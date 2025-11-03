భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్
వరల్డ్కప్ నెగ్గిన భారత్- ఎమోషనలైన రోహిత్ శర్మ
Published : November 3, 2025 at 10:35 AM IST
Rohit Sharma World Cup : భారత్ మహిళల జట్టు విశ్వవిజేతలుగా నిలిచిన వేళ యావత్ భారతావని భావోద్వేగానికి గురైంది. మైదానంలో ప్లేయర్లు, స్టేడియంలో అభిమానులతోపాటు టీవీలకు అతుక్కుపోయిన ప్రతీ ఒక్కరూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరపడిందన్న ఆనందంలో అందరి కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఈ క్రమంలో మైదానంలో భారత ప్లేయర్లు సంబరాలు చేసుకుంటుండగా కెమెరాలు ఒక్కసారిగా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వైపునకు తిరిగాయి. భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలవడంతో హిట్మ్యాన్ కూడా తన ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు.
రోహిత్ ఎమోషనల్
నవీ ముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ను లైవ్ చూసేందుకు రోహిత్ శర్మ హాజరయ్యాడు. మ్యాచ్ ఆసాంతం టీమ్ఇండియాను ప్రొత్సహిస్తూ మ్యాచ్ను ఉత్కంఠగా తిలకించాడు. ఇక మ్యాచ్ను భారత్ నెగ్గగానే రోహిత్ సంతోషంలో చప్పట్లు కొడుతూ విన్నింగ్ మూమెంట్కు ఎంజాయ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. దేవుడి థాంక్స్ చెబుతున్నట్లుగా పైకి చూస్తూ చప్పట్లు కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
This moment 🥹💙#AaliRe #CWC25 #INDvSA #TeamIndia | Rohit Sharma pic.twitter.com/rBFCN6bCFL— Mumbai Indians (@mipaltan) November 2, 2025
అప్పుడు చేజారిన కప్పు!
2023 పురుషుల వన్డే వరల్డ్ కప్లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్ చేరింది. టోర్నీ ఆసాంతం రాణించిన భారత్ ఫైనల్లో దెబ్బతింది. ఆస్ట్రేలియాతో టైటిల్ ఫైట్లో ఓటమి పాలైంది. దీంతో రోహిత్, విరాట్ హర్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. దీన్ని త్రుటిలో తన లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ వన్డే వరల్డ్కప్ చేజారడంతో రోహిత్ మైదానంలోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. కాస్త అటుఇటుగా రెండేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు మహిళల జట్టు వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఈసారి మహిళల జట్టు నెగ్గడంతో రోహిత్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ 'రెండేళ్ల కిందట చేజారిన కప్పు, ఇప్పుడు మహిళలకు దక్కడంతో భావోద్వేగానికి గురవుతున్నాడు', 'భారత్ విజయాన్ని రోహిత్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు', 'రోహిత్ శర్మ కూడా వన్డే వరల్డ్ కప్ నెగ్గాలి', 'రోహిత్ నిజమైన జెంటిల్మెన్' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
The happiness on Rohit Sharma’s after team India won world cup.🥹🇮🇳❤️#WomensWorldCup #indvssa #WorldCup #Indiancricketteam #bharatarmy #coti🇮🇳 pic.twitter.com/O0D0KbBTUN— The Bharat Army (@thebharatarmy) November 2, 2025
We live for this moment,— Sohamdave (@sohamdave45) November 2, 2025
we live to see Rohit Sharma. 💙🥹🇮🇳pic.twitter.com/N5roDeFFjp