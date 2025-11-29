ETV Bharat / sports

రోహిత్, కోహ్లీ ముంగిట 'ఆల్​టైమ్ రికార్డ్స్'- ప్రపంచంలోనే ఏకైక క్రికెటర్లుగా నిలిచే ఛాన్స్!

భారత్- సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్- రోహిత్, విరాట్​ను ఊరిస్తున్న రికార్డులు

Rohit Virat Records
Rohit Virat Records (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 6:32 PM IST

Ind vs SA 1st ODI : టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మరికొన్ని రికార్డులకు చేరువలో ఉన్నారు. కెరీర్​లో ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు సొంతం చేసుకున్న విరాట్, రోహిత్​ ముంగింట మరికొన్ని అరుదైన మైలురాళ్లు ఉన్నాయి. సౌతాఫ్రికాతో మూడు వన్డేల సిరీస్​లోనే రో-కో ఈ ఘనతలు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మరి రో-కోలను ఊరిస్తున్న ఆ రికార్డులేంటి? చూద్దాం!

ఆదివారం సౌతాఫ్రికాతో మూడు వన్డేల సిరీస్​ ప్రారంభం కానుంది. రాంచీ వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. రెండో వన్డే డిసెంబర్ 03న రాయ్​పుర్​లో, డిసెంబర్ 06న విశాఖపట్టణం వేదికగా మూడో మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ ఇద్దరు స్టార్లు రాణిస్తే, ఈ సిరీస్​లోనే రికార్డ్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది.

రోహిత్ రికార్డులు!
క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన ఎలైట్ లిస్ట్​లో రోహిత్ జాయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో హిట్​మ్యాన్ ఇప్పటిదాకా 502 మ్యాచ్​ల్లో (మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి) 19902 పరుగులు నమోదు చేశాడు. 67 టెస్టుల్లో 4,301 పరుగులు, 276 వన్డేల్లో 11,370 పరుగులు, టీ20ల్లో 4,231 పరుగులు ఉన్నాయి.

కాగా, 20 వేల క్లబ్​లో చేరేందుకు రోహిత్​కు ఇంకా 98 రన్స్ కావాలి. ఇప్పటిదాకా భారత్ నుంచి సచిన్, విరాట్, రాహుల్ ద్రవిడ్ మాత్రమే 20 వేల+ పరుగులు చేశారు. మరో 98 పరుగులు చేస్తే, రోహిత్​ భారత్ నుంచి నాలుగో ఆటగాడిగా ఘనత సాధిస్తాడు. ఈ లిస్ట్​లో ఓవరాల్​గా 34357 పరుగులతో సచిన్​ టాప్​లో ఉన్నాడు.

ఇక 276 వన్డేల్లో హిట్​మ్యాన్ ఇప్పటిదాకా 349 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ క్రమంలో వన్డే చరిత్రలో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన రెండో బ్యాటర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఈ లిస్ట్​లో పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిదీ 351 సిక్స్​లతో టాప్​లో ఉన్నాడు. రోహిత్ ఇంకో మూడు సిక్స్​లు బాదితే, ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లోకి దూసుకొచ్చేస్తాడు.

విరాట్​కు దగ్గరలో!
విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో ఇప్పటిదాకా 51 సెంచరీలు చేశాడు. మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్ టెస్టుల్లో 51 శతకాలు నమోదు చేశాడు. అయితే సింగిల్ ఫార్మాట్​లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టేందుకు విరాట్​కు ఇంకో శకతం మాత్రమే అవసరం. ఈ సిరీస్​లో కోహ్లీ ఇంకో సెంచరీ సాధిస్తే, ఒక ఫార్మాట్​లో అత్యధిక (వన్డే) సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక ప్లేయర్​గా విరాట్ వరల్డ్​ రికార్డ్ సాధిస్తాడు.

దీంతోపాటు విరాట్ మరో రికార్డుకు కూడా చేరువలో ఉన్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన జాబితాలో కోహ్లీ ప్రస్తుతం (27,673 రన్స్) మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. కోహ్సీ ఇంంకో 344 పరుగులు చేస్తే, ఈ లిస్ట్​లో రెండో ప్లేక్​లోకి దూసుకెళ్తాడు. ప్రస్తుతం తెందూల్కర్ (34357 రన్స్) టాప్​లో ఉండగా, శ్రీలంక లెజెండ్ కుమార సంగాక్కర (28,016 రన్స్) ఉన్నారు.

