'వరల్డ్కప్ ఆడతావా?' రోహిత్కు సూటి ప్రశ్న- హిట్మ్యాన్ షాకింగ్ ఆన్సర్
2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడంపై రోహిత్ శర్మకు ఆసక్తికర ప్రశ్న - సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్తో ఫ్యాన్స్కు షాక్కు గురిచేసిన హిట్మ్యాన్
Published : September 10, 2026 at 4:04 PM IST
Roht Sharma On 2027 World Cup : భారత క్రికెట్లో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి 2027 వన్డే వరల్డ్కప్పైనే ఉంది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్- నవంబర్ నెలల్లో ఈ టోర్నీ జరగనుంది. అయితే గత రెండేళ్లుగా ఈ మెగాటోర్నీ గురించే క్రీడావర్గాల్లో విపరీతమైన చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీని 'ఈ టోర్నమెంట్కు సెలక్టర్లు ఎంపిక చేస్తారా? ఇందులో సీనియర్లు ఆడుతారా?' అనే దానిపై రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వస్తోంది. దీంతో సీనియర్లు వరల్డ్కప్లో ఆడడంపై అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడంపై తాజాగా రోహిత్ శర్మ స్వయంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ కామెంట్స్ క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారాయి. ఇంతకీ అతడేమన్నాడంటే?
వరల్డ్కప్ ఆడతారా?
టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు ఇప్పటికే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేసిన రోహిత్, ప్రస్తుతం వన్డల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. వచ్చే ఏడాది మెగాటోర్నీ ఆడడమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ముంబయిలో జరుగుతున్న గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్ 2026లో పాల్గొన్న రోహిత్కు వరల్డ్కప్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. '2027 వన్డే ప్రపంచ కప్లో మీరు ఆడతారా?' అని ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తి హిట్మ్యాన్ను అడిగారు. దీనికి రోహిత్ సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు.
"2027 అక్టోబర్లో వరల్డ్కప్ ఉంది. అయితే అందుకు ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. దాని గురించి అప్పుడు ఆలోచిద్దాం" అని హిట్మ్యాన్ రిప్లై ఇచ్చాడు. అలాగే, 'ఒకవేళ 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ గెలిస్తే, 2024 టీ20 వరల్డ్కప్ గెలిచినప్పుడు చేసినట్లుగానే ఓపెన్టాప్ బస్ పరేడ్ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయా?' అని అడగ్గా, 'ఓపెన్టాప్ బస్ పరేడ్ నిర్వహించడం ఇప్పుడు సాధ్యమవుతుందని నేను అనుకోవడం లేదు' అని అన్నాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్లో కొత్త డౌట్ మొదలైంది.
ఎందుకలా అన్నాడు?
గతంలో రోహిత్ను వన్డే వరల్డ్కప్ గురించి ఎప్పుడు అడిగినా 'తప్పకుండా ఆడాలనే ఉంది' అనే విధమైన సమాధానాలే ఇచ్చేవాడు. నిజానికి అతడు టీ20, టెస్టులు కూడా పక్కనపెట్టేసింది వన్డే వరల్డ్కప్ కోసమే! ఈ ఫార్మాట్లోనే కొనసాగేందుకు కఠినమైన డైట్, ఫిట్నెస్ వర్కౌట్లు చేస్తూ సన్నబడ్డాడు కూడా. తన రిటైర్మెంట్ గురించి ఎన్ని పుకార్లు వచ్చినా, వాటిని పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగిపోయాడు.
కొద్దిరోజుల కిందట రిటైర్మెంట్ గురించి జోరుగా ప్రచారం సాగగా, వాటిని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా రీసెంట్గానే కొట్టిపారేశారు. ప్రస్తుతం హిట్మ్యాన్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడని సైకియా మద్ధతుగా నిలిచాడు. దీంతో 'అన్ని సెట్ అయిపోయాయి, నెక్ట్స్ వరల్డ్ కప్లో రోహిత్ ఆడడం ఖాయమే' అని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్న క్రమంలో అతడి నుంచి ఇలాంటి రిప్లై రావడంతో షాక్కు గురవుతున్నారు. 'తప్పకుండా ఆడతాను లేదా ఆడాలని ఉంది' అని ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పలేకపోయాడని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కాగా, 2027 వరల్డ్కప్కు సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి.