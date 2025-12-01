విరాట్ సెంచరీకి రోహిత్ 'మాస్ సెలబ్రేషన్స్'- ఇది వాళ్లకు కౌంటరేనా?
రాంచీలో విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ సెంచరీ- రోహిత్ శర్మ సెలబ్రేషన్స్ వైరల్!
Published : December 1, 2025 at 10:14 AM IST
Rohit Reaction On Virat Century : సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డేలో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కదం తొక్కాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ రాంచీ స్టేడియంలో బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. మళ్లీ పాత విరాట్ను గుర్తుచేస్తూ, 120 బంతుల్లోనే 135 పరుగులు చేసి క్లాస్ శాశ్వతం అని చాటిచెప్పాడు. విరాట్ సెంచరీ మార్క్ అందుకోగానే బెబ్బులిలా గర్జిస్తూ మైదానంలో సంబరాలు చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ సెంచరీని రోహిత్ శర్మ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న తీరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
రోహిత్ మాస్ సెలబ్రేషన్స్
99 పరుగుల వద్ద విరాట్ ఫోర్ బాది సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. దీంతో విరాట్ స్టేడియంలో సంబరాలు చేసుకుంటే, సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ సమయంలో రోహిత్ తన శైలికి భిన్నంగా కాస్త అగ్రెసివ్ మోడ్లో కనిపించాడు. విరాట్ సెంచరీ చేయగానే లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతూ 'మాస్' లెవెల్లో రోహిత్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. తమ ఫామ్, ఫిట్నెస్పై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్న వాళ్లకు కౌంటర్ ఇచ్చినట్లుగా రోహిత్ రియాక్షన్ ఉందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
What Virat Kohli said with his bat, Rohit Sharma said with his mouth... pic.twitter.com/15eprgKjgx— Ramesh Srivats (@rameshsrivats) November 30, 2025
అయితే రో-కో ద్వయం ఇప్పుడు కేవలం వన్డేల్లోనే ఆడుతోంది. 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఇద్దరు స్టార్లు పూర్తి ఫిట్నెస్ మెయింటెన్ చేస్తున్నారు. అయితే కొంతకాలంగా ఈ ఇద్దరు ఎంత గొప్పగా ఆడినా, వరల్డ్కప్ నాటికి పరిస్థితులు మారతాయని, ఆ జట్టులో ఈ ఇద్దరూ ఉంటారని కచ్చితంగా చెప్పలేం అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తొలి వన్డేలో రోహిత్, విరాట్ రాణించడంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. 'రో-కో ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్' అని, ఈ ప్రదర్శనతో తమ సత్తా చాటుకున్నారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ సైతం రాణించాడు. 51 బంతుల్లోనే 57 పరుగులు చేసి జట్టు భారీ స్కోర్ సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇందులో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. రెండో వికెట్కు రోహిత్- విరాట్ జోడీ 137 పరుగులు జోడించి, భారీ స్కోర్కు పునాది వేసింది. అయితే యాన్సెన్ వేసిన టాస్ బంతిని అంచనా వేయలేక రోహిత్ ఎల్బీడబ్ల్యూగా వెనక్కితిరగాల్సి వచ్చింది.
Picture of the match.— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 30, 2025
Rohit Sharma eating Dal Chawal.
Virat Kohli eating Protein Bar. 😂 pic.twitter.com/ehn1ZhsQ6J
రో- కో రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్తో రో-కో జోడీ అరుదైన ఘతన సాధించింది. భారత్ తరఫున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన జంటగా రోహిత్- కోహ్లీ నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ ఇప్పటిదాకా 392 మ్యాచ్ల్లో కలిసి ఆడారు. ఈ క్రమంలోనే దిగ్గజాలు సచిన్ తెందూల్కర్ - రాహుల్ ద్రవిడ్ (391 మ్యాచ్లు)ను అధిగమించారు. ఇక ఈ ఇద్దరికీ రానున్న రెండేళ్లలో ఉన్న లక్ష్యం ఒకటే! ఫిట్నెస్ కాపాడుకొని నిలకడగా రాణిస్తూ జట్టులో చోటును పదిలంగా ఉంచుకోవడమే. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో రోహిత్ ఫిట్నెస్కు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. బరువు తగ్గి విరాట్తో పోటీ పడుతున్నాడు. వీళ్లు ఇలాగే రాణిస్తే, జట్టులో నుంచి తీసేయడానికి ఎవరూ ధైర్యం చేయరు.
Virat Kohli and Rohit Sharma. ❤️ pic.twitter.com/IDhQSGEw9n— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2025
రాంచీలో 'విరాట్- రోహిత్' షో- సౌతాఫ్రికాకు భారీ టార్గెట్