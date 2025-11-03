ETV Bharat / sports

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన భారత్- ఎమోషనలైన రోహిత్ శర్మ

Rohit Sharma World Cup
Rohit Sharma World Cup (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 10:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma World Cup : భారత్ మహిళల జట్టు విశ్వవిజేతలుగా నిలిచిన వేళ యావత్ భారతావని భావోద్వేగానికి గురైంది. మైదానంలో ప్లేయర్లు, స్టేడియంలో అభిమానులతోపాటు టీవీలకు అతుక్కుపోయిన ప్రతీ ఒక్కరూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరపడిందన్న ఆనందంలో అందరి కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఈ క్రమంలో మైదానంలో భారత ప్లేయర్లు సంబరాలు చేసుకుంటుండగా కెమెరాలు ఒక్కసారిగా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వైపునకు తిరిగాయి. భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలవడంతో హిట్​మ్యాన్​ కూడా తన ఎమోషన్స్​ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు.

రోహిత్ ఎమోషనల్
నవీ ముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్​ మ్యాచ్​ను లైవ్ చూసేందుకు రోహిత్ శర్మ హాజరయ్యాడు. మ్యాచ్ ఆసాంతం టీమ్ఇండియాను ప్రొత్సహిస్తూ మ్యాచ్​ను ఉత్కంఠగా తిలకించాడు. ఇక మ్యాచ్​ను భారత్ నెగ్గగానే రోహిత్ సంతోషంలో చప్పట్లు కొడుతూ విన్నింగ్ మూమెంట్​కు ఎంజాయ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. దేవుడి థాంక్స్ చెబుతున్నట్లుగా పైకి చూస్తూ చప్పట్లు కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

అప్పుడు చేజారిన కప్పు!
2023 పురుషుల వన్డే వరల్డ్​ కప్​లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్ చేరింది. టోర్నీ ఆసాంతం రాణించిన భారత్ ఫైనల్​లో దెబ్బతింది. ఆస్ట్రేలియాతో టైటిల్ ఫైట్​లో ఓటమి పాలైంది. దీంతో రోహిత్, విరాట్ హర్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. దీన్ని త్రుటిలో తన లైఫ్​ టైమ్​ అచీవ్​మెంట్ వన్డే వరల్డ్​కప్ చేజారడంతో రోహిత్ మైదానంలోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. కాస్త అటుఇటుగా రెండేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు మహిళల జట్టు వన్డే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​కు చేరుకుంది. ఈసారి మహిళల జట్టు నెగ్గడంతో రోహిత్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్​ 'రెండేళ్ల కిందట చేజారిన కప్పు, ఇప్పుడు మహిళలకు దక్కడంతో భావోద్వేగానికి గురవుతున్నాడు', 'భారత్ విజయాన్ని రోహిత్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు', 'రోహిత్ శర్మ కూడా వన్డే వరల్డ్ కప్ నెగ్గాలి', 'రోహిత్ నిజమైన జెంటిల్​మెన్' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

TAGGED:

WORLD CUP ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA EMOTIONAL VIDEO
IND VS SA FINAL 2025
INDIA WOMENS WORLD CUP
WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.