ICC ర్యాకింగ్స్లో రోహిత్- అయ్యర్కు షాక్- టాప్ ప్లేస్లోనే శుభ్మన్ గిల్
ICC RANKINGS 2026: ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ విడుదలయ్యాయి. తాజా వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో పలు మార్పులు జరిగాయి.
Published : November 18, 2026 at 3:54 PM IST
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో కీలక మార్పులు జరిగాయి. రీసెంట్గా జరిగిన న్యూజిలాండ్తో సిరీస్లో పేలవ ఫామ్ కనబర్చిన టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఒక స్థానం దిగజారాడు. అంతేకాదు అదే సిరీస్లో చివరి రెండు మ్యాచ్ల్లో భారత్కు తాత్కాలిక కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన శ్రేయస్ అయ్యర్ అయ్యర్ ఏకంగా ఐదు స్థానాలు కోల్పోయాడు. ప్రస్తుతం ఎవరెవరు ఏయే స్థానాన్నో ఉన్నారంటే?
రోహిత్కు షాక్!- అయ్యర్కు భారీ దెబ్బ!
గతకొద్ది రోజులుగా నాలుగో ప్లేస్లో ఉన్న రోహిత్ శర్మ తాజాగా ఒక స్థానం కోల్పోయి 732 రేటింగ్స్తో ఐదో ర్యాంక్లో ఉన్నాడు. వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (806 రేటింగ్స్) టాప్ ప్లేస్ను పదిలంగా ఉంచుకున్నాడు. కివీస్తో సిరీస్లో ఆఖరి రెండు మ్యాచ్లు ఆడనప్పటికీ గిల్ అగ్రస్థానం నిలబెట్టుకున్నాడు. అలాగే మరో సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ (757 రేటింగ్స్) మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ (778 రేటింగ్స్) రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాడు. మరోవైపు, శ్రేయస్ అయ్యర్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అతడు ఏకంగా ఐదు స్థానాలు కోల్పోయాడు. న్యూజిలాండ్తో సిరీస్లో శ్రేయస్ చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో ప్రదర్శన చేయలేకపోయాడు. ఫలితంగా, అతడు 18 నుంచి 23వ స్థానానికి పడిపోయాడు. ప్రస్తుతం అయ్యర్ 595 రేటింగ్స్తో ఉన్నాడు.
A massive gain for a recent England centurion on the latest update to the ICC Men’s ODI Player Rankings 😲 https://t.co/8XbOp5K1YN— ICC (@ICC) November 18, 2026
దూసుకొచ్చిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్
తాజా ర్యాంకింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ టామ్ బంటన్ రాకెట్గా దూసుకొచ్చాడు. అతడు ఏకంగా 34 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం బాంటన్ 628 రేటింగ్స్తో 13వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉంది. ఈ సిరీస్లో మూడు మ్యాచ్ల్లో బాంటన్ 190 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో ఒక శతకం ఉంది.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 806 రేటింగ్స్
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 778 రేటింగ్స్
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 757 రేటింగ్స్
- అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 752 రేటింగ్స్
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 732 రేటింగ్స్
రోహిత్ పేలవ ప్రదర్శన
మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ న్యూజిలాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 30 పరుగులే చేశాడు. ఇందులో రెండుసార్లు డకౌట్ అయ్యాడు. అలాగే రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన అయ్యర్ 30 పరుగులు మాత్రమే నమోదు చేశాడు. ఇదే సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ ఒక హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. దీంతో ఈ వారం ర్యాంకింగ్స్లో తన ప్లేస్లో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇక టాప్ 10 ర్యాంకింగ్స్ విషయానికొస్తే, వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ ఒక స్థానం మెరుగుపరుచుకుని ఆరో ప్లేస్కు చేరుకున్నాడు. పాకిస్థాన్కు చెందిన బాబర్ ఆజమ్ ఒకటి, ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జో రూట్, శ్రీలంకకు ఆటగాడు కుశాల్ మెండిస్ రెండేసి స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నారు. దీంతో కుశాల్ మెండిస్ టాప్- 10లోకి ఎంటరై, పదో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు.
No. 1 Shubman Gill - 806 ratings No. 3 Virat Kohli - 757 ratings No. 5 Rohit Sharma - 732 ratings No. 11 Kl Rahul - 644 ratings 3 OF TOP 5 IN ICC ODI BATTING RANKINGS OF TEAM INDIA'S, A TRULY DOMINATION IN ICC BATTER RANKINGS.!!🔥🇮🇳 https://t.co/hbFIjSSnaZ— MANU (@IMManu_14) November 18, 2026
సిరీస్లో బ్యాటింగ్లో విఫలమైనప్పటికీ టాప్ 5లో టీమ్ఇండియా ఆధిపత్యం కనిపిస్తోంది. గిల్ టాప్లో ఉండగా, విరాట్ మూడు, రోహిత్ ఐదో స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నారు. దీంతో టాప్ 5లో మూడు స్థానాలను మనోళ్లే దక్కించుకున్నారు.
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