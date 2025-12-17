Telangana Panchayat Elections Results2025

స్మిత్​తో రోహిత్ ఫైట్!- 11ఏళ్లనాటి గొడవ గురించి చెప్పిన హిట్​మ్యాన్- అసలు ఏమైందంటే?

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 4:41 PM IST

Rohit Sharma Steve Smith Fight : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ మైదానంలో చాలా ఫన్నీగా ఉంటాడు. ప్రత్యర్థి ప్లేయర్లతో సైతం సరదా సరదాగానే మాట్లాడుతాడు. అతడు కాంట్రవర్సీలకు చాలా దూరం. అయితే రోహిత్​ కూడా ప్రత్యర్థులతో కోపంగా వ్యవహరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. 11ఏళ్ల కిందట ఆస్ట్రేలియా టూర్​లో ఆసీస్ బ్యాటర్ స్టీవ్ స్మిత్​తో రోహిత్​ శర్మకు చిన్నపాటి వాగ్వాదం జరిగింది. ఇందులో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, ఆసీస్ ఓపెనర్ డేవిడ్ మిల్లర్ కూడా ఎంటర్ అయ్యారు. ఆ రోజు ఏం జరిగిందనేదాని గురించి రోహిత్ తాజాగా వివరించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

తాజాగా రోహిత్ జిమ్​లో వర్కౌట్లు చేస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో రోహిత్ పక్కనున్న వ్యక్తి, 'గతంలో ఆసీస్​ టూర్​లో స్టీవ్ స్మిత్​తో నీకు జరిగిన వాగ్వాదం ఏంటి? దాని గురించి చెప్పు' అని అడిగాడు. దీనికి రోహిత్ కాస్త ఆలోచించి 'ఓ ఆరోజు జరిగిందా? సరే' అంటూ వివరించాడు. 'నేను వేసిన బంతి అతడి ప్యాడ్​కు తాకింది. దీంతో నేను అంపైర్​కు అప్పీల్ చేశాను. అయితే స్మిత్ అసంతృప్తితో 'ఏంటిది?' అంటూ అంపైర్​ను అడిగాడు. దాంతో నాకు కోపం వచ్చి 'నువ్వేంటి అంపేర్​ను అడిగేది? నువ్వు బ్యాటింగ్ చెయ్. అంపైర్​ను, నన్ను మా పని మమ్మల్ని చేసుకోనివ్వు' అని చెప్పాను. అప్పుడే విరాట్, పుజార్, వార్నర్ కూడా వచ్చారు. కానీ వాళ్లు ఏమీ మాట్లాడలేదు. ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లారు' అంటూ ఆ రోజు జరిగిన దాని గురించి రోహిత్ వివరంగా చెప్పాడు. దీంతో అంతా నవ్వుకున్నారు.

ఇదీ జరిగింది!
2014లో బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీలో టీమ్ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లింది. ఇందులో తొలి టెస్టు నాలుగో రోజు ఆటలో భాగంగా స్టీవ్ స్మిత్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. రోహిత్ శర్మ బౌలింగ్​లో ఓ బంతి అతడి ప్యాడ్స్​కు తాకింది. వెంటనే రోహిత్ ఎల్​బీడబ్ల్యూకు అప్పీల్ చేశాడు. వెంటనే స్మిత్ 'దీనికి అప్పీల్ ఏంటి?' అన్నట్లు అంపైర్​ను అడిగారు. దీంతో అసహనానికి గురైన రోహిత్ 'నువ్వు అంపైర్​ను అడిగేది ఏంటి? బ్యాటింగ్ చెయ్' అని అతడితో అన్నాడు.

కాగా, ఆ పర్యటనలో రోహిత్ ఆరు ఇన్నింగ్స్​లో 173 పరుగులే చేశాడు. ఇందులో ఒకే ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ ఉంది. అటు ఆసీస్ బ్యాటర్ స్మిత్ మాత్రం అద్భుతంగా రాణించాడు. సిరీస్​లో మొత్తంలో అతడు 769 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. మరో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

