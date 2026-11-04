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రోహిత్ శర్మ మెరుపు ఫీల్డింగ్- సూపర్​ త్రో తో మిచెల్ రనౌట్​

Rohit Sharma Fielding : ఆక్లాండ్ వేదికగా న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో రోహిత్ శర్మ తన ఫీల్డింగ్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్​గా మారింది.

Rohit Sharma Fielding
రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2026 at 10:58 AM IST

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టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ న్యూజిలాండ్​తో తొలి వన్డే మ్యాచ్​లో తన మెరుపు ఫీల్డింగ్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. 'ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ నెంబర్' అనేది నిరూపిస్తూ 39ఏళ్ల హిట్​మ్యాన్ అద్భుతమైన త్రో తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్​ను రనౌట్ చేశాడు. దీంతో తన ఫిట్​నెస్​ లెవెల్​ను మరోసారి చాటుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ రోహిత్​ ఫిట్​నెస్ మెరుగుపడుతోందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇన్నింగ్స్ 21వ ఓవర్​ను అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్​ చేసేందుకు వచ్చాడు. ఈ ఓవర్ తొలి బంతికి క్రీజులో ఉన్న గ్లెన్ ఫిల్ప్స్ లెగ్ సైడ్ వైపు బంతిని మెల్లిగా పుష్ చేశాడు. అయితే రన్ కోసం ప్రయత్నించే క్రమంలో బ్యాటర్లిద్దరి మధ్య చిన్న కన్​ఫ్యూజన్ నెలకొంది. దీంతో అనుమానంగానే నాన్ స్ట్రైక్​లో ఉన్న డారిల్ మిచెల్ రన్ కోసం ప్రయత్నించాడు. ఇంతలోనే మిడ్ వికెట్​లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న రోహిత్ మెరుపు వేగంతో బంతి వైపు దూసుకొచ్చి నేరుగా వికెట్ కీపర్ రాహుల్​కు త్రో విసిరాడు. బంతి అందుకున్న రాహుల్ రెప్పపాటులో వికెట్లను గిరాటేశాడు. దీంతో 41 బంతుల్లో 28 పరుగులు చేసిన మిచెల్ రనౌట్​గా పెలియన్​కు వెళ్లాడు.

ఇది భారత్​కు ముఖ్యమైన వికెట్ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే, భారత్‌తో ఆడిన గత 7 ఇన్నింగ్స్‌లలో మిచెల్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు, రెండు అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు. ఇవాళ కూడా కివీస్ కీలక వికెట్లు కోల్పోతున్న సమయంలో మిచెల్ క్రీజులో నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్​ బాదాడు. ఇలాంటి సమయంలో తన ఫీల్డింగ్​ విన్యాసంతో రోహిత్ అతడిని ఔట్ చేయడం టీమ్ఇండియాకు కీలకంగా మారిందని చెప్పవచ్చు.

మరోవైపు, ఈ ఫీల్డింగ్​ విన్యాసాలతో తన ఫిట్​నెస్​పై వస్తున్న రూమర్లకు, అనుమానాలకు హిట్​మ్యాన్ మరోసారి చెక్ పెట్టినట్లైంది.

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రోహిత్ శర్మ మెరుపు ఫీల్డింగ్ వీడియో

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