'పక్షిలా ఎగిరి పట్టేశాడు- ఏం క్యాచ్ గురూ'- రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ చూశారా?
Rohit Sharma Fielding: న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న నాలుగో వన్డేలో రోహిత్ అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ చేశాడు. వేగంగా వస్తున్న బంతిని డైవ్ చేసి క్యాచ్ పట్టాడు.
Published : November 13, 2026 at 10:54 AM IST
రోహిత్ శర్మ మరోసారి తన ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలతో ఔరా అనిపించాడు. 39ఏళ్ల వయసులోనూ మైదానంలో చురుగ్గా కదులుతూ ఫిట్నెస్ చాటుకుంటున్న హిట్మ్యాన్ తాజాగా న్యూజిలాండ్తో మ్యాచ్లో అదిరే క్యాచ్ అందుకున్నాడు. వేగంగా దూసుకెళ్తున్న బంతిని పక్షిలా ఎగిరి పట్టేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. 'కుర్రాళ్లకు రోహిత్ గట్టి పోటీ నిస్తున్నాడు' అంటూ అభిమానులు కామెంట్లలో పేర్కొంటున్నారు.
ఓవల్ వేదికగా కివీస్తో భారత్ నాలుగో వన్డేలో తలపడుతోంది. టాస్ ఓడిపోయిన కివీస్ తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఇన్నింగ్స్లో 31వ ఓవర్ను అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆఫ్ స్టంప్ బయట వేసిన రెండో బంతిని క్రీజులో ఉన్న ఫిన్ అలెన్ షార్ట్ కవర్స్లోకి బాదాడు. బంతి తక్కువ ఎత్తులోనే వెళ్తున్నప్పటికీ సరిగ్గా అంచనా వేసిన రోహిత్, ఒక్కసారిగా డైవ్ చేసి క్యాచ్ పట్టేశాడు. దీంతో ఫిన్ అలెన్ నిరాశతో పెవిలియన్కు వెళ్లాడు. అయితే రోహిత్ అద్బుతమైన ఫీల్డింగ్తో కీలక సమయంలో భారత్కు వికెట్ దక్కింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ హిట్మ్యాన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు. కాగా, ఇదే సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లోనూ రోహిత్ అద్భుతమైన రీతిలో క్యాచ్ అందుకున్నాడు.
39 on paper, 19 in the field! 🤌 Some things only get better with age. Exhibit A: Rohit Sharma. 😍 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/Uy4xXzK4Vv— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026