వాషింగ్టన్ సుందర్ (50 పరుగులు) మినహా మిగితా ప్లేయర్లు విఫలమయ్యారు. గిల్ (10), సాయి సుదర్శన్ (12), నిషాంత్ సింధు (20), జాస్ బట్లర్ (19), అర్షద్ ఖాన్ (15), రాహుల్ తెవాటియా (7), హోల్డర్ (7) ఫెయిల్ అయ్యారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిఖ్ ధార్ 3, భువనేశ్వర్ కుమార్, హేజిల్వుడ్ చెరో 2, కృనాల్ పాండ్య 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంబరాన్నంటుతున్న సంబరాలు
ఆర్సీబీ వరుసగా రెండో ఎడిషన్లోనూ విజేతగా నిలవడంతో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ టపాకులు పేల్చి ఉత్సాహంగా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఆర్సీబీ అభిమానుల సంబరాలకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Another RCB fan says, " virat kohli was about to score a hundred... if he had scored a hundred, what would the others have scored?..."— ANI (@ANI) May 31, 2026
another fan says, "the entire stadium was full of virat kohli's crowd. the majority of the audience had come only… pic.twitter.com/GzOrwdDstj
ముంబయి, సీఎస్కే సరసన
19ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన మూడో జట్టుగా ఆర్సీబీ నిలిచింది. గతంలో ధోనీ నాయకత్వంలోని సీఎస్కే జట్టు 2010, 2011 సీజన్లలో విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలోని ముంబయి ఇండియన్స్ 2019, 2020 ఎడిషన్లలో టైటిల్ ముద్దాడింది. ఇప్పుడు ఆర్సీబీ ఈ ఎలైట్ లిస్ట్లో చేరిపోయింది. గతేడాది తొలిసారి టైటిల్ అందుకున్న ఆర్సీబీ ఈ సీజన్లో ఆ టైటిల్ నిలబెట్టుకుంది.