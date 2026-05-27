గుజరాత్ చిత్తు- ఫైనల్కు మళ్లీ దూసుకెళ్లిన ఆర్సీబీ- ఈసారి ఏం చేస్తుందో?
క్వాలిఫయర్-1లో గుజరాత్ జట్టును 92 పరుగుల తేడాతో ఓడించి ఫైనల్కు బెంగళూరు టీమ్- మ్యాచ్లో అదరగొట్టిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్
RCB In The Final (IANS)
Published : May 27, 2026 at 7:11 AM IST
RCB In The Final : ఐపీఎల్ 2026లో రాయల్స్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. క్వాలిఫయర్-1లో గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఆ జట్టు 92 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. ఏకపక్షంగా సాగిన మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బెంగళూరు 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 254 పరుగులు చేసింది. బెంగళూరు కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్ మ్యాచ్లో తన ఆటతో అదరగొట్టాడు. తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 19.3 ఓవర్లలో 162 పరుగులు చేసి ఇంటి బాట పట్టింది.