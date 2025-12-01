విరాట్​ సెంచరీకి రోహిత్ 'మాస్ సెలబ్రేషన్స్'- ఇది వాళ్లకు కౌంటరేనా?

ETV Bharat / sports

December 1, 2025

Rohit Reaction On Virat Century : సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డేలో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కదం తొక్కాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ రాంచీ స్టేడియంలో బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. మళ్లీ పాత విరాట్​ను గుర్తుచేస్తూ, 120 బంతుల్లోనే 135 పరుగులు చేసి క్లాస్ శాశ్వతం అని చాటిచెప్పాడు. విరాట్ సెంచరీ మార్క్ అందుకోగానే బెబ్బులిలా గర్జిస్తూ మైదానంలో సంబరాలు చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ సెంచరీని రోహిత్ శర్మ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న తీరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

రోహిత్ మాస్ సెలబ్రేషన్స్
99 పరుగుల వద్ద విరాట్ ఫోర్ బాది సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. దీంతో విరాట్ స్టేడియంలో సంబరాలు చేసుకుంటే, సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ డ్రెస్సింగ్​ రూమ్​లో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ సమయంలో రోహిత్ తన శైలికి భిన్నంగా కాస్త అగ్రెసివ్​ మోడ్​లో కనిపించాడు. విరాట్ సెంచరీ చేయగానే లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతూ 'మాస్' లెవెల్​లో రోహిత్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్​గా మారింది. తమ ఫామ్, ఫిట్​నెస్​పై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్న వాళ్లకు కౌంటర్ ఇచ్చినట్లుగా రోహిత్ రియాక్షన్ ఉందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

అయితే రో-కో ద్వయం ఇప్పుడు కేవలం వన్డేల్లోనే ఆడుతోంది. 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఇద్దరు స్టార్లు పూర్తి ఫిట్​నెస్​ మెయింటెన్ చేస్తున్నారు. అయితే కొంతకాలంగా ఈ ఇద్దరు ఎంత గొప్పగా ఆడినా, వరల్డ్​కప్ నాటికి పరిస్థితులు మారతాయని, ఆ జట్టులో ఈ ఇద్దరూ ఉంటారని కచ్చితంగా చెప్పలేం అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తొలి వన్డేలో రోహిత్, విరాట్ రాణించడంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. 'రో-కో ప్యూర్ ఫ్రెండ్​షిప్' అని, ఈ ప్రదర్శనతో తమ సత్తా చాటుకున్నారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్ శర్మ సైతం రాణించాడు. 51 బంతుల్లోనే 57 పరుగులు చేసి జట్టు భారీ స్కోర్ సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇందులో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. రెండో వికెట్​కు రోహిత్- విరాట్ జోడీ 137 పరుగులు జోడించి, భారీ స్కోర్​కు పునాది వేసింది. అయితే యాన్సెన్ వేసిన టాస్ బంతిని అంచనా వేయలేక రోహిత్ ఎల్​బీడబ్ల్యూగా వెనక్కితిరగాల్సి వచ్చింది.

రో- కో రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​తో రో-కో జోడీ అరుదైన ఘతన సాధించింది. భారత్ తరఫున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లు ఆడిన జంటగా రోహిత్- కోహ్లీ నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ ఇప్పటిదాకా 392 మ్యాచ్​ల్లో కలిసి ఆడారు. ఈ క్రమంలోనే దిగ్గజాలు సచిన్ తెందూల్కర్ - రాహుల్ ద్రవిడ్ (391 మ్యాచ్​లు)ను అధిగమించారు. ఇక ఈ ఇద్దరికీ రానున్న రెండేళ్లలో ఉన్న లక్ష్యం ఒకటే! ఫిట్​నెస్ కాపాడుకొని నిలకడగా రాణిస్తూ జట్టులో చోటును పదిలంగా ఉంచుకోవడమే. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో రోహిత్ ఫిట్​నెస్​కు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. బరువు తగ్గి విరాట్​తో పోటీ పడుతున్నాడు. వీళ్లు ఇలాగే రాణిస్తే, జట్టులో నుంచి తీసేయడానికి ఎవరూ ధైర్యం చేయరు.

రాంచీలో 'విరాట్- రోహిత్' షో- సౌతాఫ్రికాకు భారీ టార్గెట్

సెంచరీ నెం 52- ప్రపంచంలోనే ఒకే ఒక్కడిగా విరాట్ రికార్డ్

