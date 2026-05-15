'నేను నా టెస్టు క్రికెట్ను ఎంజాయ్ చేస్తే, మీరు కష్టపడి గెలిపించారు!'- తనను తానే ట్రోల్ చేసుకున్న రోహిత్ శర్మ
2026 ఐపీఎల్ : పంజాబ్తో ఉత్కంఠ పోరులో ముంబయి విజయం- మ్యాచ్ అనంతరం వైరల్గా మారిన రోహిత్ శర్మ వ్యాఖ్యలు
Published : May 15, 2026 at 3:58 PM IST
Rohit Sharma IPL 2026 : రాయ్పుర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్పై గెలిచిన తర్వాత ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ మాట్లాడిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇది టీమ్మేట్స్కు నవ్వు తెప్పించింది. ఇందులో మరీ ముఖ్యంగా రోహిత్ తనను తాను స్వయంగా ట్రోల్ చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ముంబయి ఇండియన్స్ ఎక్స్లో షేర్ చేసింది. ఇంతకీ అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?
మ్యాచ్ అనంతరం జట్టు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో రోహిత్ మాట్లాడాడు. తనదైన శైలిలో రోహిత్ ఫన్నీ సెటైర్లు పేల్చడం అందరికీ నవ్వు తెప్పించింది. ఈ క్రమంలోనే తన బ్యాటింగ్పై తానే ట్రోల్ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో అందరూ తమవంతు కృషి చేశారని, ఈ విజయం సంపూర్ణ జట్టు కృషి అని అన్నాడు. అయితే తాను ఈ మ్యాచ్లో తాను టెస్టు ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, మిగిలిన వాళ్లు తమవంతు సహకారం అందించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నాడు.
సెల్ఫ్ ట్రోలింగ్!
'ఇది అద్భుతమైన విజయం! బ్యాటింగ్లో ఇది పూర్తిగా ఒక టీమ్గేమ్. నేను మాత్రం నా టెస్టు క్రికెట్ను ఆస్వాదిస్తుండగా, జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కృషి చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని రోహిత్ అన్నాడు. అయితే రోహిత్ ఈ మ్యాచ్లో 26 బంతులు ఆడి కేవలం 25 పరుగులే చేశాడు. స్టైక్ రేట్ 96 మాత్రమే. దీంతో ఇలాంటి స్లో ఇన్నింగ్స్ ఆడినందుకు రోహిత్ తనపై తానే సెటైర్ పేల్చుకున్నాడన్నమాట! ఇది చూసిన నెటిజన్లు 'హిట్మ్యాన్ తనను తానే ట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
Rick as always 🤩— Mumbai Indians (@mipaltan) May 15, 2026
A performance deserving of the recognition it received 👏
#PBKSvMI pic.twitter.com/Q78YOBtKNI
జట్టు సమష్టి కృషి
201 పరుగులు లక్ష్యాన్ని ముంబయి 19.5 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (75 పరుగులు, 33 బంతుల్లో), రికెల్టన్ (48 పరుగులు, 23 బంతుల్లో), విల్ జాక్స్ (25 పరుగులు, 10 బంతుల్లో) రఫ్పాడించగా, రోహిత్ శర్మ (25 పరుగులు, 26 బంతుల్లో), రూథర్ఫోర్డ్ (20 పరుగులు, 21 బంతుల్లో) రాణించి జట్టు విజయంలో తలో చేయి వేశారు. బౌలింగ్లో శార్దూల్ ఠాకూర్ 4, దీపక్ చాహర్, కార్బిన్ బోశ్, రాజ్ బవ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఎక్కడుంటే అక్కడ ఫలు ఫన్!
రోహిత్ శర్మ ఎక్కడుంటే అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాతావరణం ఉంటుందని అతడి టీమ్మేట్స్ ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. మైదానం, హోటల్, డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో తనదైన మాటలతో ప్లేయర్లను రిలాక్స్గా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. తాజాగా మరోసారి అలాంటి మాటలతో టీమ్మేట్స్ను నవ్వించాడు. తాజాగా పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యాచ్ తర్వాత రోహిత్ తనను తాను స్వయంగా ట్రోల్ చేసుకోవడం తన సింప్లిసిటీకి నిదర్శనంగా కనిపిస్తుంది.