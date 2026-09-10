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'వరల్డ్​కప్ ఆడతావా?' రోహిత్​కు సూటి ప్రశ్న- హిట్​మ్యాన్ షాకింగ్ ఆన్సర్

2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడంపై రోహిత్ శర్మకు ఆసక్తికర ప్రశ్న - సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్​తో ఫ్యాన్స్​కు షాక్​కు గురిచేసిన హిట్​మ్యాన్

Roht Sharma on WC
రోహిత్ శర్మ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 4:04 PM IST

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Roht Sharma On 2027 World Cup : భారత క్రికెట్​లో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​పైనే ఉంది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్- నవంబర్ నెలల్లో ఈ టోర్నీ జరగనుంది. అయితే గత రెండేళ్లుగా ఈ మెగాటోర్నీ గురించే క్రీడావర్గాల్లో విపరీతమైన చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీని 'ఈ టోర్నమెంట్​కు సెలక్టర్లు ఎంపిక చేస్తారా? ఇందులో సీనియర్లు ఆడుతారా?' అనే దానిపై రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వస్తోంది. దీంతో సీనియర్లు వరల్డ్​కప్​లో ఆడడంపై అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడంపై తాజాగా రోహిత్ శర్మ స్వయంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ కామెంట్స్ క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారాయి. ఇంతకీ అతడేమన్నాడంటే?

వరల్డ్​కప్ ఆడతారా?
టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు ఇప్పటికే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేసిన రోహిత్, ప్రస్తుతం వన్డల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. వచ్చే ఏడాది మెగాటోర్నీ ఆడడమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ముంబయిలో జరుగుతున్న గ్లోబల్ ఫిన్​టెక్ ఫెస్ట్ 2026లో పాల్గొన్న రోహిత్​కు వరల్డ్​కప్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. '2027 వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో మీరు ఆడతారా?' అని ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తి హిట్​మ్యాన్​ను అడిగారు. దీనికి రోహిత్ సింగిల్ లైన్​ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు.

"2027 అక్టోబర్​లో వరల్డ్​కప్ ఉంది. అయితే అందుకు ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. దాని గురించి అప్పుడు ఆలోచిద్దాం" అని హిట్​మ్యాన్ రిప్లై ఇచ్చాడు. అలాగే, 'ఒకవేళ 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్ గెలిస్తే, 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్​ గెలిచినప్పుడు చేసినట్లుగానే ఓపెన్​టాప్ ​బస్ పరేడ్ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయా?' అని అడగ్గా, 'ఓపెన్​టాప్ బస్ పరేడ్ నిర్వహించడం ఇప్పుడు సాధ్యమవుతుందని నేను అనుకోవడం లేదు' అని అన్నాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్​లో కొత్త డౌట్​ మొదలైంది.

ఎందుకలా అన్నాడు?
గతంలో రోహిత్​ను వన్డే వరల్డ్​కప్ గురించి ఎప్పుడు అడిగినా 'తప్పకుండా ఆడాలనే ఉంది' అనే విధమైన సమాధానాలే ఇచ్చేవాడు. నిజానికి అతడు టీ20, టెస్టులు కూడా పక్కనపెట్టేసింది వన్డే వరల్డ్​కప్​ కోసమే! ఈ ఫార్మాట్​లోనే కొనసాగేందుకు కఠినమైన డైట్​, ఫిట్​నెస్ వర్కౌట్లు చేస్తూ సన్నబడ్డాడు కూడా. తన రిటైర్మెంట్ గురించి ఎన్ని పుకార్లు వచ్చినా, వాటిని పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగిపోయాడు.

కొద్దిరోజుల కిందట రిటైర్మెంట్​ గురించి జోరుగా ప్రచారం సాగగా, వాటిని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా రీసెంట్​గానే కొట్టిపారేశారు. ప్రస్తుతం హిట్​మ్యాన్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడని సైకియా మద్ధతుగా నిలిచాడు. దీంతో 'అన్ని సెట్ అయిపోయాయి, నెక్ట్స్ వరల్డ్​ కప్​లో రోహిత్ ఆడడం ఖాయమే' అని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్న క్రమంలో అతడి నుంచి ఇలాంటి రిప్లై రావడంతో షాక్​కు గురవుతున్నారు. 'తప్పకుండా ఆడతాను లేదా ఆడాలని ఉంది' అని ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్​గా చెప్పలేకపోయాడని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కాగా, 2027 వరల్డ్​కప్​కు సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి.

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