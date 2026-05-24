టీమ్ఇండియాపై రోహిత్ శర్మ కీలక వ్యాఖ్య- ఒక్క స్టేట్మెంట్తో కోట్లాది హృదయాలు గెలుచుకున్న హిట్మ్యాన్!
ముంబయి ఇండియన్స్ చిట్ చాట్లో రోహిత్ శర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు- టీమ్ఇండియా, జట్టు కుర్రాళ్లపై స్టేట్మెంట్- క్రికెట్లో వచ్చిన మార్పుల గురించి ప్రస్తావన!
Published : May 24, 2026 at 4:12 PM IST
Rohit Sharma On Team India : భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తాజాగా చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ కోట్లాది మంది క్రికెట్ అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. రోహిత్ కేవలం టీమ్ఇండియా ప్రస్తుత విజయాలను ప్రశంసించడమే కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం ఒక గొప్ప విజన్ను కూడా వివరించాడు. ముఖ్యంగా భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తు, యువ ఆటగాళ్ల మనస్తత్వం, ఆటలో వస్తున్న మార్పుల గురించి హిట్మ్యాన్ తన ఆలోచనలను షేర్ చేసుకున్నాడు.
టీమ్ఇండియా పవర్ఫుల్ అవ్వాలి!
ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్లో ఆడుతున్నాడు. ఈక్రమంలో తన ఫ్రాంచైజీ ముంబయి ఇండియన్స్ నిర్వహించిన ఓ చిట్చాట్లో వీడియో కాల్లో మాట్లాడాడు. ఇందులో 'యువ అథ్లెట్లకు నీ జర్నీ నుంచి ఎలాంటి వారసత్వం ఇచ్చి వెళ్లాలనుకుంటున్నావు?' అని అడిగారు. దీనికి రోహిత్ సమాధానం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ప్రపంచ క్రికెట్లో భారత్ను అత్యంత శక్తిమంతంగా తీర్చిదిద్దడమే తన కల అని రోహిత్ శర్మ పేర్కొన్నాడు. భారత క్రికెట్ ఇప్పుడు సరైన దిశలోనే పయనిస్తోందని, గత కొన్నేళ్లుగా జట్టు కీలక టోర్నమెంట్లలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిందని రోహిత్ గుర్తు చేశాడు.
టీమ్ఇండియాను వరల్డ్ క్రికెట్లో పవర్ఫుల్ టీమ్గా మారాలని తన ఆకాంక్షను రోహిత్ వ్యక్తం చేశాడు. "ప్రపంచ క్రికెట్లో భారత్ను అత్యంత శక్తిమంతమైన జట్టుగా చూడాలనేదే నా కోరిక. గత 2-3ఏళ్లలో టీమ్ఇండియా సాధించిన విజయాలు అద్భుతమైనవి. 2024 ప్రపంచ కప్, మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్, అండర్-19 ప్రపంచ కప్, ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, రీసెంట్గా మల్లీ T20 ప్రపంచ కప్లను గెలవడం నిజంగా ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ విజయ పరంపర ఇలాగే కొనసాగాలని ఆశిస్తున్నా" అని రోహిత్ అన్నాడు. దీంతో రోహిత్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. అతడు నిస్వార్థమైన ఆటగాడని, మరోసారి జట్టు పట్ల తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. రోహిత్ ఎప్పుడూ టీమ్ఇండియా గురించే ఆలోచిస్తాడని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
టీ20 క్రికెట్ మారింది!
అలాగే క్రికెట్లో వస్తున్న మార్పుల గురించి కూడా రోహిత్ శర్మ ప్రస్తావించాడు. తాను తన కెరీర్ ప్రారంభించినప్పుడు టీ20ల్లో 130-140 పరుగులనే గౌరవప్రదమైన స్కోరుగా పరిగణించేవారని, కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదని అన్నాడు. ఇప్పుడు టీ20 క్రికెట్ పూర్తిగా మారిపోయిందని పేర్కొన్నాడు. ఈ రోజుల్లో టీ20లో స్కోరు ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అది సేఫ్ అని అనిపించడం లేదని చెప్పాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ ఆట ఎంతగా పరిణామం చెందిందో చెప్పడానికి ఇదే ఒక నిదర్శనం అని అన్నాడు.
ఆటను ఆస్వాదించడమే అత్యంత ముఖ్యం!
యువ ఆటగాళ్లపై, చిన్న వయసులోనే పిల్లలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రోహిత్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఆరంభం నుంచే వారిపై అంచనాల భారాన్ని మోపడానికి బదులుగా, పిల్లలు ఆటలను స్వేచ్ఛగా ఆస్వాదించే వాతావరణం కల్పించాలని అన్నాడు. 6 - 18 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లలపై మరీ ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకురాకూడదని నొక్కి చెప్పాడు.
నేను ఇప్పటికీ 19ఏళ్లు కుర్రాడినే!
ఇక యువ అథ్లెట్లకు ఎలాంటి వారసత్వం అందిస్తావన్న ప్రశ్నకు, తాను ఎలాంటి వారసత్వం గురించి ఆలోచించడం లేదని చెప్పాడు. 10ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రశ్న అడిగితే అప్పుడు సమాధానం చెబుతానని అన్నాడు. అయితే ప్రస్తుతానికి తాను ఇంకా అండర్ 19 కుర్రాడినే అంటూ బదులిచ్చాడు. వారసత్వం గురించి నేనెప్పుడూ ఆలోచించలేదని తెలిపాడు.