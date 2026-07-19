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39ఏళ్ల వయసులో రోహిత్ శర్మ నయా చరిత్ర- ఏజ్ జస్ట్ నంబరే బాస్!

లార్డ్స్​లో చరిత్రలో సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ - ఇంగ్లాండ్​పై శతకంతో భారత మొట్టమొదటి బ్యాటర్​గా రికార్డ్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 10:24 PM IST

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Rohit Sharma Lords : టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్​తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో శతకంతో అదరగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో వన్డే ఫార్మాట్​లో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లార్డ్స్ మైదానంలో సెంచరీ బాదిన భారత తొలి బ్యాటర్​గా నయా రికార్డు సృష్టించాడు. 39ఏళ్ల వయసులో రోహిత్ ఇలాంటి అరుదైన రికార్డు సృష్టించడం విశేషం. 84 బంతుల్లోనే రోహిత్ 100 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై రోహిత్​కు ఇది 8వ సెంచరీ కాగా, ఓవరాల్​గా వన్డేల్లో 34వ శతకం.

2004లో సౌరభ్ గంగూలీ ఇంగ్లాండ్​పై లార్డ్స్ వన్డేలో 90 రన్స్ చేశాడు. ఇదే ఈ మ్యాచ్​కు ముందుదాకా భారత్ బ్యాటర్ సాధించిన అత్యధిక స్కోర్.

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ROHIT SHARMA ODI CENTURIES
ROHIT SHARMA LORDS
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