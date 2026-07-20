'బయట సౌండ్ లేకపోతే అసలు మజానే లేదు- రిటైర్మెంట్ రూమర్లకు రోహిత్ ఫుల్స్టాప్
రిటైర్మెంట్ వార్తలపై తనదైన శైలిలో స్పందించిన రోహిత్ శర్మ- 388 పరుగుల ఛేదనలో 138 పరుగులతో విమర్శకులకు బ్యాట్తోనే సమాధానం- ఆటగాళ్ల వరుస గాయాలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్
Published : July 20, 2026 at 1:48 PM IST
Rohit Sharma Clarifies Retirement : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తనదైన శైలిలో చెక్ పెట్టాడు. లార్డ్స్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డే అనంతరం మాట్లాడిన హిట్మ్యాన్, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోనని స్పష్టం చేశాడు. మరోవైపు, ఇంగ్లండ్తో వన్డే సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత భారత జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ బౌలర్ల ఫిట్నెస్పై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. వచ్చే ఏడాది జరిగే ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆటగాళ్లు ఫిట్నెస్ను మరింత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించాడు.
లార్డ్స్ వేదికగా రోహిత్ శర్మకు ఇదే చివరి వన్డే మ్యాచ్ అని గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సాగింది. ఈ ప్రచారంపై మ్యాచ్ అనంతరం స్పందించిన రోహిత్, "బయట సౌండ్ లేకపోతే అసలు మజానే లేదు" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించాడు. రిటైర్మెంట్ గురించి వస్తున్న వార్తలను తాను పట్టించుకోనని స్పష్టం చేశాడు. "పుకార్లు సృష్టించడం కొందరి పని. కానీ మైదానంలో ఆడటం, దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం నా పని. నేను నా ఆటపై మాత్రమే దృష్టి పెడతాను. బయట ఎవరు ఏమి మాట్లాడుతున్నారో పట్టించుకోను" అని రోహిత్ పేర్కొన్నాడు. తనపై వచ్చే విమర్శలకు, పుకార్లకు బ్యాట్తోనే సమాధానం ఇవ్వడం తనకు అలవాటేనని చెప్పాడు. లార్డ్స్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ ఆ మాటను చేతల్లోనూ చూపించాడు. 388 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో 138 పరుగుల అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడి అభిమానులను అలరించాడు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో బాధ్యతాయుతంగా ఆడుతూ జట్టుకు విజయావకాశాలను సజీవంగా ఉంచాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న ఊహాగానాలకు పూర్తిగా తెరదించాడు.
ప్లేయర్లకు గాయాలు
అయితే, ఈ మ్యాచ్లో భారత్ పోరాడినా విజయం సాధించలేకపోయింది. మూడు వన్డేల సిరీస్ను 1-2 తేడాతో కోల్పోయింది. నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో 27 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన తర్వాత భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ జట్టు పరిస్థితిపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాడు. ఈ సందర్భంగా వరుసగా ఆటగాళ్లు గాయాల బారిన పడటం జట్టుకు పెద్ద సమస్యగా మారిందని గిల్ పేర్కొన్నాడు. సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే హార్దిక్ పాండ్యా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి గాయాలతో జట్టుకు దూరమయ్యారని గుర్తుచేశాడు. టీ20 సిరీస్ సందర్భంగా హర్షిత్ రాణా కూడా కండరాల గాయంతో వన్డేలకు అందుబాటులో లేకపోయాడని తెలిపాడు.
అంతేకాదు, రెండో వన్డేలో వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయపడగా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా గాయంతో మూడో వన్డేకు దూరమయ్యాడని వివరించాడు. వరుసగా కీలక ఆటగాళ్లు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల జట్టు కూర్పును పదేపదే మార్చాల్సి వచ్చిందని చెప్పాడు. "మొదట ప్రకటించిన జట్టులోని కనీసం ఐదుగురు ఆటగాళ్లు చివరి మ్యాచ్ ఆడలేదు. ఒకరు లేదా ఇద్దరు గాయపడితే ప్రత్యామ్నాయాలు వెతుక్కోవచ్చు. కానీ ప్రతి రెండు లేదా మూడు మ్యాచ్ల తర్వాత ఒక ఆటగాడు అందుబాటులో లేకపోతే ఎక్కడో మనం తప్పు చేస్తున్నట్టే. ఇది సాధారణ విషయం కాదు" అని గిల్ వ్యాఖ్యానించాడు.
వరుసగా 11 మ్యాచ్లు
వచ్చే ఏడాది దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగే ప్రపంచకప్ను ప్రస్తావించిన గిల్, ఆ టోర్నీలో వరుసగా 11 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంటుందని గుర్తుచేశాడు. "ప్రపంచకప్ వంటి పెద్ద టోర్నీలో నిరంతరంగా ఆడాలంటే ఆటగాళ్లు పూర్తిస్థాయి ఫిట్నెస్తో ఉండాలి. ప్రస్తుతం మన ఆటగాళ్లు రెండు లేదా మూడు మ్యాచ్లు కూడా పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని తప్పకుండా మార్చుకోవాలి" అని స్పష్టం చేశాడు. మ్యాచ్ రోజు ఉదయం కొందరు ఆటగాళ్లు ఫిట్గా లేమని చెప్పడం జట్టు ప్రణాళికలను దెబ్బతీస్తోందని కూడా గిల్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ఒక ఆటగాడు పూర్తిస్థాయిలో ఫిట్గా లేకపోతే అతడిని ఆడించాలా వద్దా అనే సందిగ్ధ పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని తెలిపాడు.
"ఒక ఆటగాడు 80 శాతం ఫిట్గా ఉండి, ఐదుగురు బౌలర్లతో బరిలోకి దిగితే పరిస్థితి చాలా క్లిష్టంగా మారుతుంది. అందుకే ఫిట్నెస్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. జట్టుగా మన ఫిట్నెస్ ప్రమాణాలను మెరుగుపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది" అని గిల్ పేర్కొన్నాడు. రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న ప్రచారాన్ని కూడా గిల్ ఖండించాడు. "రోహిత్ భాయ్ ఇదే తన చివరి మ్యాచ్ అని మాతో ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. అదంతా సోషల్ మీడియాలో మొదలైన చర్చ మాత్రమే. గత కొన్నేళ్లుగా రోహిత్, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరూ భారత జట్టుకు అద్భుత సేవలు అందించారు. ఈ మ్యాచ్లోనూ ఇద్దరూ మంచి భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు" అని తెలిపాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో పిచ్ మందకొడిగా మారి పరుగులు చేయడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ రోహిత్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడని గిల్ ప్రశంసించాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో 138 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడటం అతడి స్థాయికి నిదర్శనమని కొనియాడాడు.
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