ఫ్యాన్స్​పై రోహిత్ ఫైర్​​- వీడియో ఫుల్ వైరల్​- ఏం జరిగింది?

​ రోహిత్​తో సెల్ఫీ దిగాలనుకున్న ఫ్యాన్స్​- వారి చర్యలను హెచ్చరించిన స్టార్​ బ్యాటర్​

Rohit Sharma Fired On His Fans
Rohit Sharma Fired On His Fans (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Rohit Sharma Fired On His Fans : తమకు ఇష్టమైన స్టార్​తో ఫొటో దిగాలని అందరికీ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఛాన్స్​ మిస్​ అయిపోతుందో అనే భయంతో అభిమానులు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. దాని వల్ల స్టార్లకు కొంత ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితే టీమ్​ ఇండియా స్టార్​ బ్యాటర్​ రోహిత్​ శర్మకు కూడా ఎదురైంది. అసలేం జరిగిందంటే?

తనతో సెల్ఫీ దిగాలని తారసపడ్డ అభిమానుల్లో ఇద్దరు రోహిత్​ చేతిని కారు నుంచి బయటికి లాగుతూ ఫొటో దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో రోహిత్‌ కాస్త అసహనానికి లోనయ్యాడు. వారిని హెచ్చరిస్తూ, కారు అద్దాలు మూసివేసి ముందుకుసాగాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్​ భారత్​
తాజాగా విజయ్​ హజారే ట్రోఫీలో రోహిత్​ ముంబయి తరఫున ఆడాడు. ఇందులో సిక్కింతో జరిగిన మ్యాచ్​లో సెంచరీ (155) పూర్తి చేశాడు. కానీ ఉత్తరాఖండ్​తో జరిగిన ఆటలో డకౌట్​ అయ్యాడు. జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్​ భారత్​ కలిసి పర్యటించనుంది.ఈ క్రమంలో మూడు వన్డే మ్యాచులు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా శనివారం బీసీసీఐ టీమ్​ఇండియాను ప్రకటించింది. అందులో రోహిత్​ కూడా చోటు దక్కించుకున్నాడు.

సూపర్ కమ్​బ్యాక్
2025 మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​తో రోహిత్ సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఏడు నెలల తర్వాత అక్టోబర్​లో ఆసీస్ వన్డే సిరీస్​లో ఆడాడు. అయితే తొలి మ్యాచ్​లో సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో రోహిత్ పనైపోయిందని ట్రెండ్ చేశారు. కానీ రెండు వన్డేలో హిట్​మ్యాన్ సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. హాఫ్‌సెంచరీ (78 పరుగులు) సాధించాడు. ఆ తర్వాత మూడో వన్డేలో ఏకంగా సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. దీంతో సిరీస్​ పోయినా రోహిత్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​'గా నిలిచాడు. నవంబర్​లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్​లోనూ రోహిత్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో మూడు మ్యాచ్​ల్లో రెండు సెంచరీలతో రాణించాడు. 146 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు.

2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో రో-కో
ఇక గత ఏడాది రోహిత్ - విరాట్​ ​ టెస్ట్​ మ్యాచులకు రిటైర్మెంట్​ ప్రకటింస్తున్నట్లు చాలా పుకార్లు బయటికి వచ్చాయి. వీరిద్దరి కెరీర్లలో 2025 ఏడాది అత్యంత కీలకమైంది. 2024లో టీ20 ఫార్మాట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన ఈ ఇద్దరూ 2025లో టెస్టులకు గుడ్​ బై చెప్పేశారు. కొద్ది రోజుల గ్యాప్​తో మే నెలలో రో-కో టెస్టు క్రికెట్​ నుంచి తప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్​లోనే కొనసాగుతున్న రో-కో 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే లక్ష్యంగా సాగుతున్నారు.

టాప్​ 2లో
ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్​లోనే కొనసాగుతున్న రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తం ఫామ్​లో ఉన్నారు. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. 2025లో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా, ఏ రేంజ్​లో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చారో చెప్పడానికి ఇదే అద్భుతమైన ఉదాహరణ. అలా ఈ సీనియర్లు గత ఏడాదిని అద్భుతంగానే ముగించారు.

గత ఏడాది అనేక రికార్డులు సాధించిన రోహిత్

  • 2025లో టీమ్​ఇండియా ఐసీసీ ఛాంపియన్స్​ సాధించడంలో రోహిత్​ కీలక పాత్ర పోషించారు.
  • అంతర్జాతీయ క్రికెట్​ టోర్నిలో 20000 పరుగులు చేసి రికార్డ్​ సాధించాడు.
  • వన్డే మ్యాచ్​లో అత్యధిక పరుగులు సాధించి మూడో బ్యాటర్​గా స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. అలానే ఎక్కువ సిక్స్​లు కొట్టి రికార్డ్‌ సృష్టించాడు.
  • 279 వన్డే మ్యాచులు ఆడిన రోహిత్​ శర్మ 355 సిక్సులు బాదాడు.
  • 2025లో 14 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 50.00 యావరేజ్‌, 100కు పైగా స్ట్రైక్‌రేట్‌తో 650 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్​ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

