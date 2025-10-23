చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ- దాదా ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్
అడిలైడ్లో హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టిన రోహిత్ శర్మ- ఒక్క ఇన్నింగ్స్తో ఆ రికార్డులు బ్రేక్
Published : October 23, 2025 at 2:33 PM IST
Rohit Sharma Ind vs Aus : అడిలైడ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో కెరీర్లో పలు మైలురాళ్లు అందుకున్నాడు. ఆరో ఓవర్లోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన జట్టును రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీతో ఆదుకున్నాడు. వన్డే కెరీర్లో రోహిత్కు ఇది 59వ హాఫ్ సెంచరీ. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ రికార్డులకెక్కాడు.
తొలి బ్యాటర్గా
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు మొదట్లోనే వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. ఇన్నింగ్స్ ఆరో ఓవర్లో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (8), స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ (0) పెవిలియన్ చేరారు. దీంతో భారత్ 17 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో రోహిత్- అయ్యర్తో కలిసి భాగస్వామ్యం నిర్మించాడు.
ఈ క్రమంలోనే ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై వన్డేల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత తొలి బ్యాటర్గా రోహిత్ రికార్డ్ సృష్టించాడు. 21 ఇన్నింగ్స్ల్లో రోహిత్ ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్లో రోహిత్ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ (802), సచిన్ తెందుల్కర్ (740), మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ (648), శిఖర్ ధావన్ (515) ఉన్నారు.
అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ 97 బంతుల్లో 73 పరుగులు సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో వన్డే హిస్టరీలో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన మూడో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా రోహిత్ శర్మ వన్డేల్లో 275 ఇన్నింగ్స్ల్లో 11249 పరుగులు చేశాడు. అతడు మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీ (11,221 పరుగులు)ని అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్లో సచిన్ తెందుల్కర్ (18,426 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (14,181) టాప్ 2లో ఉన్నారు.
వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన భారత ఆటగాళ్లు
|ప్లేయర్
|మ్యాచ్లు
|పరుగులు
|అత్యధిక స్కోర్
|100/50
|సచిన్ తెందుల్కర్
|463
|18,426
|200*
|49/96
|విరాట్ కోహ్లీ
|304*
|14,181
|183
|51/74
|రోహిత్ శర్మ
|275
|11249
|264
|32/59
|సౌరభ్ గంగూలీ
|308
|11,221
|183
|22/71
|రాహుల్ ద్రవిడ్
|340
|10,768
|153
|12/82
హిట్మ్యాన్ వరల్డ్ రికార్డ్!
కాగా, 2007లో రోహిత్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. కానీ 2013లో రెగ్యులర్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా ప్రమోషన్ పొందాడు. అప్పట్నుంచి అద్భుతంగా రాణించాడు. తాజా మ్యాచ్తో వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన ఐదో బ్యాటర్గా ఘనత సాధించాడు. 188 మ్యాచ్ల్లో రోహిత్ ఓపెనర్గా ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో 9195 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మాజీ క్రికెటర్ గంగూలీ (9146)ని వెనక్కినెట్టాడు.
వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన ఓపెనర్లు (ప్రపంచవ్యాప్తంగా)
- సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్)- 344 మ్యాచ్లు- 15,310 పరుగులు
- సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక)- 388 మ్యాచ్లు- 12,740 పరుగులు
- క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)- 280 మ్యాచ్లు- 10,179 పరుగులు
- ఆడమ్ గిల్క్రిస్ట్ (ఆస్ట్రేలియా)- 260 మ్యాచ్లు- 9200 పరుగులు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 188 మ్యాచ్లు- 9195 పరుగులు
- సౌరభ్ గంగూలీ (భారత్)- 242 మ్యాచ్లు - 9146 పరుగులు
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 264 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (73), శ్రేయస్ అయ్యర్ (61) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. అక్షర్ పటేల్ (44 పరుగులు) రాణించాడు. చివర్లో హర్షిత్ రానా (24 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడ. ఇక గిల్ (9), విరాట్ (0), రాహుల్ (11), వాషింగ్టన్ సుందర్ (12), నితీశ్ రెడ్డి (8) విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో ఆడమ్ జంపా 4, జెవియర్ బార్ట్లెట్ 3, మిచెల్ స్టార్క్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
