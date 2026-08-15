'రో- కో' ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్ పోస్టులు- విరాట్ కొటేషన్కు నెటిజన్లు ఫిదా
దేశంలో అంబరాన్నంటున్న 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన భారత క్రికెటర్లు
Published : August 15, 2026 at 2:10 PM IST
ROKO Independence Day Posts : 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని క్రీడా ప్రముఖులు దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక పోస్టులు షేర్ చేశారు. ముఖ్యంగా విరాట్ కోహ్లీ పోస్టు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. తరతరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే భారతదేశాన్ని నిర్మిస్తూనే ఉండాలంటూ కోహ్లీ చేసిన పోస్టు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
నెటిజన్లు ఫిదా!
'అందరికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనల్ని ఏకం చేసే స్వేచ్ఛను, మనకు గుర్తింపునిచ్చే వైవిధ్యాన్ని, మనల్ని ముందుకు నడిపించే కలలను ఓ వేడుకలాగా జరుపుకుందాం. తరతరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే భారతదేశాన్ని మనం నిర్మిస్తూనే ఉండాలి. జై హింద్' అంటూ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చాడు. ఇది అభిమానుల్లో, నెటిజన్లలో స్ఫూర్తి నింపుతుందంటూ విరాట్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
రోహిత్ శర్మ కూడా ఈ స్పెషల్ డే రోజు స్పెషల్ పోస్టు షేర్ చేశాడు. భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఎల్లప్పుడూ గర్వంగా ఉంటుందంటూ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో ఉన్న అతడి ఫొటోను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పోస్టు చేశాడు. 'భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం గర్వంగా ఉంటుంది. అందరికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు' అని రాసుకొచ్చాడు. ఈ ఫొటోలో జెర్సీని బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసి కేవలం జాతీయ జెండా రంగులను కలర్ఫుల్గా ఉండేలా ఎడిట్ చేశాడు. 'ఒక దేశం నిజమైన బలం కేవలం దాని విజయాలలోనే కాకుండా, ప్రజలను ఏకం చేసే విలువలలో కూడా ఉంటుంది. అందరికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు' అని ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
పోస్టులు షేర్ చేసిన ఇతర ప్రముఖులు
"స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!" అని భారత మాజీ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ ఓ ఫొటోను పోస్టు చేశారు. భారత టీ20 కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. అలాగే భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కూడా భారత్ స్వాతంత్య్రం కోసం త్యాగాలు చేసిన వారిని స్మరించుకున్నాడు. "వారి త్యాగం- మన స్వేచ్ఛ- మన బాధ్యత. భారతదేశం. జై హింద్" అని గౌతమ్ గంభీర్ పేర్కొన్నాడు.
- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. స్వేచ్ఛా స్ఫూర్తిని వేడుక చేసుకుందాం. మనకు స్వాతంత్య్రం అందించిన వారి త్యాగాలను గౌరవిద్దాం. మరింత బలమైన, ఐక్యమైన, ప్రగతిశీల భారత నిర్మాణానికి మన వంతు కృషిని కొనసాగిద్దాం. జై హింద్!- అని వీవీఎస్ లక్ష్మణ్, సెంటర్ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ హెడ్
- భారత జెర్సీ ధరించినప్పుడే నా జీవితంలోని కొన్ని గర్వించదగిన క్షణాలు వచ్చాయి. నాకు కలను, అవకాశాన్ని, దాన్ని వెంబడించే నమ్మకాన్ని ఇచ్చిన దేశానికి ఇది అంకితం. 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు- శిఖర్ ధావన్, భారత మాజీ క్రికెటర్
- మన గుర్తింపు త్రివర్ణ పతాక రంగులలో ఇమిడి ఉంది. 80 ఏళ్ల స్వాతంత్య్రం, లెక్కలేనన్ని త్యాగాలు. 2026 ఆగస్టు 15న హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు- భారత మాజీ ఆల్ రౌండర్ సురేశ్ రైనా
Happy Independence Day! 🇮🇳 pic.twitter.com/F7jN2vQfnK— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2026