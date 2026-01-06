ETV Bharat / sports

రికార్డుల వేట మొదలైంది- ఆ లెజెండ్స్​ను దాటేందుకు సిద్ధమైన మనోళ్లు- టార్గెట్ ఫిక్స్!

న్యూజిలాండ్ సిరీస్​లో బద్దలు కానున్న ఏళ్ల నాటి రికార్డులు- ప్రపంచ దిగ్గజాలను వెనక్కి నెట్టేందుకు సిద్ధమైన టీమిండియా స్టార్స్- సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత మనోడిదే హవా

rohit sharma & shubman gill
rohit sharma & shubman gill (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Rohit Sharma Shubman Gill Records : కొత్త ఏడాదిలో టీమ్​ఇండియా మరో ఆసక్తికరమైన సమరానికి సిద్ధమైంది. న్యూజిలాండ్​తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్ కేవలం గెలుపు ఓటముల కోసమే కాదు, వ్యక్తిగత రికార్డుల పరంగా కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. మైదానంలో పరుగుల వరద పారించడం ఒక ఎత్తయితే, క్రికెట్ చరిత్రలో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకోవడం మరొక ఎత్తు. సరిగ్గా ఇప్పుడు ఇద్దరు భారత స్టార్ ప్లేయర్స్ అలాంటి అరుదైన రికార్డ్​లకు అతి చేరువలో ఉన్నారు. ఇంతకీ ఆ రికార్డులేంటి? ఎవరి రికార్డులు గల్లంతు కాబోతున్నాయి? అనే వివరాల్లోకి వెళితే!

లెజెండ్స్ రికార్డులకు ఎసరు!
సాధారణంగా రికార్డులు అంటే సెంచరీలు, హాఫ్ సెంచరీల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. కానీ ఈసారి బద్దలు కాబోయేది 'ఆల్ టైమ్ గ్రేట్స్' రికార్డులు. ప్రపంచ క్రికెట్​లో ఒకప్పుడు బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన సౌతాఫ్రికా, పాకిస్థాన్ దిగ్గజాలను మనోడు వెనక్కి నెట్టడానికి రంగం సిద్ధమైంది. అలాగే పరుగుల వేటలోనూ కొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేయడానికి మరొకరు రెడీ అయ్యారు. ఈ గణాంకాలు చూస్తుంటే ఈ సిరీస్​లో మన బ్యాటర్ల విశ్వరూపం చూడటం ఖాయం అనిపిస్తోంది. కొన్ని ఏళ్లుగా పదిలంగా ఉన్న రికార్డులు ఈ సిరీస్​తో కనుమరుగు కానున్నాయి.

హిట్‌మ్యాన్ వేటలో కలిస్, ఇంజమామ్
ఆ రికార్డుల రారాజు మరెవరో కాదు, మన కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారి జాబితాలో ప్రస్తుతం రోహిత్ 9వ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు 279 మ్యాచ్‌లాడిన రోహిత్, 11,516 పరుగులు సాధించాడు. ఇప్పుడు సౌతాఫ్రికా దిగ్గజం జాక్వెస్ కలిస్ (11,579) రికార్డును దాటడానికి రోహిత్​కు కావాల్సింది కేవలం 64 పరుగులు మాత్రమే. అది దాటితే 8వ స్థానానికి చేరుకుంటాడు. అంతటితో ఆగకుండా, ఈ సిరీస్​లో మరో 224 పరుగులు చేస్తే పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ ఇంజమామ్ ఉల్ హక్ (11,739) ను కూడా వెనక్కి నెట్టి ఏకంగా 7వ స్థానానికి ఎగబాకే అవకాశం ఉంది. సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత ఆ జాబితాలో టాప్ ప్లేస్​లోకి వెళ్లే గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇది.

గిల్ ముందున్న మరో రికార్డ్
మరోవైపు యువ సంచలనం శుభ్‌మన్ గిల్ కూడా అరుదైన ఫీట్​కు చేరువలో ఉన్నాడు. వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 3,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో క్రికెటర్ గా రికార్డు సృష్టించే అవకాశం గిల్ ముందుంది. ప్రస్తుతం గిల్ 58 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 2,818 పరుగులు చేశాడు. 3 వేల మార్క్ అందుకోవడానికి అతనికి ఇంకా 182 పరుగులు కావాలి. ప్రపంచ రికార్డు ప్రకారం హాషిమ్ ఆమ్లా 57 ఇన్నింగ్స్ ల్లోనే ఈ ఘనత సాధించి టాప్​లో ఉన్నాడు. గిల్ ఇప్పటికే 58 ఇన్నింగ్స్​లు ఆడాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ మిస్ అయినా, షై హోప్ (67), ఫఖర్ జమాన్ (67), బాబర్ ఆజం (68) వంటి వారిని వెనక్కి నెట్టి రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకునే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.

గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
ఈ లిస్ట్​లో ఉన్న పేర్లు చూస్తే రోహిత్ శర్మ సగటు (49.21) ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. 279 మ్యాచ్ ల్లోనే 11 వేలకు పైగా పరుగులు చేయడం మామూలు విషయం కాదు. విరాట్ కోహ్లీ 58.46 సగటుతో 14,557 పరుగులతో అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రోహిత్ కూడా ఆల్ టైమ్ గ్రేట్స్ లిస్ట్​లో పైకి వెళ్తుండటం ఫ్యాన్స్​కు పండగ లాంటి వార్త. ఇక గిల్ విషయానికి వస్తే, రాబోయే కొన్ని మ్యాచ్​ల్లోనే ఆ 182 పరుగులు చేస్తే, వెస్టిండీస్, పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ల రికార్డులు గల్లంతు అవ్వడం ఖాయం.

ఇక న్యూజిలాండ్ సిరీస్ కేవలం కప్పు కోసమే కాదు, ఈ రికార్డుల వేట కోసం కూడా చూడాల్సిందే. రోహిత్ శర్మ తన బ్యాట్​కు పని చెప్పి ఆ 224 పరుగులు పూర్తి చేస్తాడా? గిల్ తన క్లాస్ ఆటతో ఆ 182 పరుగులు సాధించి రికార్డుల్లోకెక్కుతాడా? అనేది తెలియాలంటే జనవరి 18 వరకు ఆగాల్సిందే. ఏది ఏమైనా మనోళ్లు ఫామ్​లోకి వస్తే రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయం.

