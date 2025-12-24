ETV Bharat / sports

రోహిత్ శర్మ సూపర్ సెంచరీ- 7ఏళ్ల తర్వాత ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లోనే!

విజయ్ హజారే తొలి మ్యాచ్​లోనే శతకం బాదిన రోహిత్ శర్మ- 61 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి- ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్

Rohti Sharma Century
Rohti Sharma Century (Source : AP (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohti Sharma Century : స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ విజయ్ హజారే తొలి మ్యాచ్​లోనే సెంచరీ బాదాడు. సోమవారం జైపుర్ వేదికగా సిక్కింతో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో రోహిత్ 62 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం 109 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇందులో 12 ఫోర్లు, 8 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత విజయ్ హజారే మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగిన హిట్​మ్యాన్ తొలి మ్యాచ్​లోనే సెంచరీ సాధించడం విశేషం.

కాగా, రోహిత్ లిస్ట్ ఏ కెరీర్​లో అతడికి ఇదే వేగవంతమైన సెంచరీ. ఇప్పటిదాకా లిస్ట్​ ఏ కెరీర్​లో 37 సెంచరీలు సాధించాడు. ఇందులో అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో 33 సెంచరీలు కాగా, డొమెస్టిక్ కెరీర్​లో ఇది నాలుగో శతకం. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సిక్కిం నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 236 పరుగులు చేసింది.

TAGGED:

ROHTI SHARMA CENTURY VIJAY HAZARE
ROHTI SHARMA LIST A CENTURIES
ROHIT SHARMA CANTURY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.