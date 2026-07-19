39ఏళ్ల వయసులో రోహిత్ శర్మ నయా చరిత్ర- ఏజ్ జస్ట్ నంబరే బాస్!
లార్డ్స్లో చరిత్రలో సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ - ఇంగ్లాండ్పై శతకంతో భారత మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా రికార్డ్
Rohit Sharma (Source : AP News)
Published : July 19, 2026 at 10:24 PM IST
Rohit Sharma Lords : టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో శతకంతో అదరగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో వన్డే ఫార్మాట్లో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లార్డ్స్ మైదానంలో సెంచరీ బాదిన భారత తొలి బ్యాటర్గా నయా రికార్డు సృష్టించాడు. 39ఏళ్ల వయసులో రోహిత్ ఇలాంటి అరుదైన రికార్డు సృష్టించడం విశేషం. 84 బంతుల్లోనే రోహిత్ 100 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై రోహిత్కు ఇది 8వ సెంచరీ కాగా, ఓవరాల్గా వన్డేల్లో 34వ శతకం.
2004లో సౌరభ్ గంగూలీ ఇంగ్లాండ్పై లార్డ్స్ వన్డేలో 90 రన్స్ చేశాడు. ఇదే ఈ మ్యాచ్కు ముందుదాకా భారత్ బ్యాటర్ సాధించిన అత్యధిక స్కోర్.