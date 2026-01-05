ఫ్యాన్స్పై రోహిత్ ఫైర్- వీడియో ఫుల్ వైరల్- ఏం జరిగింది?
రోహిత్తో సెల్ఫీ దిగాలనుకున్న ఫ్యాన్స్- వారి చర్యలను హెచ్చరించిన స్టార్ బ్యాటర్
Published : January 5, 2026 at 10:22 AM IST
Rohit Sharma Fired On His Fans : తమకు ఇష్టమైన స్టార్తో ఫొటో దిగాలని అందరికీ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఛాన్స్ మిస్ అయిపోతుందో అనే భయంతో అభిమానులు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. దాని వల్ల స్టార్లకు కొంత ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితే టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు కూడా ఎదురైంది. అసలేం జరిగిందంటే?
తనతో సెల్ఫీ దిగాలని తారసపడ్డ అభిమానుల్లో ఇద్దరు రోహిత్ చేతిని కారు నుంచి బయటికి లాగుతూ ఫొటో దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో రోహిత్ కాస్త అసహనానికి లోనయ్యాడు. వారిని హెచ్చరిస్తూ, కారు అద్దాలు మూసివేసి ముందుకుసాగాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Rohit Sharma's worried reaction when the car window was being rolled up and young fans put their hands inside. Afraid that someone might get hurt, he calmly moved their hands back to keep them safe.❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 4, 2026
bRO always take care of his fans🫡❤️ pic.twitter.com/eF6qOmh8eC
జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్ భారత్
తాజాగా విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో రోహిత్ ముంబయి తరఫున ఆడాడు. ఇందులో సిక్కింతో జరిగిన మ్యాచ్లో సెంచరీ (155) పూర్తి చేశాడు. కానీ ఉత్తరాఖండ్తో జరిగిన ఆటలో డకౌట్ అయ్యాడు. జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్ భారత్ కలిసి పర్యటించనుంది.ఈ క్రమంలో మూడు వన్డే మ్యాచులు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా శనివారం బీసీసీఐ టీమ్ఇండియాను ప్రకటించింది. అందులో రోహిత్ కూడా చోటు దక్కించుకున్నాడు.
సూపర్ కమ్బ్యాక్
2025 మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత అంతర్జాతీయ మ్యాచ్తో రోహిత్ సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఏడు నెలల తర్వాత అక్టోబర్లో ఆసీస్ వన్డే సిరీస్లో ఆడాడు. అయితే తొలి మ్యాచ్లో సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో రోహిత్ పనైపోయిందని ట్రెండ్ చేశారు. కానీ రెండు వన్డేలో హిట్మ్యాన్ సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. హాఫ్సెంచరీ (78 పరుగులు) సాధించాడు. ఆ తర్వాత మూడో వన్డేలో ఏకంగా సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. దీంతో సిరీస్ పోయినా రోహిత్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా నిలిచాడు. నవంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్లోనూ రోహిత్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు సెంచరీలతో రాణించాడు. 146 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు.
2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో రో-కో
ఇక గత ఏడాది రోహిత్ - విరాట్ టెస్ట్ మ్యాచులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటింస్తున్నట్లు చాలా పుకార్లు బయటికి వచ్చాయి. వీరిద్దరి కెరీర్లలో 2025 ఏడాది అత్యంత కీలకమైంది. 2024లో టీ20 ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన ఈ ఇద్దరూ 2025లో టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పేశారు. కొద్ది రోజుల గ్యాప్తో మే నెలలో రో-కో టెస్టు క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్న రో-కో 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడమే లక్ష్యంగా సాగుతున్నారు.
టాప్ 2లో
ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్న రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తం ఫామ్లో ఉన్నారు. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. 2025లో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా, ఏ రేంజ్లో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారో చెప్పడానికి ఇదే అద్భుతమైన ఉదాహరణ. అలా ఈ సీనియర్లు గత ఏడాదిని అద్భుతంగానే ముగించారు.
గత ఏడాది అనేక రికార్డులు సాధించిన రోహిత్
- 2025లో టీమ్ఇండియా ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ సాధించడంలో రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
- అంతర్జాతీయ క్రికెట్ టోర్నిలో 20000 పరుగులు చేసి రికార్డ్ సాధించాడు.
- వన్డే మ్యాచ్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించి మూడో బ్యాటర్గా స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. అలానే ఎక్కువ సిక్స్లు కొట్టి రికార్డ్ సృష్టించాడు.
- 279 వన్డే మ్యాచులు ఆడిన రోహిత్ శర్మ 355 సిక్సులు బాదాడు.
- 2025లో 14 ఇన్నింగ్స్ల్లో 50.00 యావరేజ్, 100కు పైగా స్ట్రైక్రేట్తో 650 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
వన్డేల భవిష్యత్తుపై అశ్విన్ ఆందోళన- 2027 వరల్డ్కప్ తర్వాత ఆ ఫార్మాట్ మనుగడ కష్టమేనని వ్యాఖ్యలు
ఎప్పుడూ రూ.కోట్లలోనే- మరి విజయ్ హజారేలో రోహిత్, విరాట్ శాలరీ ఎంతో తెలుసా?