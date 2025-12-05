రోహిత్, పంత్ ఫన్నీ మూమెంట్- హిట్మ్యాన్ కంటిరెప్ప రాలితే రిషభ్ ఏం చేశాడో చూడండి!
భారత్ సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్ మధ్యలో ఆసక్తికర సన్నివేశం- రోహిత్ కనురెప్ప తీసి ఓ కోరిక కోరుకోమన్న రిషభ్ పంత్
Published : December 5, 2025 at 5:19 PM IST
Rohit Pant Funny Moment: క్రికెట్ మైదానంలో ఆటతో పాటు అప్పుడప్పుడు కొన్ని సరదా సన్నివేశాలు, ఆటగాళ్ల మధ్య ఉండే అనుబంధం అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. ఇటీవల రాయ్పుర్లో భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన రెండో వన్డేలో అలాంటి ఒక క్యూట్ మూమెంట్ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మైదానంలో సీరియస్గా మ్యాచ్ జరుగుతుండగా, డగౌట్లో మాత్రం ఒక ఆసక్తికరమైన దృశ్యం హైలెట్ అయ్యింది. కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, వికెట్ కీపర్ రిషభ్ పంత్ పక్కపక్కనే ఉండగా జరిగిన ఈ సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ చూసి ముచ్చటపడుతున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
డగౌట్లో కూర్చున్న రోహిత్ శర్మ కంటి దగ్గర ఒక కనురెప్ప ఊడిపోయి బుగ్గపై పడింది. పక్కనే ఉన్న రిషభ్ పంత్ అది గమనించాడు. వెంటనే ఆ కనురెప్పను చాలా జాగ్రత్తగా తీసి, తన చేతి మీద పెట్టుకున్నాడు. చిన్నపిల్లలు సరదాగా ఆడుకునేటట్లు, రోహిత్ వైపు ఆ కనురెప్పను చూపించి ఏదైనా కోరిక కోరుకోమని సైగ చేశాడు. దానికి రోహిత్ కూడా నవ్వుతూ స్పందించి, కళ్లు మూసుకుని ఏదో కోరుకుని ఆ కనురెప్పను గాలిలోకి ఊదేశాడు. మైదానంలో ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా, ఇలాంటి చిన్న చిన్న సరదా సన్నివేశాలు ఆటగాళ్లకు మంచి రిలాక్సేషన్ ఇస్తాయని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.
మనసులో ఉన్న ఆ కోరిక అదేనా?
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వగానే, రోహిత్ అసలు ఏం కోరుకుని ఉంటాడు అనే చర్చ మొదలైంది. దీనిపై మాజీ అసిస్టెంట్ కోచ్, రోహిత్కు అత్యంత సన్నిహితుడైన అభిషేక్ నాయర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "రోహిత్ శర్మకు ప్రస్తుతం రెండే రెండు బలమైన కోరికలు ఉన్నాయి. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ను తన చేతులతో ఎత్తడం ఒకటైతే, రాబోయే మ్యాచ్లో సెంచరీ కొట్టడం రెండోది. కచ్చితంగా ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే, ముఖ్యంగా వరల్డ్ కప్ గెలవాలనే కోరుకుని ఉంటాడు" అని అన్నారు. 2023 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఓటమి తాలూకు బాధ ఇంకా రోహిత్ను వెంటాడుతోందని, ఎలాగైనా కప్పు గెలవాలనే కసి అతనిలో బలంగా ఉందని ఆయన మాటల్లో అర్థమవుతోంది.
Rishabh Pant placed one of Rohit Sharma’s eyelash hair on Rohit’s right hand and told him to make a wish.😭❤️ pic.twitter.com/9h8FHGnPbV— Mention Cricket (@MentionCricket) December 3, 2025
బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా హిట్మ్యాన్
2024లో టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన వెంటనే రోహిత్ ఆ ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అయితే ఆటగాడిగా తప్పుకున్నా, ఈ ఫార్మాట్తో అతని బంధం తెగిపోలేదు. 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్కు రోహిత్ శర్మ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. జెర్సీ లాంచ్ ఈవెంట్లో రోహిత్ మాట్లాడుతూ "2007లో ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ గెలిచాం. మళ్లీ కప్పు గెలవడానికి 15 ఏళ్లు పట్టింది. ఆ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూశాం. ఇప్పుడు సొంతగడ్డపై మరో వరల్డ్ కప్ రనుండడం చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టుకు నా మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది" అని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
వచ్చే ఫిబ్రవరిలోనే మెగా సమరం
వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు ఈ మెగా టోర్నీ జరగనుంది. ఇందులో భారత్ గ్రూప్ ఎ లో ఉంది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్, అమెరికా, నెదర్లాండ్స్, నమీబియా జట్లు కూడా ఇదే గ్రూప్లో ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 7న ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో అమెరికాతో జరిగే మ్యాచ్తో టీమిండియా గేమ్ ని ప్రారంభించనుంది. ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో నమీబియాతో తలపడుతుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగుతున్న భారత్, సొంతగడ్డపై కప్పు నిలబెట్టుకుని రోహిత్ నమ్మకాన్ని నిలబెడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
