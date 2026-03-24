యశ్ దయాళ్కు ఆర్సీబీ షాక్- ఈ IPLకు స్టార్ బౌలర్ దూరం
యశ్ దయాళ్కు షాకిచ్చిన ఆర్సీబీ- ఈసారి ఐపీఎల్కు స్టార్ బౌలర్ను దూరం పెట్టిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమ్!
Published : March 24, 2026 at 3:13 PM IST
RCB Remove Yash Dayal : స్టార్ బౌలర్ యశ్ దయాళ్కు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మేనేజ్మెంట్ షాక్ ఇచ్చింది. అతడు ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆర్సీబీ జట్టుతో చేరడం లేదని స్పష్టం చేసింది. దయళ్కు ఆర్సీబీతో కాంట్రాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ, 'వ్యక్తిగత పరిస్థితు'ల కారణంగా అతడు ఈ సీజన్లో ఆడడం లేదని టీమ్ డైరెక్టర్ మో బొబాట్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ మేరకు తాజాగా జరిగిన ప్రెస్మీట్లో చెప్పాడు. దీంతో రానున్న లీగ్కు దయాళ్ దూరం కానున్నాడు.
'యశ్ దయాల్ ఈ సీజన్కు జట్టులో చేరడం లేదనే విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతం అతడు వ్యక్తిగత సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాడని మీకు తెలిసిందే. వ్యక్తిగతంగా వివాదాల్లో నిలిచినప్పటికీ మేం దయాళ్కు అండగా నిలబడ్డాం. అందులో భాగంగానే గతేడాది అతడిని జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ రిటైన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పటికీ అతడు ఆర్సీబీ కాంట్రాక్ట్లోనే ఉన్నాడు. మేం అతడిని జట్టులో కొనసాగించాలనే అనుకున్నాము'
'దయాళ్తో మేం టచ్లో ఉన్నాం. ఇవాళ కూడా నేను దయాళ్తో మాట్లాడాను. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అతడు జట్టుతో చేరడం తనకు కానీ, టీమ్కు కానీ అంత మంచిది కాదు. అందుకే ఈ సీజన్కు దయాళ్ను దూరంగా ఉంచాలని నిర్ణయించాం. కానీ అతడికి ఎల్లప్పడూ మా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ వివాదాల నుంచి అతడు బయటపడే దాకా మేం దయాళ్తో టచ్లోనే ఉంటాం' అని మో బొబాట్ మంగళవారం నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడాడు.
అప్పుడే ప్రచారం షురూ
అయితే కొత్త సీజన్ కోసం ఇటీవల ఆర్సీబీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ప్రారంభించింది. ఈ సెషన్లో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సహా దాదాపు అందరు ఆర్సీబీ ప్లేయర్లు పాల్గొన్నారు. కానీ యశ్ దయాళ్ మాత్రం ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్లో కనిపించలేదు. దీంతో దయాళ్ను జట్టు నుంచి దూరంగా ఉంచుతున్నరని అప్పుడే ప్రచారం మొదలైంది. తాజాగా మేనేజ్మెంట్ స్టేట్మెంట్తో క్లారిటీ వచ్చేసింది.
కాగా, ప్రస్తుతం దయాళ్ లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. తమను దయాళ్ మోసం చేశాడని గతేడాది ఇద్దరు యువతులు అతడిపై వేర్వేరుగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలో క్రికెటర్పై రాజస్థాన్ సంగనేర్ పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో రాజస్థాన్ హైకోర్టులో ఉపశమనం లభించింది. పోలీసులు అరెస్టు చేయకుండా అతడికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే ఈ వ్యవహారం తీవ్ర వివాదం అయ్యింది. కేసుల నేపథ్యంలో అతడు జట్టులో ఆడితే వ్యతిరేకత ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదనే ఆర్సీబీ అతడిని పక్కన పెట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది.
గత సీజన్లో అదుర్స్!
2022 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో యశ్ దయాళ్ గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ సీజన్లో 11 వికెట్లు తీసి ఫర్వాలేదనిపించాడు. 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున బరిలోకి దిగిన యశ్ తన బౌలింగ్తో అదరగొట్టాడు. జట్టులో కీలకమైన బౌలర్గా మారిపోయాడు. ఈ సీజన్లో మొత్తం 13 వికెట్లు తీసి ఆర్సీబీ టైటిల్ను నెగ్గడంలో కీలక పాత్ర వహించాడు.