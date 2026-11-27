'ముంబయి చా రాజా'- కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ నియామకం
Rohit Sharma : ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ కీలక ప్రకటన చేసింది. రానున్న సీజన్కు రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్గా నియమిస్తూ అధికారిక ప్రకటన చేసింది.
రోహిత్ శర్మ (Source : IANS)
Published : November 27, 2026 at 6:00 PM IST
2027 ఐపీఎల్కు సంబంధించి ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ కీలక ప్రకటన చేసింది. వచ్చే సీజన్లో తమ జట్టు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను మళ్లీ రోహిత్ శర్మకే అప్పగిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్గా నియమిస్తూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా, రీసెంట్గానే ముంబయి ఫ్రాంచైజీ రోహిత్ను రూ.16 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకుంది.
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026