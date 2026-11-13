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'పక్షిలా ఎగిరి పట్టేశాడు- ఏం క్యాచ్ గురూ'- రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ చూశారా?

Rohit Sharma Fielding: న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న నాలుగో వన్డేలో రోహిత్ అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ చేశాడు. వేగంగా వస్తున్న బంతిని డైవ్ చేసి క్యాచ్ పట్టాడు.

Rohit Sharma Fielding
రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2026 at 10:54 AM IST

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రోహిత్ శర్మ మరోసారి తన ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలతో ఔరా అనిపించాడు. 39ఏళ్ల వయసులోనూ మైదానంలో చురుగ్గా కదులుతూ ఫిట్​నెస్​ చాటుకుంటున్న హిట్​మ్యాన్ తాజాగా న్యూజిలాండ్​తో మ్యాచ్​లో అదిరే క్యాచ్ అందుకున్నాడు. వేగంగా దూసుకెళ్తున్న బంతిని పక్షిలా ఎగిరి పట్టేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. 'కుర్రాళ్లకు రోహిత్ గట్టి పోటీ నిస్తున్నాడు' అంటూ అభిమానులు కామెంట్లలో పేర్కొంటున్నారు.

ఓవల్ వేదికగా కివీస్​తో భారత్ నాలుగో వన్డేలో తలపడుతోంది. టాస్ ఓడిపోయిన కివీస్ తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఇన్నింగ్స్​లో 31వ ఓవర్​ను అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆఫ్ స్టంప్ బయట వేసిన రెండో బంతిని క్రీజులో ఉన్న ఫిన్ అలెన్ షార్ట్ కవర్స్​లోకి బాదాడు. బంతి తక్కువ ఎత్తులోనే వెళ్తున్నప్పటికీ సరిగ్గా అంచనా వేసిన రోహిత్, ఒక్కసారిగా డైవ్​ చేసి క్యాచ్ పట్టేశాడు. దీంతో ఫిన్ అలెన్ నిరాశతో పెవిలియన్​కు వెళ్లాడు. అయితే రోహిత్ అద్బుతమైన ఫీల్డింగ్​తో కీలక సమయంలో భారత్​కు వికెట్ దక్కింది. దీంతో ఫ్యాన్స్​ హిట్​మ్యాన్​ను మెచ్చుకుంటున్నారు. కాగా, ఇదే సిరీస్​లో తొలి మ్యాచ్​లోనూ రోహిత్ అద్భుతమైన రీతిలో క్యాచ్ అందుకున్నాడు.

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రోహిత్ శర్మ క్యాచ్ పట్టిన వీడియో

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