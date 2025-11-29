రోహిత్, కోహ్లీ ముంగిట 'ఆల్టైమ్ రికార్డ్స్'- ప్రపంచంలోనే ఏకైక క్రికెటర్లుగా నిలిచే ఛాన్స్!
భారత్- సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్- రోహిత్, విరాట్ను ఊరిస్తున్న రికార్డులు
Published : November 29, 2025 at 6:32 PM IST
Ind vs SA 1st ODI : టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మరికొన్ని రికార్డులకు చేరువలో ఉన్నారు. కెరీర్లో ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు సొంతం చేసుకున్న విరాట్, రోహిత్ ముంగింట మరికొన్ని అరుదైన మైలురాళ్లు ఉన్నాయి. సౌతాఫ్రికాతో మూడు వన్డేల సిరీస్లోనే రో-కో ఈ ఘనతలు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మరి రో-కోలను ఊరిస్తున్న ఆ రికార్డులేంటి? చూద్దాం!
ఆదివారం సౌతాఫ్రికాతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. రాంచీ వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. రెండో వన్డే డిసెంబర్ 03న రాయ్పుర్లో, డిసెంబర్ 06న విశాఖపట్టణం వేదికగా మూడో మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ ఇద్దరు స్టార్లు రాణిస్తే, ఈ సిరీస్లోనే రికార్డ్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది.
India aim to shift their focus on the white-ball games with the return of Rohit Sharma and Virat Kohli 👊#INDvSA— ICC (@ICC) November 29, 2025
More ➡ https://t.co/3g4Nfbnx0u pic.twitter.com/Z6CcWPy4xU
రోహిత్ రికార్డులు!
క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన ఎలైట్ లిస్ట్లో రోహిత్ జాయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో హిట్మ్యాన్ ఇప్పటిదాకా 502 మ్యాచ్ల్లో (మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి) 19902 పరుగులు నమోదు చేశాడు. 67 టెస్టుల్లో 4,301 పరుగులు, 276 వన్డేల్లో 11,370 పరుగులు, టీ20ల్లో 4,231 పరుగులు ఉన్నాయి.
కాగా, 20 వేల క్లబ్లో చేరేందుకు రోహిత్కు ఇంకా 98 రన్స్ కావాలి. ఇప్పటిదాకా భారత్ నుంచి సచిన్, విరాట్, రాహుల్ ద్రవిడ్ మాత్రమే 20 వేల+ పరుగులు చేశారు. మరో 98 పరుగులు చేస్తే, రోహిత్ భారత్ నుంచి నాలుగో ఆటగాడిగా ఘనత సాధిస్తాడు. ఈ లిస్ట్లో ఓవరాల్గా 34357 పరుగులతో సచిన్ టాప్లో ఉన్నాడు.
Best photo of Rohit Sharma since his transformation. 🥶 pic.twitter.com/uo1ZRwip9y— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 28, 2025
ఇక 276 వన్డేల్లో హిట్మ్యాన్ ఇప్పటిదాకా 349 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ క్రమంలో వన్డే చరిత్రలో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన రెండో బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఈ లిస్ట్లో పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిదీ 351 సిక్స్లతో టాప్లో ఉన్నాడు. రోహిత్ ఇంకో మూడు సిక్స్లు బాదితే, ఈ లిస్ట్లో టాప్లోకి దూసుకొచ్చేస్తాడు.
విరాట్కు దగ్గరలో!
విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో ఇప్పటిదాకా 51 సెంచరీలు చేశాడు. మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్ టెస్టుల్లో 51 శతకాలు నమోదు చేశాడు. అయితే సింగిల్ ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టేందుకు విరాట్కు ఇంకో శకతం మాత్రమే అవసరం. ఈ సిరీస్లో కోహ్లీ ఇంకో సెంచరీ సాధిస్తే, ఒక ఫార్మాట్లో అత్యధిక (వన్డే) సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక ప్లేయర్గా విరాట్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధిస్తాడు.
During and after the net session, Rohit Sharma was continuously seen explaining the finer details of the game to Jaiswal. Rohit seemed more focused on Jaiswal than on his own batting.— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 29, 2025
For Yashasvi Jaiswal, Rohit Sharma is his mentor, coach, elder brother, and captain. 🫂❤️ pic.twitter.com/2njwwcpzn8
దీంతోపాటు విరాట్ మరో రికార్డుకు కూడా చేరువలో ఉన్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన జాబితాలో కోహ్లీ ప్రస్తుతం (27,673 రన్స్) మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. కోహ్సీ ఇంంకో 344 పరుగులు చేస్తే, ఈ లిస్ట్లో రెండో ప్లేక్లోకి దూసుకెళ్తాడు. ప్రస్తుతం తెందూల్కర్ (34357 రన్స్) టాప్లో ఉండగా, శ్రీలంక లెజెండ్ కుమార సంగాక్కర (28,016 రన్స్) ఉన్నారు.
చరిత్ర సృష్టించనున్న రోహిత్, విరాట్- తొలి వన్డేలో క్రీజులో ఉంటే చాలు!
సౌతాఫ్రికాపై రోహిత్, విరాట్ ట్రాక్ రికార్డ్- ఎవరెన్ని సెంచరీలు బాదారంటే?