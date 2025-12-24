రోహిత్ శర్మ సూపర్ సెంచరీ- 7ఏళ్ల తర్వాత ఆడిన తొలి మ్యాచ్లోనే!
విజయ్ హజారే తొలి మ్యాచ్లోనే శతకం బాదిన రోహిత్ శర్మ- 61 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి- ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్
Published : December 24, 2025 at 3:04 PM IST
Rohti Sharma Century : స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ విజయ్ హజారే తొలి మ్యాచ్లోనే సెంచరీ బాదాడు. సోమవారం జైపుర్ వేదికగా సిక్కింతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో రోహిత్ 62 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం 109 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇందులో 12 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లు ఉన్నాయి. దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత విజయ్ హజారే మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగిన హిట్మ్యాన్ తొలి మ్యాచ్లోనే సెంచరీ సాధించడం విశేషం.
కాగా, రోహిత్ లిస్ట్ ఏ కెరీర్లో అతడికి ఇదే వేగవంతమైన సెంచరీ. ఇప్పటిదాకా లిస్ట్ ఏ కెరీర్లో 37 సెంచరీలు సాధించాడు. ఇందులో అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో 33 సెంచరీలు కాగా, డొమెస్టిక్ కెరీర్లో ఇది నాలుగో శతకం. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సిక్కిం నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 236 పరుగులు చేసింది.
