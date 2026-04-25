MI క్యాంప్​లో జూనియర్ హిట్​మ్యాన్ సందడి- కొడుకుతో రోహిత్ శర్మ క్రికెట్ ప్రాక్టీస్- వీడియో వైరల్

ముంబయి ఇండియన్స్ ప్రాక్టీస్ సెషన్​లో క్యూట్ గెస్ట్- వాంఖడే మైదానంలో సందడి చేసిన రోహిత్ శర్మ కుమారుడు అహాన్

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 4:21 PM IST

Rohit Sharma Son Cricket Practice : ముంబయి ఇండియన్స్​ తమ తదుపరి మ్యాచ్ సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​తో ఆడనుంది. వాంఖడే వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. గతమ్యాచ్​లో ఓడడంతో మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని ముంబయి ఇండియన్స్ భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మైదానంలో దిగి ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. అయితే సీరియస్​గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో ముంబయి క్యాంప్​లోకి క్యూట్ గెస్ట్ వచ్చాడు. అతడు ఎవరో కాదు. స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కుమారడు అహాన్ శర్మ!

ప్రాక్టీస్​ సెషన్​కు రోహిత్ తన కుమారుడు అహాన్​ను కూడా తీసుకొచ్చాడు. పిల్లాడు మైదానంలో కాసేపు సందడి చేశాడు. ఈ క్రమంలో అహాన్​ చిన్న బ్యాట్ పట్టుకొని బంతిని బాదాడు. అతడికి తన తండ్రి రోహిత్ బంతులేయడం ఆకట్టుకుంది. బుడి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ బంతి కోసం అతడు పరిగెత్తడం, బ్యాటుతో బంతిని బాదడం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. చిన్నారి ఆడుతూ చేసిన సందడిని అక్కడి వారంతా ఫోన్లలో వీడియోలు తీశారు. ​

దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. రోహిత్ అప్పుడే కొడుకుకు కోచింగ్ ప్రారంభించాడని, టీమ్ఇండియాకు ఫ్యూచర్ ఓపెనర్ రెడీ అవుతున్నాడంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరైతే మరీ ఫన్నీగా 'అహాన్ ముంబయి ఇండియన్స్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

