రోహిత్ శర్మ మెరుపు ఫీల్డింగ్- సూపర్ త్రో తో మిచెల్ రనౌట్
Rohit Sharma Fielding : ఆక్లాండ్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో రోహిత్ శర్మ తన ఫీల్డింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
Published : November 4, 2026 at 10:58 AM IST
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ న్యూజిలాండ్తో తొలి వన్డే మ్యాచ్లో తన మెరుపు ఫీల్డింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. 'ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ నెంబర్' అనేది నిరూపిస్తూ 39ఏళ్ల హిట్మ్యాన్ అద్భుతమైన త్రో తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్ను రనౌట్ చేశాడు. దీంతో తన ఫిట్నెస్ లెవెల్ను మరోసారి చాటుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ రోహిత్ ఫిట్నెస్ మెరుగుపడుతోందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఇన్నింగ్స్ 21వ ఓవర్ను అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్ చేసేందుకు వచ్చాడు. ఈ ఓవర్ తొలి బంతికి క్రీజులో ఉన్న గ్లెన్ ఫిల్ప్స్ లెగ్ సైడ్ వైపు బంతిని మెల్లిగా పుష్ చేశాడు. అయితే రన్ కోసం ప్రయత్నించే క్రమంలో బ్యాటర్లిద్దరి మధ్య చిన్న కన్ఫ్యూజన్ నెలకొంది. దీంతో అనుమానంగానే నాన్ స్ట్రైక్లో ఉన్న డారిల్ మిచెల్ రన్ కోసం ప్రయత్నించాడు. ఇంతలోనే మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న రోహిత్ మెరుపు వేగంతో బంతి వైపు దూసుకొచ్చి నేరుగా వికెట్ కీపర్ రాహుల్కు త్రో విసిరాడు. బంతి అందుకున్న రాహుల్ రెప్పపాటులో వికెట్లను గిరాటేశాడు. దీంతో 41 బంతుల్లో 28 పరుగులు చేసిన మిచెల్ రనౌట్గా పెలియన్కు వెళ్లాడు.
Shanagiri and Reflexes both getting better with age for the Hitman 😍 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/NlYb7LRmHV— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
ఇది భారత్కు ముఖ్యమైన వికెట్ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే, భారత్తో ఆడిన గత 7 ఇన్నింగ్స్లలో మిచెల్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు, రెండు అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు. ఇవాళ కూడా కివీస్ కీలక వికెట్లు కోల్పోతున్న సమయంలో మిచెల్ క్రీజులో నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ బాదాడు. ఇలాంటి సమయంలో తన ఫీల్డింగ్ విన్యాసంతో రోహిత్ అతడిని ఔట్ చేయడం టీమ్ఇండియాకు కీలకంగా మారిందని చెప్పవచ్చు.
మరోవైపు, ఈ ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలతో తన ఫిట్నెస్పై వస్తున్న రూమర్లకు, అనుమానాలకు హిట్మ్యాన్ మరోసారి చెక్ పెట్టినట్లైంది.