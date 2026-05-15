'నేను నా టెస్టు క్రికెట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తే, మీరు కష్టపడి గెలిపించారు!'- తనను తానే ట్రోల్ చేసుకున్న రోహిత్ శర్మ

2026 ఐపీఎల్ : పంజాబ్​తో ఉత్కంఠ పోరులో ముంబయి విజయం- మ్యాచ్ అనంతరం వైరల్​గా మారిన రోహిత్ శర్మ వ్యాఖ్యలు

Published : May 15, 2026 at 3:58 PM IST

Rohit Sharma IPL 2026 : రాయ్​పుర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ కింగ్స్​పై గెలిచిన తర్వాత ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ మాట్లాడిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇది టీమ్​మేట్స్​కు నవ్వు తెప్పించింది. ఇందులో మరీ ముఖ్యంగా రోహిత్ తనను తాను స్వయంగా ట్రోల్ చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ముంబయి ఇండియన్స్ ఎక్స్​లో షేర్ చేసింది. ఇంతకీ అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

మ్యాచ్​ అనంతరం జట్టు డ్రెస్సింగ్ రూమ్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో రోహిత్ మాట్లాడాడు. తనదైన శైలిలో రోహిత్ ఫన్నీ సెటైర్లు పేల్చడం అందరికీ నవ్వు తెప్పించింది. ఈ క్రమంలోనే తన బ్యాటింగ్​పై తానే ట్రోల్ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అందరూ తమవంతు కృషి చేశారని, ఈ విజయం సంపూర్ణ జట్టు కృషి అని అన్నాడు. అయితే తాను ఈ మ్యాచ్​లో తాను టెస్టు ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, మిగిలిన వాళ్లు తమవంతు సహకారం అందించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నాడు.

సెల్ఫ్ ట్రోలింగ్!
'ఇది అద్భుతమైన విజయం! బ్యాటింగ్‌లో ఇది పూర్తిగా ఒక టీమ్​గేమ్. నేను మాత్రం నా టెస్టు క్రికెట్‌ను ఆస్వాదిస్తుండగా, జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కృషి చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని రోహిత్ అన్నాడు. అయితే రోహిత్ ఈ మ్యాచ్​లో 26 బంతులు ఆడి కేవలం 25 పరుగులే చేశాడు. స్టైక్ రేట్ 96 మాత్రమే. దీంతో ఇలాంటి స్లో ఇన్నింగ్స్ ఆడినందుకు రోహిత్ తనపై తానే సెటైర్ పేల్చుకున్నాడన్నమాట! ఇది చూసిన నెటిజన్లు 'హిట్​మ్యాన్ తనను తానే ట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

జట్టు సమష్టి కృషి
201 పరుగులు లక్ష్యాన్ని ముంబయి 19.5 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (75 పరుగులు, 33 బంతుల్లో), రికెల్టన్ (48 పరుగులు, 23 బంతుల్లో), విల్ జాక్స్ (25 పరుగులు, 10 బంతుల్లో) రఫ్పాడించగా, రోహిత్ శర్మ (25 పరుగులు, 26 బంతుల్లో), రూథర్​ఫోర్డ్ (20 పరుగులు, 21 బంతుల్లో) రాణించి జట్టు విజయంలో తలో చేయి వేశారు. బౌలింగ్​లో శార్దూల్ ఠాకూర్ 4, దీపక్ చాహర్, కార్బిన్ బోశ్, రాజ్ బవ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఎక్కడుంటే అక్కడ ఫలు ఫన్!
రోహిత్ శర్మ ఎక్కడుంటే అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాతావరణం ఉంటుందని అతడి టీమ్​మేట్స్ ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. మైదానం, హోటల్, డ్రెస్సింగ్ రూమ్​లో తనదైన మాటలతో ప్లేయర్లను రిలాక్స్​గా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. తాజాగా మరోసారి అలాంటి మాటలతో టీమ్​మేట్స్​ను నవ్వించాడు. తాజాగా పంజాబ్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్ తర్వాత రోహిత్ తనను తాను స్వయంగా ట్రోల్ చేసుకోవడం తన సింప్లిసిటీకి నిదర్శనంగా కనిపిస్తుంది.

