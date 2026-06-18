రొనాల్డో సరికొత్త రికార్డు- పోర్చుగల్ కాంగో మ్యాచ్ డ్రా- క్రొయేషియాపై గెలిచిన ఇంగ్లాండ్
కాంగోతో మ్యాచ్లో ఆడటం ద్వారా ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే క్రిస్టియానో రొనాల్డో అరుదైన మైలురాయి- కాంగో, పోర్చుగల్ మ్యాచ్ డ్రా- క్రొయేషియాపై గెలిచిన ఇంగ్లాండ్
Published : June 18, 2026 at 7:33 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో రికార్డుల రారాజు క్రిస్టియానో రొనాల్డో. రికార్డులను తిరగరాయడం ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో ఈ పోర్చుగల్ దిగ్గజం మరో అరుదైన, చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అధిగమించాడు. బుధవారం రాత్రి కాంగోతో జరిగిన మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగడం ద్వారా, ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత వృద్ధ వయసులో ఒక మ్యాచ్ను ప్రారంభించిన 'అవుట్ఫీల్డ్ ప్లేయర్'గా రొనాల్డో రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఈ మ్యాచ్ బరిలోకి దిగే సమయానికి రొనాల్డో వయసు 41 సంవత్సరాల 132 రోజులు.
గతంలో ఈ రికార్డు కెనడాకు చెందిన లీజెండ్ ప్లేయర్ అతిబా హచిన్సన్ పేరిట ఉండేది. 2022 ఖతార్ ప్రపంచకప్లో క్రొయేషియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో హచిన్సన్ 39 సంవత్సరాల 296 రోజుల వయసులో స్టార్టింగ్ ఎలెవన్లో ఆడాడు. తాజా మ్యాచ్తో రొనాల్డో ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. అంతేకాకుండా, ఫుట్బాల్ సుదీర్ఘ చరిత్రలో ఆరు ఫిఫా ప్రపంచకప్లలో (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) ఆడిన రెండో ప్లేయర్గా అర్జెంటీనా దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ సరసన రొనాల్డో చేరాడు.
అదరగొట్టిన కాంగో - 1-1తో డ్రాగా మ్యాచ్
కాంగోతో మ్యాచ్ ఆడటం ద్వారా రికార్డుల పరంగా రొనాల్డోకు చిరస్మరణీయమైన రోజు. కానీ, మైదానంలో ఆట పరంగా మాత్రం ఆయనకు తీవ్ర నిరాశే ఎదురైంది. టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగిన పోర్చుగల్కు కాంగో గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. కాంగో డిఫెండర్లు వ్యూహాత్మకంగా రొనాల్డోను పూర్తిగా కట్టడి చేశారు. రొనాల్డో ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 25 సార్లు మాత్రమే బంతిని టచ్ చేశాడంటే, కాంగో డిఫెండర్లు ఎంత కట్టడి చేశారో అర్థమవుతుంది. మూడు సార్లు గోల్ కోసం ప్రయత్నించినప్పటికీ ఒక్కటి కూడా కనీసం లక్ష్యాన్ని చేరలేదు.
Congo DR earn their first-ever @FIFAWorldCup point with a 1-1 draw against Portugal! 👏🇨🇩 pic.twitter.com/5qxJDDbHR3— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
రొనాల్డో సుదీర్ఘ ప్రపంచకప్ కెరీర్లోనే అత్యంత తక్కువ ప్రభావం చూపిన మ్యాచ్ల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. దీనికి తోడు, అంతర్జాతీయ మేజర్ టోర్నమెంట్లలో రొనాల్డో గోల్ చేయకుండా వరుసగా 10 మ్యాచ్లు పూర్తి కావడంతో అతని ఫామ్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాలకే పోర్చుగల్ అద్భుతమైన ఆటను ప్రదర్శించింది. 6వ నిమిషంలోనే యువ సంచలనం జోవావ్ నెవెస్ బుల్లెట్ లాంటి హెడ్డర్ ద్వారా బంతిని నెట్లోకి పంపాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్లో అతనికి ఇది నాలుగో గోల్. దీంతో పోర్చుగల్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లి మ్యాచ్పై పట్టు సాధించినట్లు కనిపించింది.
ఆ తర్వాత పోర్చుగల్ ఆటలో తీవ్రత తగ్గింది. ఆఫ్రికన్ జట్టు కాంగో కౌంటర్ ఎటాక్స్తో విరుచుకుపడింది. కాంగో ఆటగాడు యోవాన్ విస్సా గోల్ చేయండంతో ఫస్టాఫ్లోనే స్కోరు 1-1 తో సమమైంది.
సెకండ్ హాఫ్లో ఉత్కంఠ
సెకండాఫ్లో ఇరు జట్లు గోల్ కోసం తీవ్రంగా శ్రమించడంతో మ్యాచ్ ఉత్కంఠను రేపింది. మ్యాచ్ మధ్యలో పోర్చుగల్ స్టార్ డిఫెండర్ జోవావ్ కాన్సెలో అక్రోబాటిక్ షాట్ ద్వారా ఒక గోల్ చేశాడు. అయితే రెఫరీ దానిని 'ఆఫ్సైడ్'గా ప్రకటించడంతో పోర్చుగల్ ఆనందం ఆవిరైంది. చివరి నిమిషాల్లో పోర్చుగల్ ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినప్పటికీ, కాంగో డిఫెన్స్ ఒక గోడలా నిలబడి మ్యాచ్ను డ్రాగా ముగించింది. 1974 తర్వాత, అంటే సుమారు 52 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారి ప్రపంచకప్ ఆడుతున్న కాంగో జట్టుకు, ప్రపంచ నంబర్ వన్ జట్లలో ఒకటైన పోర్చుగల్ను నిలువరించడం గమనార్హం.
క్రొయేషియాపై ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం
2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో భాగంగా గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగిన మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు విజయం సాధించింది. కొత్త కోచ్ థామస్ టుచెల్ పర్యవేక్షణలో విజయయాత్రను ఘనంగా ప్రారంభించింది. ఇంగ్లాండ్ 4-2 గోల్స్ తేడాతో క్రొయేషియా జట్టుపై విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ అద్భుతమైన ఫామ్తో రెండు గోల్స్ చేసి జట్టును ముందుండి నడిపించగా, స్టార్ ప్లేయర్ జూడ్ బెల్లింగ్హామ్, సబ్స్టిట్యూట్ ఆటగాడు మార్కస్ రాష్ఫోర్డ్ చెరో గోల్తో మెరిశారు.
హ్యారీ కేన్ రికార్డు గోల్స్
ఈ మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ చేయడం ద్వారా ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ పలు అంతర్జాతీయ రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. మూడు వేర్వేరు ఫిఫా ప్రపంచకప్లలో (2018, 2022, 2026) గోల్స్ చేసిన రెండో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడిగా కేన్ నిలిచాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు లెజెండ్ డేవిడ్ బెక్హాం (1998, 2002, 2006) పేరిట మాత్రమే ఉండేది. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఇంగ్లాండ్ తరఫున అత్యధికంగా 10 గోల్స్ చేసిన గ్యారీ లినేకర్ రికార్డును కేన్ సమం చేశాడు. షూటౌట్లు కాకుండా, ప్రపంచకప్ సాధారణ మ్యాచ్ సమయాల్లో అత్యధిక పెనాల్టీ గోల్స్ (5 గోల్స్) చేసిన ఆటగాడిగా హ్యారీ కేన్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
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