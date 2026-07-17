'1500 పరుగులు, ప్రపంచ రికార్డులు'- హిట్మ్యాన్ వన్డే వరల్డ్కప్ జర్నీ ఇదీ!
సుదీర్ఘ కెరీర్లో మూడు వరల్డ్కప్లే- అయినా 7 సెంచరీలు- 1575 పరుగులతో హవా- హిట్మ్యాన్ వన్డే వరల్డ్కప్ ప్రయాణం ఎలా సాగిందంటే?
Published : July 17, 2026 at 8:22 PM IST
Rohit sharma World Cup Journey : 'చిన్నప్పటి నుంచి వన్డే వరల్డ్కప్ నెగ్గాలన్నదే నా కల' అని టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ గతంలో అనేక సందర్భాల్లో బహిరంగంగానే చెప్పాడు. క్రికెట్లో ఎన్ని సిరీస్లు నెగ్గినా, వేరే టోర్నమెంట్ల్లో ఎన్ని ట్రోఫీలు గెలుచుకున్నా 'వన్డే వరల్డ్ కప్'కు ఉన్న ప్రత్యేకత వేరు అని అతడు పలుమార్లు వ్యాఖ్యానించాడు. కానీ అది ఇప్పటిదాకా అతడికి సాకారం కాలేదు. అయితే దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా భారత క్రికెట్లో కీలక ప్లేయర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో సుదీర్ఘ కెరీర్లో రోహిత్ శర్మ వన్డే వరల్డ్ కప్ జర్నీ ఎలా సాగింది? అనే దానిపై ఓ లుక్కేద్దాం!
2011లో ఛాన్స్ మిస్!
2007లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్ శర్మ, 2011 వరల్డ్కప్లో ఆడాలని కలలు కన్నాడు. కానీ ఆ జట్టులో రోహిత్ శర్మకు చోటు దక్కలేదు. దీంతో తీవ్రంగా నిరాశకు గురైనట్లు రోహిత్ అప్పట్లో ట్వీట్ చేశాడు. ఇది తనకు ఎదురుదెబ్బ లాంటిదని, దీన్నుంచి బయటపడి ముందుకు సాగాలని ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. అయితే జట్టులో ఎక్కువమంది ఆల్రౌండర్లు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే అప్పుడు రోహిత్కు అవకాశం దక్కలేదని అప్పటి చీఫ్ సెలక్టర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ గతంలో చెప్పారు.
2015లో తొలిసారి!
2013లో ఓపెనర్గా ప్రమోట్ అయిన తర్వాత రోహిత్ దశ మారిపోయింది. 2015లో ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వేదికగా జరిగిన వరల్డ్కప్లో రోహిత్కు ఛాన్స్ దక్కింది. దీంతో కెరీర్లో తాను కలలు కన్న టోర్నీలో ఆడే అవకాశం వచ్చింది. తన కెరీర్లో ఆడుతున్న తొలి వన్డే టోర్నీలోనే ఆకట్టుకున్నాడు. ఓపెనర్గా బరిలో దిగి మంచి ఆరంభాలు అందించాడు. 8 మ్యాచ్ల్లో 47.14 యావరేజ్తో 330 పరుగులు చేశాడు. ఆ టోర్నీలో భారత్ నుంచి అత్యధిక పరుగులు బాదిన రెండో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అయితే అప్పుడు భారత్ సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాతో ఓడిపోయి ఇంటిబాట పట్టింది.
Thanks You Rohit Sharma 💔 https://t.co/rzCAehxUjq pic.twitter.com/yuZVUjSJNv— Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) July 16, 2026
2019లో రికార్డులే రికార్డులు!
ఇక నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన 2019 వరల్డ్కప్లోనూ రోహిత్ కీలక ప్లేయర్గా భారత్ తరఫున బరిలో దిగాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో రోహిత్ పరుగుల ప్రవాహాన్ని పారించాడు. 9 మ్యాచ్ల్లో 81.00 యావరేజ్తో 648 రన్స్ చేసి టోర్నీలో అత్యధిక పరుగుుల సాధించిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇందులో ఏకంగా ఐదు సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. దీంతో సింగిల్ ప్రపంచకప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన బ్యాటర్గానూ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై ఓడిపోయింది.
2023లో కెప్టెన్గా!
తాను ఎన్నో ఎళ్లుగా కలలు కంటున్న వన్డే వరల్డ్కప్ కోసం ఈసారి ఏకంగా కెప్టెన్గా బరిలోకి దిగాడు రోహిత్ శర్మ. 2023లో సారథిగా జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. దూకుడైన ఆటతీరుతో తొలి నుంచే ఎదురుదాడికి దిగి ప్రత్యర్థులను ఒత్తిడిలో పడేశాడు. అద్భుతమైన ఆరంభాలు అందించాడు. ఒక్క మ్యాచ్లో ఓడిపోకుండా జట్టును ఫైనల్ దాకా తీసుకెళ్లాడు. 10 ఇన్నింగ్స్ల్లో 597 పరుగులు చేశాడు. వన్డే వరల్డ్కప్లో కెప్టెన్గా అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గానూ నిలిచాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఫైనల్లో ఆసీస్ చేతిలో భారత్ ఓటమిపాలైంది.
అలా తన కెరీర్లో ఆడిన మూడు వరల్డ్కప్ల్లోనూ రోహిత్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఓవరాల్గా 28 మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 1575 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఏడు సెంచరీలు ఉన్నాయి. వన్డే వరల్డ్కప్లో అత్యధిక సెంచరీలు (అన్ని సీజన్లలో కలిపి) చేసిన రికార్డూ కూడా అతడి పేరిటే ఉంది. అలా ప్రతీ ఎడిషన్లో 100 శాతం ఇచ్చినా జట్టు ఛాంపియన్గా నిలవలేకపోయింది.
Rohit Sharma led India into four consecutive ICC finals and Won 2 titles without losing a single match, carried the team throughout the 2024 WC and in CT final.— ` (@unfilterdguyy) July 17, 2026
And now people want me to believe that someone else is dictating his retirement? I don't buy it.
I choose to believe… pic.twitter.com/AtrmWvkCRU
టార్గెట్ 2027?
ముఖ్యంగా 2023 ఫైనల్ తర్వాత రోహిత్ తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. దాదాపు నెల రోజులు డిప్రెషన్లో ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత తనకు తాను సర్థిచెప్పుకొని మళ్లీ తిరిగొచ్చాడు. 2024 టీ20 వరల్డ్కప్ ట్రోఫీ సాధించాడు. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోను భారత్ను విజేతగా నిలబెట్టాడు. అయినా అతడికి అవన్నీ సంతృప్తినివ్వలేదు. వన్డే వరల్డ్కప్ సాధించడమే టార్గెట్గా పెట్టుకున్నాడు. ఇందుకోసం టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు కూడా గుడ్ బై చెప్పేసి వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. బరువు తగ్గి, ఫిట్నెస్ కాపాడుకుంటూ ఒక్కో అడుగు ముందుకేస్తున్నాడు.
అయితే ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న అతడి గురించి ఇప్పుడు సడన్గా కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. హిట్మ్యాన్ వన్డేలకు కూడా రిటైర్మెంట్ ఇవ్వనున్నాడని, 2027 వరల్డ్కప్లో ఉండడని ప్రచారం షురూ అయ్యింది. ఇది రోహిత్ ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. వచ్చే ఏడాది సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వేలో ఉండడంతో జట్టులో సీనియర్లు అవసరం అని, అనుభవమున్న రోహిత్ను అప్పటిదాకా కొనసాగించాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరి రోహిత్ విషయంలో ఏం జరగనుందో వేచి చూడాలి!
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