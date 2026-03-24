యశ్ దయాళ్​కు ఆర్సీబీ షాక్- ఈ IPLకు స్టార్ బౌలర్ దూరం

Published : March 24, 2026 at 3:13 PM IST

RCB Remove Yash Dayal : స్టార్ బౌలర్ యశ్ దయాళ్​కు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మేనేజ్​మెంట్ షాక్ ఇచ్చింది. అతడు ఈ ఐపీఎల్​ సీజన్​లో ఆర్సీబీ జట్టుతో చేరడం లేదని స్పష్టం చేసింది. దయళ్​కు ఆర్సీబీతో కాంట్రాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ, 'వ్యక్తిగత పరిస్థితు'ల కారణంగా అతడు ఈ సీజన్​లో ఆడడం లేదని టీమ్ డైరెక్టర్ మో బొబాట్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ మేరకు తాజాగా జరిగిన ప్రెస్​మీట్​లో చెప్పాడు. దీంతో రానున్న లీగ్​కు దయాళ్​ దూరం కానున్నాడు.

'యశ్ దయాల్ ఈ సీజన్​కు జట్టులో చేరడం లేదనే విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతం అతడు వ్యక్తిగత సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాడని మీకు తెలిసిందే. వ్యక్తిగతంగా వివాదాల్లో నిలిచినప్పటికీ మేం దయాళ్​కు అండగా నిలబడ్డాం. అందులో భాగంగానే గతేడాది అతడిని జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ రిటైన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పటికీ అతడు ఆర్సీబీ కాంట్రాక్ట్​లోనే ఉన్నాడు. మేం అతడిని జట్టులో కొనసాగించాలనే అనుకున్నాము'

'దయాళ్​తో మేం టచ్​లో ఉన్నాం. ఇవాళ కూడా నేను దయాళ్​తో మాట్లాడాను. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అతడు జట్టుతో చేరడం తనకు కానీ, టీమ్​కు కానీ అంత మంచిది కాదు. అందుకే ఈ సీజన్‌కు దయాళ్​ను దూరంగా ఉంచాలని నిర్ణయించాం. కానీ అతడికి ఎల్లప్పడూ మా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ వివాదాల నుంచి అతడు బయటపడే దాకా మేం దయాళ్​తో టచ్‌లోనే ఉంటాం' అని మో బొబాట్ మంగళవారం నిర్వహించిన ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడాడు.

అప్పుడే ప్రచారం షురూ
అయితే కొత్త సీజన్​ కోసం ఇటీవల ఆర్సీబీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ప్రారంభించింది. ఈ సెషన్​లో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సహా దాదాపు అందరు ఆర్సీబీ ప్లేయర్లు పాల్గొన్నారు. కానీ యశ్ దయాళ్ మాత్రం ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్​లో కనిపించలేదు. దీంతో దయాళ్​ను జట్టు నుంచి దూరంగా ఉంచుతున్నరని అప్పుడే ప్రచారం మొదలైంది. తాజాగా మేనేజ్​మెంట్ స్టేట్​మెంట్​తో క్లారిటీ వచ్చేసింది.

కాగా, ప్రస్తుతం దయాళ్ లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. తమను దయాళ్ మోసం చేశాడని గతేడాది ఇద్దరు యువతులు అతడిపై వేర్వేరుగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలో క్రికెటర్​పై రాజస్థాన్​ సంగనేర్ పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో రాజస్థాన్ హైకోర్టులో ఉపశమనం లభించింది. పోలీసులు అరెస్టు చేయకుండా అతడికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే ఈ వ్యవహారం తీవ్ర వివాదం అయ్యింది. కేసుల నేపథ్యంలో అతడు జట్టులో ఆడితే వ్యతిరేకత ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదనే ఆర్సీబీ అతడిని పక్కన పెట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది.

గత సీజన్​లో అదుర్స్!
2022 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌)లో యశ్ దయాళ్ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తరఫున ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ సీజన్‌లో 11 వికెట్లు తీసి ఫర్వాలేదనిపించాడు. 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున బరిలోకి దిగిన యశ్ తన బౌలింగ్​తో అదరగొట్టాడు. జట్టులో కీలకమైన బౌలర్​గా మారిపోయాడు. ఈ సీజన్​లో మొత్తం 13 వికెట్లు తీసి ఆర్సీబీ టైటిల్​ను నెగ్గడంలో కీలక పాత్ర వహించాడు.

