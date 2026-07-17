వన్డేలకు రోహిత్ శర్మ గుడ్ బై చెప్పనున్నాడా?
ఇంగ్లాండ్తో జరిగే మూడో వన్డేనే రోహిత్కు చివరిది కానుందా! - యశస్వి జైస్వాల్కు అవకాశాలు ఇవ్వాలని బీసీసీఐ ప్లాన్ - రోహిత్ లేకుండా వరల్డ్ కప్ అంటే ఫ్యాన్స్కు పెద్ద షాక్
Published : July 17, 2026 at 12:11 PM IST
Rohit Sharma Retirement Rumours: భారత క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఒక వార్త విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఫ్యాన్స్లో టెన్షన్ పెంచుతోంది. టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, ఓపెనింగ్ హిట్టర్ రోహిత్ శర్మ కెరీర్కు సంబంధించి ఒక ఊహించని టాక్ జాతీయ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇప్పటికే టెస్టులు, టీ20 ఫార్మాట్లకు దూరమైన హిట్ మ్యాన్ భవిష్యత్తు గురించి క్రికెట్ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటన కోసం జట్టును ప్రకటించినప్పటి నుంచే అతని కెరీర్పై రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు ఏకంగా వన్డే ఫార్మాట్ నుంచి కూడా అతను తప్పుకునే సమయం దగ్గరపడిందని వస్తున్న వార్తలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అసలు ఈ వార్తల వెనుక ఉన్న అసలు వివరాల్లోకి వెళితే!
లార్డ్స్ మ్యాచ్తోనే వన్డేలకు ఎండ్ కార్డ్
ఇంగ్లాండ్తో లార్డ్స్ మైదానంలో ఆదివారం మూడో వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే రోహిత్ శర్మకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనే ఇదే చివరి మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ సిరీస్ తర్వాత అతన్ని వన్డేల్లో కొనసాగించే ఉద్దేశం సెలెక్టర్లకు లేనట్లు టాక్ బలంగా వినిపిస్తోంది. గురువారం జరిగిన రెండో వన్డేలో రోహిత్ 47 బంతుల్లో 26 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. బర్మింగ్హామ్లో జరిగిన తొలి వన్డేలోనూ కేవలం 11 పరుగులే చేశాడు. గత 8 వన్డే ఇన్నింగ్స్లలో రోహిత్ కేవలం 241 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇందులో అతని యావరేజ్ 30.1 గా ఉంటే, స్ట్రైక్ రేట్ 88.6 గా ఉంది. ఈ వరుస వైఫల్యాల వలన సెలెక్టర్ల ఆలోచన మారినట్లు తెలుస్తోంది.
వరల్డ్ కప్ ప్లానింగ్స్లో యశస్వికి ఛాన్స్
చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ ప్రస్తుతం టీమ్తో పాటే ఇంగ్లాండ్ కార్డిఫ్లో ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. 2027లో జరగనున్న వన్డే వరల్డ్ కప్ కోసం బీసీసీఐ ఇప్పటి నుంచే పక్కా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఆ మెగా టోర్నీ సమయానికి రోహిత్ శర్మకు 39 ఏళ్లు వస్తాయి కాబట్టి భవిష్యత్తు జట్టును సిద్ధం చేయాలని చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 3 ఇన్నింగ్స్లలో 2 సెంచరీలు కొట్టి సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న యశస్వి జైస్వాల్కు ఇంకాస్త ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వాలని సెలెక్షన్ కమిటీ భావిస్తోంది. జైస్వాల్కు కనీసం 20 వన్డేల పాటు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. సెప్టెంబర్ నెలలో వెస్టిండీస్తో జరిగే హోమ్ సిరీస్ నుంచే దీన్ని అమలు చేయాలని చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రోహిత్ విషయంలో కోచ్, సెలెక్టర్ల నిర్ణయం
ఈ విషయంలో హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, అజిత్ అగార్కర్ ఇద్దరూ ఒకే మాట మీద ఉన్నట్లు టాక్ వస్తోంది. విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్, ఫిట్నెస్ అద్భుతంగా ఉండటంతో అతని స్థానానికి ఎలాంటి ఢోకా లేదు, కానీ రోహిత్ విషయంలో మాత్రం సెలెక్టర్లు ఫ్యూచర్ వైపు చూస్తున్నారు. అయితే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించమని ఎవరూ రోహిత్కు నేరుగా చెప్పలేరని, ఆ నిర్ణయం అతనికే వదిలేశామని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు మీడియాకు చెప్పారు. ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన 5 టెస్టుల సిరీస్లో 2 మ్యాచ్ల తర్వాతే రోహిత్ తప్పుకోవాలని అప్పట్లో సెలెక్టర్లు ఆశించినా, రోహిత్ మాత్రం సిరీస్ మొత్తం ఆడతానని స్పష్టం చేశాడు. వన్డేల విషయంలోనూ ఇప్పుడు తుది నిర్ణయం రోహిత్ చేతుల్లోనే ఉంది.
హిట్ మ్యాన్ లేని వరల్డ్ కప్
భారత జట్టుకు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలను అందించిన రోహిత్ శర్మ లాంటి దిగ్గజ ఆటగాడి కెరీర్ ఇలా ముగిసిపోవడం క్రికెట్ లవర్స్ తట్టుకోలేరు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగి ప్రత్యర్థి బౌలర్లను వణికించిన హిట్ మ్యాన్ లేకుండా టీమ్ఇండియాను ఊహించుకోవడం చాలా కష్టం. ముఖ్యంగా 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్లో రోహిత్ శర్మ ఆడటం లేదనే వార్త అభిమానులకు నిజంగా చాలా పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి. జట్టులో ఎంతో మంది యువ ఆటగాళ్లు వస్తున్నా, రోహిత్ శర్మ ఇచ్చే పవర్ఫుల్ స్టార్ట్, అతని కెప్టెన్సీ అనుభవాన్ని భర్తీ చేయడం ఎవరి తరం కాదు. ఫ్యాన్స్ అంతా రోహిత్ తన భవిష్యత్తుపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడో అని ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
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