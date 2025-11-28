ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించనున్న రోహిత్, విరాట్- తొలి వన్డేలో క్రీజులో ఉంటే చాలు!

భారత్ x సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్- మరో రెండు రోజుల్లోనే

Ind vs SA 1st ODI
Ind vs SA 1st ODI (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Ind vs SA 1st ODI : సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్​ ఆడేందుకు టీమ్ఇండియా సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్​లో మూడు వన్డేలు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం (నవంబర్ 30) రాంచీ వేదికగా తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లో సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలో దిగనున్నారు. ఈ క్రమంలో అభిమానుల అందరి దృష్టి వాళ్లపైనే ఉంది. ఈ స్టార్లిద్దరూ ఈ సిరీస్​లో ఏ రికార్డులు నెలకొల్పుతారా? అని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రో-కో తొలి మ్యాచ్​లోనే ఓ అరుదైన ఘనత దక్కించుకోనున్నారు. అదేంటంటే?

సచిన్- ద్రవిడ్ రికార్డుపై కన్ను!
భారత క్రికెట్​లో దిగ్గజాలు సచిన్ తెందుల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్​ అనేక మ్యాచ్​ల్లో జట్టును గెలిపించారు. ఈ ఇద్దరూ జట్టు తరఫున అనేక భారీ భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో వీరిద్దరూ జోడీగా భారత్​ తరఫున 391 మ్యాచ్‌లు ఆడారు. వీళ్లిద్దరి తర్వాత రోహిత్- విరాట్ జోడీ అత్యంత సక్సెస్​ఫుల్ జోడీగా పేరుతెచ్చుకుంది. సచిన్- ద్రవిడ్ రిటైరైన తర్వాత రో-కో జోడీనే టీమ్ఇండియాకు వెన్నుముకలా నిలబడింది. ఈ ఇద్దరూ అనేక మ్యాచ్​ల్లో కీలక ఇన్నింగ్స్​ ఆడి భారత్​ను గెలిపించారు.

అయితే టీమ్‌ఇండియా క్రికెట్‌ చరిత్రలో రోహిత్‌ శర్మ, కోహ్లీ జోడీ కూడా ఇప్పటిదాకా 391 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లు ఆడారు. రాంచీ వన్డేలో ఈ ఇద్దరూ క్రీజులో ఉంటే చాలు వీళ్ల మ్యాచ్​ల సంఖ్య 392 అవుతుంది. దీంతో సచిన్- ద్రవిడ్ రికార్డ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్ చరిత్రలో మరే ఇతర జోడీ కూడా ఇన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లు ఆడలేదు. ఇక ప్రస్తుతం యాక్టీవ్​గా ఉన్న ప్లేయర్లలో విరాట్‌ - రవీంద్ర జడేజా ఇప్పటివరకు టీమ్‌ఇండియా తరఫున 309 అంతర్జాతీయ మ్యాచుల్లో జోడీగా ఆడారు.

భారత్ తరఫున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన జోడీలు

  • రోహిత్ శర్మ - విరాట్‌ కోహ్లీ - 391*
  • సచిన్ తెందూల్కర్‌ - రాహుల్ ద్రవిడ్‌ - 391
  • రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ - సౌరవ్‌ గంగూలీ - 369
  • సచిన్‌ తెందూల్కర్‌ - అనిల్‌ కుంబ్లే - 367
  • సచిన్‌ తెందూల్కర్‌ - సౌరవ్‌ గంగూలీ - 341
  • విరాట్‌ కోహ్లీ - రవీంద్ర జడేజా - 309*

రాంచీలో రో-కో ప్రాక్టీస్ఞ
తొలి వన్డే కోసం రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటికే రాంచీకి చేరుకున్నారు. నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ కూడా మొదలు పెట్టేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. గతనెల ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్​లో అదరగొట్టినట్లే, సౌతాఫ్రికాపై కూడా రఫ్పాడించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

కెప్టెన్​గా రాహుల్
కాగా, రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ గాయపడడంతో ఈ సిరీస్​లో కే ఎల్ రాహుల్ భారత్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ వన్డేకు యంగ్ ప్లేయర్లు తిలక్ వర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ధ్రువ్ జురెల్ ఎంపికయ్యారు. ఇక రోహిత్ శర్మతో కలిసి యశస్వీ జైస్వాల్ ఇన్నింగ్స్​ను ఆరంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్​కు భారత్ జట్టు
రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ, అర్షదీప్ సింగ్, ధ్రువ్ జురెల్

