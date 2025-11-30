ETV Bharat / sports

రోహిత్ శర్మ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- వన్డే క్రికెట్​లో 'సిక్సర్ల రారాజు'గా ఘనత

సిక్సర్ల రారాజుగా హిట్​మ్యాన్- అరుదైన రికార్డు సాధించిన రోహిత్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 3:10 PM IST

Rohit Sharma ODI Sixes : టీమ్ఇండియా స్టార్ రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఆదివారం రాంచీ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో రోహిత్ ఈ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రోహిత్ వన్డే కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 277 మ్యాచ్​ల్లో 352 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిదీ (351 సిక్స్​లు)ను అధిగమించాడు.

రికార్డు ఇలా
ఈ మ్యాచ్​కు ముందు రోహిత్ ఖాతాలో 349 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. ఇక మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్​ ప్రేనెలన్‌ సుబ్రాయెన్‌ వేసిన 14 ఓవర్లో తొలి రెండు బంతులను రోహిత్‌ స్టాండ్స్​కు పంపించాడు. దీంతో పాకిస్థాన్‌ బ్యాటర్‌ షాహిద్‌ అఫ్రిది పేరిట ఉన్న అత్యధిక సిక్స్‌ల (351) రికార్డ్‌ను రోహిత్ సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత మార్కో యాన్సన్‌ వేసిన 19 ఓవర్లో నాలుగో బంతికి రోహిత్ మరో అద్భుతమైన సిక్స్​ బాదాడు. దీంతో హిట్‌మ్యాన్‌ వన్డే క్రికెట్​లో అత్యధిక సిక్స్‌ (352) లు బాదిన బ్యాటర్​గా వరల్డ్​ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు.

వన్డే క్రికెట్‌లో అత్యధిక సిక్స్‌లు బాదిన క్రికెటర్లు

  • రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 352* సిక్స్​లు
  • షాహిద్‌ అఫ్రిది (పాకిస్థాన్‌) - 351 సిక్స్‌లు
  • క్రిస్‌గేల్‌ (వెస్టిండీస్‌)- 331 సిక్స్‌లు
  • సనత్‌ జయసూర్య (శ్రీలంక)- 270 సిక్స్‌లు
  • ఎంఎస్‌ ధోని (భారత్‌)- 229 సిక్స్‌లు

కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్​కు 3.6 ఓవర్ వద్ద లైఫ్ వచ్చింది. రోహిత్ షాట్​ ఆడడంతో బంతి గాల్లోకి లేచింది. బౌండరీ లైన్ వద్ద ఉన్న టోనీ డీ జోర్జి ఈ ఈజీ క్యాచ్​ను జారవిడిచాడు. దీంతో రోహిత్​ తృటిలో ఔట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి బయటపట్టాడు. అప్పటికి రోహిత్ స్కోర్ ఒక్క పరుగే. ఆ తర్వాత క్రమంగా జోరు పెంచిన రోహిత్ బౌండరీలతో అలరించాడు. ఈ క్రమంలోనే 43 బంతుల్లో రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. వన్డేల్లో అతడికి ఇది 60వ అర్ధ శతకం. ఇక 57 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద యాన్సెన్ బౌలింగ్​లో హిట్​మ్యాన్ ఎల్​బీడబ్ల్యూగా పెలివియన్ చేరాడు. దీంతో రెండో వికెట్​కు 136 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది.

మళ్లీ ఓడిన టాస్
ఈ మ్యాచ్​లోనూ టీమ్ఇండియా టాస్ ఓడింది. దీంతో టీమ్ఇండియా వన్డేల్లో వరుసగా 19వసారి టాస్ ఓడిపోయింది. ఈ క్రమంలో భారత్ వన్డే క్రికెట్​లో వరుసగా అత్యధికసార్లు టాస్ ఓడిన జట్టుగా నిలిచింది. 2023 వన్డే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​ నుంచి ఇప్పటిదాకా భారత్ వన్డేల్లో ఒక్కసారి కూడా టాస్ నెగ్గకపోవడం గమనార్హం.

తుది జట్లు

భారత్ : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, KL రాహుల్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ కృష్ణ

సౌతాఫ్రికా : ర్యాన్ రికెల్టన్, క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), ఐడెన్ మార్క్రమ్ (కెప్టెన్), మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌ కే, టోనీ డి జోర్జి, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, ప్రెనెలన్ సుబ్రాయెన్, నాండ్రే బర్గర్, ఒట్నీల్ బార్ట్‌మన్

