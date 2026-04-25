MI క్యాంప్లో జూనియర్ హిట్మ్యాన్ సందడి- కొడుకుతో రోహిత్ శర్మ క్రికెట్ ప్రాక్టీస్- వీడియో వైరల్
ముంబయి ఇండియన్స్ ప్రాక్టీస్ సెషన్లో క్యూట్ గెస్ట్- వాంఖడే మైదానంలో సందడి చేసిన రోహిత్ శర్మ కుమారుడు అహాన్
Published : April 25, 2026 at 4:21 PM IST
Rohit Sharma Son Cricket Practice : ముంబయి ఇండియన్స్ తమ తదుపరి మ్యాచ్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో ఆడనుంది. వాంఖడే వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. గతమ్యాచ్లో ఓడడంతో మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని ముంబయి ఇండియన్స్ భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మైదానంలో దిగి ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. అయితే సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో ముంబయి క్యాంప్లోకి క్యూట్ గెస్ట్ వచ్చాడు. అతడు ఎవరో కాదు. స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కుమారడు అహాన్ శర్మ!
ప్రాక్టీస్ సెషన్కు రోహిత్ తన కుమారుడు అహాన్ను కూడా తీసుకొచ్చాడు. పిల్లాడు మైదానంలో కాసేపు సందడి చేశాడు. ఈ క్రమంలో అహాన్ చిన్న బ్యాట్ పట్టుకొని బంతిని బాదాడు. అతడికి తన తండ్రి రోహిత్ బంతులేయడం ఆకట్టుకుంది. బుడి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ బంతి కోసం అతడు పరిగెత్తడం, బ్యాటుతో బంతిని బాదడం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. చిన్నారి ఆడుతూ చేసిన సందడిని అక్కడి వారంతా ఫోన్లలో వీడియోలు తీశారు.
Rohit Sharma has already started coaching his son Ahaan from now. Rohit is showing Ahaan how to hit the ball using his bat, and after that, Ahaan runs behind him to get the bat back.🥹❤️😭— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 25, 2026
What a cute moment Rohit Sharma playing with his little one.☺️ pic.twitter.com/ueLGby6Qbz
దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. రోహిత్ అప్పుడే కొడుకుకు కోచింగ్ ప్రారంభించాడని, టీమ్ఇండియాకు ఫ్యూచర్ ఓపెనర్ రెడీ అవుతున్నాడంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరైతే మరీ ఫన్నీగా 'అహాన్ ముంబయి ఇండియన్స్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
Rohit Sharma was bowling to his son Ahaan, and Ahaan even hit the ball with the bat!🥹🔥❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 25, 2026
Ahaan Sharma becomes the youngest player to have played cricket at Wankhede Stadium.😅 pic.twitter.com/KTqW7iSOGn