'మొదట నో చెప్పి, తర్వాత మనసు మార్చుకున్న రోహిత్'- కెప్టెన్సీని మళ్లీ ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడంటే?
Rohit Sharma Captaincy : సుదీర్ఘంగా ఆలోచించిన తర్వాతే ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టుకు మళ్లీ కెప్టెన్గా వ్యవహరించేందుకు నిర్ణయించుకున్నానని రోహిత్ శర్మ వెల్లడించారు. తాజాగా ముంబయి ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.
Published : November 28, 2026 at 3:35 PM IST
ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీకి తిరిగి కెప్టెన్గా నియామకం అవ్వడంపై రోహిత్ శర్మ స్పందించాడు. కెప్టెన్సీని తాను మళ్లీ అంగీకరించడానికి గల కారణాలు, ఈ క్రమంలో జరిగిన పరిణామాలను రోహిత్ వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు ఎంఐ (MI TV) ఫ్రాంచైజీతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ వీడియోను ముంబయి ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. మరి ఆ ఇంటర్వ్యూలో రోహిత్ ఏం చెప్పాడంటే?
ఆకాశ్తో మాట్లాడిన తర్వాత ఓకే చెప్పా!
తాను మళ్లీ ముంబయి కెప్టెన్గా బాధ్యతలు అందుకోవాలని మేనేజ్మెంట్ అడిగినప్పుడు అంగీకరించలేదని హిట్మ్యాన్ చెప్పాడు. అయితే జట్టు ప్రస్తుత పరిస్థితులు, ఆకాశ్ అంబానీ అడగడంతో ఓకే చెప్పానని తెలిపాడు. "మేనేజ్మెంట్ ఈ ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చినప్పుడు కెప్టెన్సీని స్వీకరించడానికి నేను అంగీకరించలేదు. అప్పుడు కెప్టెన్సీ వహించేందుకు సిద్ధంగా లేననిపించింది. కానీ, జట్టుకు సరైన దిశానిర్దేశం చేసే వ్యక్తి అవసరమని నాకు అనిపించింది. ఈ క్రమంలోనే నేను, ఆకాశ్ సుదీర్ఘంగా చర్చించాం. గత సీజన్ల ఫలితాలు చూసుకుంటే ఆటలో, నైపుణ్యాలపరంగా మేం వెనుకబడి ఉన్నామని అనిపించింది. అయితే నేను ఈ జట్టులో భాగం. ఇది నా జట్టు. అలాంటి నా జట్టు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉండడం నేను చూడలేను"
"అందుకే ఈ సవాల్ను స్వీకరించి మరోసారి ప్రయత్నించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. మా ఆటతీరు భిన్నంగా ఉండాలని చెబుతాను. ట్రోఫీ గెలవడం అనేది సెకండరీ. ముందు మన ఆటను మనం ఆస్వాదించాలి. ఒత్తిడి అనేది అంతటా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి? మొన్నటిదాకా మాపై అభిమానులకు విశ్వాసం తగ్గింది. మా హోంగ్రౌండ్ వాంఖడేలోనే మేం ఓడిపోయాం. ఈసారి తప్పకుండా వారి అభిమానం, మద్దతును తిరిగి పొందుతాం" అని రోహిత్ పేర్కొన్నాడు.
Watch Ro in a heart-to-heart with Jatin Sapru as he talks about returning as आपला Captain, and shares a very special message for आपली Paltan! 📹💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/Lc0Bl0kjbV— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
వచ్చీ రాగానే ఏం మారిపోదు!
"నేను కెప్టెన్గా రాగానే పరిస్థితులన్నీ ఒక్కసారిగా మారిపోతాయని చెప్పలేను. ఎందుకంటే జట్టును నడిపించడం అంత ఈజీ కాదు. బాధ్యతలు తీసుకోగానే మొత్తం మారిపోతుందని చెప్పను. ఐపీఎల్లో భిన్నమైన నేపథ్యం ఉన్న ఆటగాళ్లు ఉంటారు. వాళ్లందరినీ ఒకే తాటిపైకి తీసుకురావడం సవాలే. 25 ఏళ్ల వయసులో తొలిసారి కెప్టెన్ అయ్యాను. నాకు ఇప్పుడు 39 ఏళ్లు. సుమారు 14ఏళ్లు కెప్టెన్సీ చేశాను. క్రికెటర్గా 20ఏళ్లపాటు ఆడుతున్నాను. గత ఫలితాలను మర్చిపోయి ముందుకు సాగాల్సి ఉంది. వ్యక్తిగతంగా, జట్టుపరంగా సరిగ్గా ఆడకపోతే ఓటమి తప్పదు. వచ్చే సీజన్ నాటికి జట్టును పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం చేసి, అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తాం" అని హిట్మ్యాన్ తెలిపాడు.
Rohit’s heartfelt message to the Paltan 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/oJhMfLlqyU— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
రోహిత్ ముందున్న సవాల్
గత మూడు ఐపీఎల్ సీజన్లలో ముంబయి ఇండియన్స్ ప్రదర్శన నిరాశాజనకంగా సాగింది. 2025లో క్వాలిఫైయర్ 2 వరకు చేరుకున్నప్పటికీ, 2024, 2026 సీజన్లలో వరుసగా 10, 9వ స్థానాలకు పరిమితమైంది. ఇప్పుడు రోహిత్ కెప్టెన్గా రావడంతో ఫ్యాన్స్కు అంచనాలు పెరిగాయి. అదే సమయంలో హిట్మ్యాన్ ముందు పలు సవాళ్లు ఉన్నాయి. ముందుగా ఆ జట్టు కోల్పోయిన పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి తీసుకురావడమే రోహిత్ ముందున్న ప్రధాన సవాల్. అలాగే గత సీజన్లలో ఆటగాళ్ల మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని ప్రచారం సాగింది. దీంతో ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా కెప్టెన్గా హిట్మ్యాన్పైనే ఉంటుంది.
'ముంబయి చా రాజా'- కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ నియామకం