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'1500 పరుగులు, ప్రపంచ రికార్డులు'- హిట్​మ్యాన్ వన్డే వరల్డ్​కప్ జర్నీ ఇదీ!

సుదీర్ఘ కెరీర్​లో మూడు వరల్డ్​కప్​లే- అయినా 7 సెంచరీలు- 1575 పరుగులతో హవా- హిట్​మ్యాన్ వన్డే వరల్డ్​కప్ ప్రయాణం ఎలా సాగిందంటే?

Rohit sharma
Rohit sharma (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 8:22 PM IST

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Rohit sharma World Cup Journey : 'చిన్నప్పటి నుంచి వన్డే వరల్డ్​కప్ నెగ్గాలన్నదే నా కల' అని టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ గతంలో అనేక సందర్భాల్లో బహిరంగంగానే చెప్పాడు. క్రికెట్​లో ఎన్ని సిరీస్​లు నెగ్గినా, వేరే టోర్నమెంట్​ల్లో ఎన్ని ట్రోఫీలు గెలుచుకున్నా 'వన్డే వరల్డ్​ కప్​'కు ఉన్న ప్రత్యేకత వేరు అని అతడు పలుమార్లు వ్యాఖ్యానించాడు. కానీ అది ఇప్పటిదాకా అతడికి సాకారం కాలేదు. అయితే దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా భారత క్రికెట్​లో కీలక ప్లేయర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో సుదీర్ఘ కెరీర్​లో రోహిత్ శర్మ వన్డే వరల్డ్ కప్ జర్నీ ఎలా సాగింది? అనే దానిపై ఓ లుక్కేద్దాం!

2011లో ఛాన్స్ మిస్!
2007లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్ శర్మ, 2011 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలని కలలు కన్నాడు. కానీ ఆ జట్టులో రోహిత్ శర్మకు చోటు దక్కలేదు. దీంతో తీవ్రంగా నిరాశకు గురైనట్లు రోహిత్ అప్పట్లో ట్వీట్​ చేశాడు. ఇది తనకు ఎదురుదెబ్బ లాంటిదని, దీన్నుంచి బయటపడి ముందుకు సాగాలని ట్వీట్​లో పేర్కొన్నారు. అయితే జట్టులో ఎక్కువమంది ఆల్​రౌండర్లు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే అప్పుడు రోహిత్​కు అవకాశం దక్కలేదని అప్పటి చీఫ్ సెలక్టర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ గతంలో చెప్పారు.

2015లో తొలిసారి!
2013లో ఓపెనర్​గా ప్రమోట్ అయిన తర్వాత రోహిత్ దశ మారిపోయింది. 2015లో ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వేదికగా జరిగిన వరల్డ్​కప్​లో రోహిత్​కు ఛాన్స్ దక్కింది. దీంతో కెరీర్​లో తాను కలలు కన్న టోర్నీలో ఆడే అవకాశం వచ్చింది. తన కెరీర్​లో ఆడుతున్న తొలి వన్డే టోర్నీలోనే ఆకట్టుకున్నాడు. ఓపెనర్​గా బరిలో దిగి మంచి ఆరంభాలు అందించాడు. 8 మ్యాచ్​ల్లో 47.14 యావరేజ్​తో 330 పరుగులు చేశాడు. ఆ టోర్నీలో భారత్ నుంచి అత్యధిక పరుగులు బాదిన రెండో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. అయితే అప్పుడు భారత్ సెమీఫైనల్​లో ఆస్ట్రేలియాతో ఓడిపోయి ఇంటిబాట పట్టింది.

2019లో రికార్డులే రికార్డులు!
ఇక నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన 2019 వరల్డ్​కప్​లోనూ రోహిత్ కీలక ప్లేయర్​గా భారత్ తరఫున బరిలో దిగాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో రోహిత్ పరుగుల ప్రవాహాన్ని పారించాడు. 9 మ్యాచ్​ల్లో 81.00 యావరేజ్​తో 648 రన్స్ చేసి టోర్నీలో అత్యధిక పరుగుుల సాధించిన బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. ఇందులో ఏకంగా ఐదు సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. దీంతో సింగిల్ ప్రపంచకప్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన బ్యాటర్​గానూ వరల్డ్​ రికార్డ్ కొట్టాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్​లో న్యూజిలాండ్​పై ఓడిపోయింది.

2023లో కెప్టెన్​గా!
తాను ఎన్నో ఎళ్లుగా కలలు కంటున్న వన్డే వరల్డ్​కప్​ కోసం ఈసారి ఏకంగా కెప్టెన్​గా బరిలోకి దిగాడు రోహిత్ శర్మ. 2023లో సారథిగా జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. దూకుడైన ఆటతీరుతో తొలి నుంచే ఎదురుదాడికి దిగి ప్రత్యర్థులను ఒత్తిడిలో పడేశాడు. అద్భుతమైన ఆరంభాలు అందించాడు. ఒక్క మ్యాచ్​లో ఓడిపోకుండా జట్టును ఫైనల్​ దాకా తీసుకెళ్లాడు. 10 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 597 పరుగులు చేశాడు. వన్డే వరల్డ్​కప్​లో కెప్టెన్​గా అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్​గానూ నిలిచాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఫైనల్​లో ఆసీస్ చేతిలో భారత్ ఓటమిపాలైంది.

అలా తన కెరీర్​లో ఆడిన మూడు వరల్డ్​కప్​ల్లోనూ రోహిత్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఓవరాల్​గా 28 మ్యాచ్​ల్లో ఏకంగా 1575 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఏడు సెంచరీలు ఉన్నాయి. వన్డే వరల్డ్​కప్​లో అత్యధిక సెంచరీలు (అన్ని సీజన్లలో కలిపి) చేసిన రికార్డూ కూడా అతడి పేరిటే ఉంది. అలా ప్రతీ ఎడిషన్​లో 100 శాతం ఇచ్చినా జట్టు ఛాంపియన్​గా నిలవలేకపోయింది.

టార్గెట్ 2027?
ముఖ్యంగా 2023 ఫైనల్ తర్వాత రోహిత్ తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. దాదాపు నెల రోజులు డిప్రెషన్​లో ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత తనకు తాను సర్థిచెప్పుకొని మళ్లీ తిరిగొచ్చాడు. 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్ ట్రోఫీ సాధించాడు. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోను భారత్​ను విజేతగా నిలబెట్టాడు. అయినా అతడికి అవన్నీ సంతృప్తినివ్వలేదు. వన్డే వరల్డ్​కప్​ సాధించడమే టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నాడు. ఇందుకోసం టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు కూడా గుడ్​ బై చెప్పేసి వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. బరువు తగ్గి, ఫిట్​నెస్ కాపాడుకుంటూ ఒక్కో అడుగు ముందుకేస్తున్నాడు.

అయితే ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న అతడి గురించి ఇప్పుడు సడన్​గా కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. హిట్​మ్యాన్ వన్డేలకు కూడా రిటైర్మెంట్ ఇవ్వనున్నాడని, 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఉండడని ప్రచారం షురూ అయ్యింది. ఇది రోహిత్ ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. వచ్చే ఏడాది సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వేలో ఉండడంతో జట్టులో సీనియర్లు అవసరం అని, అనుభవమున్న రోహిత్​ను అప్పటిదాకా కొనసాగించాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరి రోహిత్ విషయంలో ఏం జరగనుందో వేచి చూడాలి!

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