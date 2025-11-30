రోహిత్ శర్మ ఆల్టైమ్ రికార్డ్- వన్డే క్రికెట్లో 'సిక్సర్ల రారాజు'గా ఘనత
సిక్సర్ల రారాజుగా హిట్మ్యాన్- అరుదైన రికార్డు సాధించిన రోహిత్
Published : November 30, 2025 at 3:10 PM IST
Rohit Sharma ODI Sixes : టీమ్ఇండియా స్టార్ రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఆదివారం రాంచీ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో రోహిత్ ఈ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రోహిత్ వన్డే కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 277 మ్యాచ్ల్లో 352 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిదీ (351 సిక్స్లు)ను అధిగమించాడు.
రికార్డు ఇలా
ఈ మ్యాచ్కు ముందు రోహిత్ ఖాతాలో 349 సిక్స్లు ఉన్నాయి. ఇక మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్ ప్రేనెలన్ సుబ్రాయెన్ వేసిన 14 ఓవర్లో తొలి రెండు బంతులను రోహిత్ స్టాండ్స్కు పంపించాడు. దీంతో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ షాహిద్ అఫ్రిది పేరిట ఉన్న అత్యధిక సిక్స్ల (351) రికార్డ్ను రోహిత్ సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత మార్కో యాన్సన్ వేసిన 19 ఓవర్లో నాలుగో బంతికి రోహిత్ మరో అద్భుతమైన సిక్స్ బాదాడు. దీంతో హిట్మ్యాన్ వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్స్ (352) లు బాదిన బ్యాటర్గా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు.
వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన క్రికెటర్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 352* సిక్స్లు
- షాహిద్ అఫ్రిది (పాకిస్థాన్) - 351 సిక్స్లు
- క్రిస్గేల్ (వెస్టిండీస్)- 331 సిక్స్లు
- సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక)- 270 సిక్స్లు
- ఎంఎస్ ధోని (భారత్)- 229 సిక్స్లు
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్కు 3.6 ఓవర్ వద్ద లైఫ్ వచ్చింది. రోహిత్ షాట్ ఆడడంతో బంతి గాల్లోకి లేచింది. బౌండరీ లైన్ వద్ద ఉన్న టోనీ డీ జోర్జి ఈ ఈజీ క్యాచ్ను జారవిడిచాడు. దీంతో రోహిత్ తృటిలో ఔట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి బయటపట్టాడు. అప్పటికి రోహిత్ స్కోర్ ఒక్క పరుగే. ఆ తర్వాత క్రమంగా జోరు పెంచిన రోహిత్ బౌండరీలతో అలరించాడు. ఈ క్రమంలోనే 43 బంతుల్లో రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. వన్డేల్లో అతడికి ఇది 60వ అర్ధ శతకం. ఇక 57 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద యాన్సెన్ బౌలింగ్లో హిట్మ్యాన్ ఎల్బీడబ్ల్యూగా పెలివియన్ చేరాడు. దీంతో రెండో వికెట్కు 136 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది.
మళ్లీ ఓడిన టాస్
ఈ మ్యాచ్లోనూ టీమ్ఇండియా టాస్ ఓడింది. దీంతో టీమ్ఇండియా వన్డేల్లో వరుసగా 19వసారి టాస్ ఓడిపోయింది. ఈ క్రమంలో భారత్ వన్డే క్రికెట్లో వరుసగా అత్యధికసార్లు టాస్ ఓడిన జట్టుగా నిలిచింది. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్ నుంచి ఇప్పటిదాకా భారత్ వన్డేల్లో ఒక్కసారి కూడా టాస్ నెగ్గకపోవడం గమనార్హం.
తుది జట్లు
భారత్ : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, KL రాహుల్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ కృష్ణ
సౌతాఫ్రికా : ర్యాన్ రికెల్టన్, క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), ఐడెన్ మార్క్రమ్ (కెప్టెన్), మాథ్యూ బ్రీట్జ్ కే, టోనీ డి జోర్జి, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, ప్రెనెలన్ సుబ్రాయెన్, నాండ్రే బర్గర్, ఒట్నీల్ బార్ట్మన్
