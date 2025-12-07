ETV Bharat / sports

'కేక్ వద్దు, మళ్లీ బరువు పెరుగుతాను'- జైస్వాల్​తో రోహిత్ ఫన్నీ మూమెంట్

సిరీస్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్- కేక్ వద్దన్న రోహిత్ శర్మ

Rohit Cake
Rohit Cake (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma Cake Eating : విశాఖ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో సౌతాఫ్రికాపై భారత్ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో సిరీస్ 2-1 తేడాతో టీమ్ఇండియా కైవసం చేసుకుంది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా బస చేసిన హోటల్​లో విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి. ఈ క్రమంలో స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మతో జరిగిన ఓ చిన్న సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

మ్యాచ్ అనంతరం భారత్ జట్టు విశాఖలోని హోటల్​కు చేరుకుంది. సంబరాల్లో భాగంగా హోటల్ మేనేజ్​మెంట్ కేక్ కట్టింగ్ నిర్వహించింది. యంగ్ బ్యాటర్, సెంచరీ హీరో యశస్వీ జైస్వాల్ ఈ కేక్​ను కట్ చేశాడు. అనంతరం కేకు ముక్కను ముందుగా విరాట్ కోహ్లీని తినిపించాడు. తర్వాత రోహిత్ శర్మకు తినిపించాలని జైస్వాల్ ప్రయత్నించగా, అతడు నిరాకరించాడు. 'మోటా హో జావుంగా వాపస్' (మళ్లీ లావు అయిపోతాను) అంటూ నవ్వుతూ రిప్లై ఇచ్చి అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. దీనికి 'రోహిత్ చాలా స్ట్రిక్ట్​గా డైట్ ఫాలో అవుతున్నాడు' అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అతడి ఫుడ్ అంటే ఎంతో ఇష్టపడే రోహిత్, ఈ లెవెల్​లో డెడికేషన్ మెయింటేన్ చేస్తున్నందుకు 'హ్యాట్సాఫ్' అంటున్నారు.

అక్టోబర్​లో జరిగిన వన్డే సిరీస్​కు ముందు రోహిత్ శర్మ చాలా బరువు తగ్గాడు. ఫిట్​నెట్​పై దృష్టి పెట్టిన అతడు కఠినమైన డైట్ ఫాలో అవుతూ, వర్కౌట్లు చేశాడు. దీంతో కొన్ని నెలల్లోనే హిట్​మ్యాన్ స్లిమ్​గా మారిపోయి, అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు. ఇదే ఫిట్​నెస్​ను ఇకముందూ కొనసాగించాలని భావిస్తున్నట్లు రోహిత్ ఇదివరకే చెప్పాడు. ప్రస్తుతం టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన అతడు 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్ ఆడేందుకు టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నాడు. అందుకోసమే ఫిట్​నెస్ విషయంలో అస్సలు తగ్గేదేలే అంటున్నాడు.

కాగా, ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ శర్మ ఆకట్టుకున్నాడు. రాయ్​పుర్ వేదికగా జరిగిన రెండో మ్యాచ్ మినహా, మిగిలిన రెండు వన్డేల్లోనూ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. మొత్తం మూడు మ్యాచ్​ల్లో రోహిత్ 48.67 యావరేజ్​తో 146 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

TAGGED:

ROHIT SHARMA FITNESS COACH
ROHIT SHARMA DIET PLAN
ROHIT SHARMA NEXT ODI MATCH DATE
ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI ODI
ROHIT SHARMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.