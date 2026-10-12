ఐదు వికెట్లు పడగొట్టిన రోహిత్ శర్మ- రంజీలో సంచలన బౌలింగ్
రంజీ ట్రోఫీలో తొలి రోజు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. జమ్ముకశ్మీర్ - మధ్యప్రదేశ్ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ బౌలింగ్లో ఆకట్టుకున్నాడు. ఏకంగా ఐదు వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను శాసించాడు.
Published : October 12, 2026 at 1:35 PM IST
Rohit Sharma Ranji Trophy 2026 : 2026 - 27 సీజన్ రంజీ ట్రోఫీ ఆదివారం ప్రారంభమైంది. తొలి రోజే పలు రికార్డులు నమోదయ్యాయి. శ్రీనర్ స్టేడియం వేదికగా డిఫెండిగ్ ఛాంపియన్ జమ్ము కశ్మీర్ - మధ్యప్రదేశ్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన మధ్యప్రదేశ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 196 పరుగులకే ఆలౌటైంది. అయితే దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత జట్టులోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన రోహిత్ శర్మ అదరగొట్టాడు. ఏకంగా ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి పునరాగమనంలో సంచలనం సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అద్భుత ఫామ్లో రోహిత్ శర్మ
టాస్ గెలిచిన కశ్మీర్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఫాస్ట్ బౌలర్ రోహిత్ శర్మ ప్రారంభంలోనే రెండు వికెట్లు తీసి మధ్యప్రదేశ్ జట్టుపై ఒత్తిడి పెంచాడు. అయితే, మధ్యప్రదేశ్ కెప్టెన్ శుభమ్ శర్మ, చంచల్ రాథోడ్ నాలుగో వికెట్కు 65 పరుగులు జోడించి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించారు. కానీ, చంచల్ను ఔట్ చేసిన రోహిత్ తమ జట్టుకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఈ భాగస్వామ్యాన్ని విడగొట్టాడు. కెప్టెన్ శుభమ్ శర్మ ఒక వైపు నిలకడగా ఆడుతూ ఆర్యన్ పాండేతో కలిసి 51 పరుగులు జోడించాడు. చివరకు, అతడిని కూడా రోహిత్ శర్మే పెవిలియన్కు చేర్చాడు. దీంతో 196 పరుగుల వద్ద మధ్యప్రదేశ్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. ఓవరాల్గా 21.2 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన రోహిత్ శర్మ కేవలం 36 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్ల ఘనత సాధించాడు.
Rohit Sharma 5 WICKETS! (21.2-8-36-5), Madhya Pradesh 196/10 #JKvMP #RanjiTrophy #Elite— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 11, 2026
ఏవరీ రోహిత్ శర్మ?
అయితే రోహిత్ శర్మ అనగానే అందరికీ హిట్మ్యాన్ గుర్తొస్తాడు. కానీ ఈ మ్యాచ్లో బరిలో దిగింది ఆ రోహిత్ శర్మ కాదు. ఇతడు కశ్మీర్కు చెందిన క్రికెటర్. ఈ 32ఏళ్ల ఫాస్ట్ బౌలర్ దేశవాళీలో కశ్మీర్కు ఆడుతున్నాడు. ఫస్ట్ క్లాస్లో అతడి గణాంకాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అతడు ఇప్పటిదాకా 22 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 34.66 సగటుతో 39 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో ఐదు వికెట్ల ఘనత సాధించడం అతనికి ఇది రెండోసారి.
ఇవీ విజయాలు
లిస్ట్ ఏ (List A) కెరీర్లోనూ రోహిత్ రాణించాడు. ఎనిమిది లిస్ట్ ఎ మ్యాచ్లు, ఆడాడు. ఇందులో మొత్తం 8 వికెట్లు తీశాడు. అయితే టీ20 క్రికెట్లో అతను ఇప్పటివరకు ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేదు. అంతేకాకుండా ఇటీవల ముగిసిన ఇరానీ కప్ 2026లో జమ్ము కశ్మీర్ జట్టుకు అకడు ఎంపికైయ్యాడు. కానీ, రోహిత్కు తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. కాగా, ఆ మ్యాచ్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జట్టు 167 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.