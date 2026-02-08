ETV Bharat / sports

అంబానీ ఆఫర్​ను రిజెక్ట్ చేసిన రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

టీ20 వరల్డ్​కప్​ 2026- భారత్ x అమెరికా- టోర్నమెంట్​ను లాంఛ్ చేసిన రోహిత్ శర్మ

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Jay Shah 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma T20 World Cup : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా వ్యవహరిస్తున్న రోహిత్ శర్మ శనివారం ముంబయి వేదికగా భారత్- అమెరికా మ్యాచ్​ సందర్భంగా స్టేడియంలో సందడి చేశాడు. మ్యాచ్​కు ముందు ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షాతో కలిసి రోహిత్ టోర్నమెంట్​ను లాంఛ్ చేశాడు. అనంతరం సెలబ్రిటీ గ్యాలరీలో కూర్చొని ఆసక్తిగా మ్యాచ్ తిలకించాడు. ఈ క్రమంలో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది.

అంబానీకి నో చెప్పిన హిట్​మ్యాన్
ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముకేశ్ అంబానీ ఫ్యామిలీతో సహా మ్యాచ్ చూసేందుకు వాంఖడే స్టేడియానికి వచ్చారు. వాళ్లంతా రోహిత్ శర్మతో కలిసి మ్యాచ్ తిలకించారు. ఇందులో ముకేశ్ అంబానీ- రోహిత్ శర్మ పక్కపక్కనే కూర్చొని ఆటను చూస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు. అందరూ మ్యాచ్ ముగిసేదాకా స్టేడియంలోనే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే అంబానీ ఆఫర్​ను రోహిత్ రిజెక్ట్ చేశాడు. మరి అందేటంటే?

మ్యాచ్ చూస్తుండగా ముకేశ్ అంబానీ టీ తాగుతున్నారు. ఆ సమయంలో తన పక్కనే ఉన్న రోహిత్​కు కూడా ముకేశ్ టీ ఆఫర్ చేశారు. ఆయనే స్వయంగా హిట్​మ్యాన్​కు టీ అందించారు. కానీ, రోహిత్ మాత్రం ఈ ఆఫర్​ను సున్నితంగా తిరస్కరించాడు. అంబానీ ఇచ్చిన టీ ఇస్తుంటే వెంటనే 'వద్దు' అని చెప్పేశాడు. ఇదంతా అక్కడి కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యింది. ఈ వీడియో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో నెటిజన్లు ఫన్నిగా స్పందిస్తున్నారు. అంబానీ లాంటి వ్యక్తి ఏం ఆఫర్ చేసినా ఎవరైనా సరే వద్దు అనకుండా తీసేకుంటారు. కానీ రోహిత్ మాత్రం ఆయనకే నో చెప్పేశాడు. 'హిట్​మ్యాన్​కు టీ, కాఫీ కాదు అంబానీ, ముంబయి కెప్టెన్సీ కావాలి' అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

అసలు మ్యాటర్ ఇది
రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్ ఆడడమే టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నాడు. దీంతో అతడు గతేడాది నుంచి కఠినమైన డైట్ ఫాలో అవుతున్నాడు. ఫిట్​నెస్​పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాడు. ఈ క్రమంలోనే 7-10 కేజీల దాకా బరువు కూడా తగ్గాడు. తనకు ఇష్టమైన ముంబయి ఫేమస్ స్నాక్ వడాపావ్​ను కూడా రోహిత్ తినడం లేదు. ఇక చక్కెర పదార్ధాలు అస్సలు ముట్టుకోవడం లేదు. అందుకే అంబానీ టీ ఇస్తే రోహిత్ వద్దన్నాడు. దీంతో రోహిత్ ఎంత కఠినంగా డైట్ ఫాలో అవుతున్నాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు అని ఫ్యాన్స్ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. 'హిట్​మ్యాన్ డెడికేషన్ వేరే లెవెల్' అంటు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

ఇక మ్యాచ్​కు ముందు ట్రోఫీ లాంఛ్ ఈవెంట్​లో జై షాతో కలిసి రోహిత్ పాల్గొన్నాడు. తన చేతుల మీదుగా వరల్డ్​కప్ ట్రోఫీని తీసుకొచ్చాడు. 'హోమ్​టౌన్ హీరో, డిఫెండింగ్ ఛాంప్​ రోహిత్​ శర్మ చేతుల మీదుగా వాంఖడే స్టేడియంలో టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​ ప్రారంభించడం అద్భుతంగా అనిపించింది' అని జై షా ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేశారు. అంతకుముందు మైదానంలో తిరిగిన రోహిత్ ప్రేక్షకులకు అభివాదం చేస్తూ చుట్టూ తిరిగాడు.

TAGGED:

ROHIT SHARMA FITNESS TRANSFORMATION
ROHIT SHARMA WEIGHT LOSS
ROHIT SHARMA DIET PLAN
ROHIT SHARMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.