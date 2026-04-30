రోహిత్ పేరిట 5 రికార్డులు- బ్రేక్ చేయడం కష్టమే కాదు అసాధ్యం కూడా!

Happy Birthday Rohit Sharma : 39వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన రోహిత్ శర్మ - ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో హిట్మ్యాన్ రికార్డులు
Published : April 30, 2026 at 10:05 AM IST
Rohit Sharma Birthday : భారత క్రికెట్లో అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో రోహిత్ శర్మ ఒకడు. 2007లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన అతడు సుదీర్ఘ కాలంగా టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. అనేక మ్యాచ్ల్లో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇక భారత్కు ఐసీసీ ట్రోఫీ అందించిన అతికొద్దిమంది నాయకులలో రోహిత్ స్థానం ప్రత్యేకం. దాదాపు 13ఏళ్ల తర్వాత భారత్ను ఐసీసీ టోర్నమెంట్లో ఛాంపియన్గా నిలిపిన ఘనత అతడికే దక్కింది. అయితే గురువారం రోహిత్ 39వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా హిట్మ్యాన్ తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో నెలకొల్పిన రికార్డుల్లో కొన్ని ఇప్పటికీ బ్రేక్ అవ్వలేదు. వాటిపై ఓ లుక్కేద్దాం!
వన్డేల్లో అత్యధిక స్కోర్
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రోహిత్ శర్మ అనేక రికార్డులు నెలకొల్పాడు. ఇక వన్డేల్లో 250+ స్కోర్ అంటే ఒక జట్టు మొత్తం కలిసి చేస్తుంది. కానీ రోహిత్ శర్మ మాత్రం నమ్మశక్యం కాని రీతిలో వన్డేల్లో ఒక్కడే 264 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. 2014లో శ్రీలంకపై జరిగిన మ్యాచ్లో రోహిత్ 173 బంతుల్లోనే 264 పరుగులు చేశాడు. దీంతో వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన బ్యాటర్గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. 12ఏళ్లైనా ఈ రికార్డు ఇంకా రోహిత్ పేరిటే కొనసాగుతోంది.
డబుల్ సెంచరీల హీరో
ప్రపంచంలో ఏ బ్యాటర్ అయినా వన్డే కెరీర్లో ఒక్కసారైనా డబుల్ సెంచరీ చేయాలని ఆశపడుతుంటాడు. అయితే అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో ద్విశతకం సాధించిన బ్యాటర్లను వేళ్లపై లెక్కపెట్టేయొచ్చు. అలా కెరీర్లో మిగిలినన క్రికెటర్లంతా వన్డేలేలో ఒక్క ద్విశతకం అయినా సాధించాలని ఆరాటపడుతుంటే రోహిత్ మాత్రం మూడుసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించి వారెవ్వా అనిపించాడు. 2013లో తొలిసారి బెంగళూరు వేదికగా ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్ అజేయంగా 209 పరుగులు సాధించాడు. ఆ తర్వాతి ఏడాది హిట్మ్యాన్ కోల్కతాలో శ్రీలంకపై 264 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడడు. ఇక 2017లో మొహాలీ వేదికగా శ్రీలంకపైనే 208 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
ప్రపంచ కప్లో అరుదైన రికార్డ్
క్రికెట్లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైనది ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్ కప్. అలాంటి టోర్నమెంట్లో 2019 ఎడిషన్లో రోహిత్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఎవరికీ సాధ్యం రీతిలో ఏకంగా 5 శతకాలు సాధించాడు. దీంతో ఈ వన్డే వరల్డ్కప్ సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన ఏకైక బ్యాటర్గా కొనసాగుతన్నాడు. ఇక ఓవరాల్గా వన్డే ప్రపంచకప్లో హిట్మ్యాన్ మొత్తం 7 శతకాలు సాధించాడు.
కెప్టెన్గా అద్భుత ఘనత!
రోహిత్ కేవలం ఒక బ్యాటర్గానే కాదు అతడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ కెప్టెన్ కూడా. రోహిత్ కెప్టెన్గా వచ్చాక టీమ్ఇండియా గేమ్ అప్రోచ్లో భారీ మార్పులు వచ్చాయి. నాయకుడిగా తాను దూకుడుగా ఆడుతూ జట్టులోని ప్లేయర్లకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు. ఇక మైదానంలో అతడి వ్యూహాలకు ప్రత్యర్థులు చిత్తు అయిపోతారు. అలా హిట్మ్యాన్ నాయకత్వంలో భారత్ ఒక ఏడాది వ్యవధిలోనే రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలను గెలుచుకుంది. తొలుత 2024 T20 ప్రపంచ కప్, తర్వాత 2025 ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోనూ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. దీంతో కేవలం 12 నెలల వ్యవధిలోనే టీమ్ఇండియాకు రెండు ICC టైటిళ్లను అందించిన భారత తొలి కెప్టెన్గా రికార్డు కొట్టాడు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సిక్సర్ల రారాజు!
రోహిత్ను ఫ్యాన్స్ ముద్దుగా "హిట్మ్యాన్" అని పిలుచుకుంటారు. అయితే ఈ పేరు అతడికి ఊరికే రాలేదు. క్రీజులో దిగాడంటే సిక్స్లతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడడం అతడి నైజం! మరీ ముఖ్యంగా రోహిత్ పుల్ షాట్ చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. మిగతా బ్యాటర్లకు డిఫెన్స్ ఆడడానికే కష్టంగా అనిపించే బౌన్సర్లను హిట్మ్యాన్ అలవోకగా స్టాండ్స్లోకి పంపిస్తాడు. ఇక ఇప్పటిదాకా రోహిత్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 650 సిక్స్లు బాదాడు. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్స్లు కొట్టిన బ్యాటర్గా టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో భారత్ నుంచి రెండో స్థానంలో మహేంద్రసింగ్ ధోనీ (359) ఉన్నాడు.
