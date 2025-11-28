చరిత్ర సృష్టించనున్న రోహిత్, విరాట్- తొలి వన్డేలో క్రీజులో ఉంటే చాలు!
భారత్ x సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్- మరో రెండు రోజుల్లోనే
Published : November 28, 2025 at 5:08 PM IST
Ind vs SA 1st ODI : సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ ఆడేందుకు టీమ్ఇండియా సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్లో మూడు వన్డేలు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం (నవంబర్ 30) రాంచీ వేదికగా తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలో దిగనున్నారు. ఈ క్రమంలో అభిమానుల అందరి దృష్టి వాళ్లపైనే ఉంది. ఈ స్టార్లిద్దరూ ఈ సిరీస్లో ఏ రికార్డులు నెలకొల్పుతారా? అని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రో-కో తొలి మ్యాచ్లోనే ఓ అరుదైన ఘనత దక్కించుకోనున్నారు. అదేంటంటే?
సచిన్- ద్రవిడ్ రికార్డుపై కన్ను!
భారత క్రికెట్లో దిగ్గజాలు సచిన్ తెందుల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్ అనేక మ్యాచ్ల్లో జట్టును గెలిపించారు. ఈ ఇద్దరూ జట్టు తరఫున అనేక భారీ భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వీరిద్దరూ జోడీగా భారత్ తరఫున 391 మ్యాచ్లు ఆడారు. వీళ్లిద్దరి తర్వాత రోహిత్- విరాట్ జోడీ అత్యంత సక్సెస్ఫుల్ జోడీగా పేరుతెచ్చుకుంది. సచిన్- ద్రవిడ్ రిటైరైన తర్వాత రో-కో జోడీనే టీమ్ఇండియాకు వెన్నుముకలా నిలబడింది. ఈ ఇద్దరూ అనేక మ్యాచ్ల్లో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడి భారత్ను గెలిపించారు.
అయితే టీమ్ఇండియా క్రికెట్ చరిత్రలో రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీ జోడీ కూడా ఇప్పటిదాకా 391 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడారు. రాంచీ వన్డేలో ఈ ఇద్దరూ క్రీజులో ఉంటే చాలు వీళ్ల మ్యాచ్ల సంఖ్య 392 అవుతుంది. దీంతో సచిన్- ద్రవిడ్ రికార్డ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్ చరిత్రలో మరే ఇతర జోడీ కూడా ఇన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడలేదు. ఇక ప్రస్తుతం యాక్టీవ్గా ఉన్న ప్లేయర్లలో విరాట్ - రవీంద్ర జడేజా ఇప్పటివరకు టీమ్ఇండియా తరఫున 309 అంతర్జాతీయ మ్యాచుల్లో జోడీగా ఆడారు.
STAR SPORTS VIDEO FOR VIRAT KOHLI AND ROHIT SHARMA. pic.twitter.com/ll7GIeaasi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 28, 2025
భారత్ తరఫున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన జోడీలు
- రోహిత్ శర్మ - విరాట్ కోహ్లీ - 391*
- సచిన్ తెందూల్కర్ - రాహుల్ ద్రవిడ్ - 391
- రాహుల్ ద్రవిడ్ - సౌరవ్ గంగూలీ - 369
- సచిన్ తెందూల్కర్ - అనిల్ కుంబ్లే - 367
- సచిన్ తెందూల్కర్ - సౌరవ్ గంగూలీ - 341
- విరాట్ కోహ్లీ - రవీంద్ర జడేజా - 309*
రాంచీలో రో-కో ప్రాక్టీస్ఞ
తొలి వన్డే కోసం రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటికే రాంచీకి చేరుకున్నారు. నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ కూడా మొదలు పెట్టేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. గతనెల ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్లో అదరగొట్టినట్లే, సౌతాఫ్రికాపై కూడా రఫ్పాడించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
Rohit Sharma and Virat Kohli in batting practice session together at Ranchi.🔥🤝🏻— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 27, 2025
RO-KO show coming🔥 pic.twitter.com/KmJvTjaTx8
కెప్టెన్గా రాహుల్
కాగా, రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ గాయపడడంతో ఈ సిరీస్లో కే ఎల్ రాహుల్ భారత్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ వన్డేకు యంగ్ ప్లేయర్లు తిలక్ వర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ధ్రువ్ జురెల్ ఎంపికయ్యారు. ఇక రోహిత్ శర్మతో కలిసి యశస్వీ జైస్వాల్ ఇన్నింగ్స్ను ఆరంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia's squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against South Africa announced.— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
More details ▶️https://t.co/0ETGclxAdL#INDvSA pic.twitter.com/3cXnesNiQ5
సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టు
రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ, అర్షదీప్ సింగ్, ధ్రువ్ జురెల్
